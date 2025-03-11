不等退休才圓夢！Z世代興起微退休風氣「這些事」比升職更重要

你知道甚麼是「微退休」嗎？近期美國Z世代掀起一股「微退休」的風潮，過去大家總是追求努力工作、賺夠積蓄及早退休，而「微退休」則主張在每段工作之間要有適度的留白，經過一段類似於「退休」的休息時光後，再開啟下一份工作。這樣的模式能夠在工作之餘為自己留下喘息的空間，也能夠及時圓夢，不必等到退休之後才能做自己想做的事情。



美國Z世代風行！甚麼是「微退休」？

相較於從前，年輕世代更重視身心健康與個人價值的追求，這樣的差異也反映在職場文化上。過去工作上的空窗期被視為求職的不利因素，因此大家總會盡可能避免；不過近年大家漸漸開始認為工作間需要適度的留白，因此美國Z世代出現了「微退休」的風潮。

所謂的「微退休」，指的就是工作與工作之間那段類似於退休的小小休息時光。將自己完全地抽離工作，進行出國旅遊、學習進修、培養興趣、陪伴家人等任何想做的事情，等過了一段時間身心都充飽電後再重新回歸職場。這種類似於退休，但又不是完全退休的行為模式，被稱之為「微退休」。

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年輕世代新趨勢！不再被工作綁架、把時間還給自己

從這樣的趨勢可以看出年輕世代希望找回人生的主控權，而非將生命全部奉獻給金錢和工作。這樣的想法其實和過去風行的「FIRE運動」（Financial Independence, Retire Early）有點類似，不同的是FIRE運動是以「提早退休」為目標，不追求大筆財富，以簡約的生活避免不必要的開銷，透過嚴謹的財務規劃盡早達成財務獨立，不被資本主義綁架、將時間還給自己；而微退休則主張把握當下，在工作到一個段落後適時按下暫停鍵，給自己足夠的時間休息，同時及早去實踐自己的夢想。

年輕世代新趨勢！不再被工作綁架、把時間還給自己

從「FIRE運動」、「安靜度假」到近期的「微退休」，都反映出現代人不再將工作上的升遷或長期發展視為最重要的事情，而更重視個人成就、有意義的體驗及心理健康。會想要把握年輕時光做想做的事情，主張人生的每個階段都應該同時注重工作及自我，而非等到退休才開始圓夢。

微退休反映年輕世代龐大壓力 可能造成求職阻力、人力短缺

「微退休」的風潮其實也說明了現代人龐大的工作壓力，造成人人都想從工作中「出走」的狀況；新冠肺炎疫情後遠端工作模式崛起，工作的時間地點都較為彈性，讓想暫時脫離職場的人也能夠透過遠端兼職、接案來維持生計，也是造成微退休趨勢的助力之一。不過有人指出，微退休可能造成日後的求職困難，或是讓自己陷入債務危機；此外，逐漸成為職場主力的Z世代若皆採行「微退休」的工作模式，可能會造成人力短缺的問題。

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