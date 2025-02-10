返工首日竟玩失蹤！年輕人掀「釣魚就職」風氣　原因不只沒責任感

接受工作，卻在到職日當天神隱，勢必令企業傷透腦筋。一份調查指出，約3分之1的Z世代坦承，他們曾做過這種被稱為「釣魚就職」的行為。



就職環境日益艱難的情況下，Z世代開始出現名為「釣魚就職」（career catfishing）的情況————明明接受了公司錄取，卻在到職日當天人間蒸發。

這是工作難找下新鮮人的生存策略，還是對公司的無聲反抗？

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34%的Z世代曾接受工作後人間蒸發，是為報復公司、HR？

履歷工具公司CV Genius近期發布的《2025未來工作調查》（2025 Future of Work Survey）指出，大約34%的Z世代受訪者坦承，他們曾經接受工作後，沒有和公司溝通過就直接人間蒸發不到職，這樣的行為被CV Genius稱作「釣魚就職」（career catfishing）。

其他世代族群自然也有類似的現象，不過比率要比Z世代低上不少，約24%千禧世代同樣曾經在到職日失聯，而X世代和嬰兒潮世代則分別為11%、7%。

這似乎只是Z世代追求「工作彈性」的其中一個側面反應。該報告還提到，41%的Z世代存在「過度就業」────沒有告知公司，同時兼任兩份甚至多份遠端工作的情況。

並有44%會「咖啡打卡」，到公司只露個臉便閃人；還有39%會偷偷「安靜休假」，沒有請假便自主放假。

該調查沒有進一步揭露Z世代究竟為何開始「釣魚就職」，外媒《財星》認為，這一部分可能是Z世代對招募流程冗長、HR愛回不回的公司，進行的無聲報復。人力資源公司Monster的調查就提到， 有3分之1刻意消失的Z世代求職者表示，是為了報復HR態度不佳，或者公司對職位描述不實 。

不過，另一部分則可能是因為工作變得更難找，使得Z世代不敢隨意放棄工作機會，於是選擇騎驢找馬，接受工作的同時等待一份更合心意、條件更好的職缺上門，一旦獲得更優質的工作，先前答應的工作便謝謝再聯絡。

求職平台Handshake發現，2024年應屆畢業生投出的履歷數量增長了64％之多，相較下就職環境卻越發嚴峻，職缺數量比2023年要來得少，各個工作勢必會面臨更為激烈的競爭，使得Z世代對可能的工作機會 先答應再說 。

也可能兩者兼有之──為了獲得工作，忍受煩躁的招募流程、不厭其煩與久久回一次的HR溝通，最終有其他更好的選擇時，便決定人間蒸發進行報復。

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Z世代無聲出怨氣，卻可能加劇外界刻板印象

雖然釣魚就職會平白給公司帶來困擾，可能稱不上是個得體的行為，某種程度來說只是求職者與企業間的「彼此彼此」。履歷工具平台Resume Genius在調查中發現，接近80%的HR坦承，他們曾在招募過程中失聯，不再回覆求職者。

《財星》還指出，AI技術的興起可能加強了企業與求職者之間的矛盾，許多履歷可能在到達HR手中前就被AI篩掉，並使得雙方溝通不順暢，進而使得「釣魚就職」的狀況增加。

但Z世代在無聲出了一口氣的同時，或許也必須意識到這些頗有自我風格的行為，正在影響高管對年輕人的印象。包括「釣魚就職」在內，種種Z世代職場現象似乎讓高管們對新人產生了負面印象，技能培訓公司General Assembly調查則發現，超過4分之1高管表示，他們不打算雇用Z世代員工，認為這些新人不具備職場所需的軟技能：溝通、協作、適應能力等。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】