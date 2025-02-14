成就感重要嗎？女生嘆老細「廢」得過份　人工雖好卻仍考慮辭職

通常辭職的理由不外乎薪資、升遷、人際關係等原因，不過有一名女網友發文抱怨因為上司太廢，很多東西都不懂也不想學習，讓她不想再做下去，因而起了離職的念頭，但不少人都勸她謹慎考慮。



事主在Dcard以「上司很廢好想辭職」為題發文，她說在目前這間公司已經6年多了，月薪台幣4.5萬左右（約港幣1萬1千元），每天都準時上下班，卻因為上司很廢，讓她很想離職。她說這名上司2年前才接管部門，但過了2年，卻連最基本的東西還是不了解，即使解釋了，對方也只會裝懂，根本不想學習，然後無限地回覆「我知道」，讓事主相當無奈。

前幾天上司又問了一個很基本的東西，事主覺得很無言，認為對方連email都不太會用，再加上很多錯字、不會用標點符號，語意表達也有問題，讓她直呼「我開始覺得為甚麼他能走到這個職階，與自己也開始覺得很難在這個職場學習到東西」。她認為很沒有成就感，因此不想再墮落下去，想問大家看法是否應該離職？

不少人對事主看法不以為然：

・「上班要甚麼成就感？準時上下班不好嗎？妳也不是上司職啊，做好份內的工作就好了」

・「妳為甚麼會覺得他很廢？他並不廢啊，他是沒有全面統領而已，那妳想想，妳為甚麼不是升上去的那個？不是在偷臭妳，這只是個問題，因為妳沒有具備or尚未掌握那個職位的能力，又或者妳沒有他的關係網」

・「他會的妳一定不會，只是妳不知道他會甚麼而已」

・「職場待久了妳會發現多數上司不見得是能者居之，而是運氣好的、會講話的才能當上司，會做事的就只能當小職員」



也有網友勸她不要輕易提離職：

・「妳可以再考慮一下有沒有需要辭職，撇除上司能力，能正常上下班的工作真的很好」

・「真心建議，上司廢不廢不關妳的事，把戲演好比較重要，錢錢準時入袋，下班好好過生活」

・「這根本就是天堂吧！上司很廢=摸魚打混，他也不能說甚麼，月薪4.5萬屌打一堆底層，上下班準時，天啊！佛心公司」

・「不要因為沒有成就感就離職，我就非常後悔」

・「基本事情做完就下班，別多管事情，日子其實會蠻好過的」



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