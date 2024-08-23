怎樣迎接「改變」？史丹福畢業禮上　蓋茨前妻給予同學3個建議

曾是全美首富比爾・蓋茨（Bill Gates）的妻子，在開啟嶄新人生後，如今搖身一變，成為關注家庭福祉、女性權益的富豪慈善家梅琳達・蓋茨（Melinda French Gates），日前前往史丹佛大學（Stanford University）向畢業生們發表演說。



梅琳達・蓋茨分享自己一路走來的心境變化，也從中學習到「人生變幻無常」的道理，「生活中唯一不變的就是改變。」（Instagam截圖 / @melindafrenchgates）

梅琳達・蓋茨分享自己一路走來的心境變化，也從中學習到「人生變幻無常」的道理，「生活中唯一不變的就是改變。」

然而，她認為改變並非是壞事，重要的是，當人生不管是職涯或生活面臨到變化時，該如何從容應對。

這也呼應了古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）秉持的信念——「變是世上唯一不變」，變化是一切存在的本質，所有好壞都只是暫時，自然中沒有永恆的存在。

史丹佛大學（Stanford University）第133屆畢業典禮，邀請到慈善家（Philanthropist）梅琳達・蓋茨（Melinda French Gates）出席演說。

說起梅琳達與史丹佛大學的淵源，其父親Ray French在1962年於史丹佛拿到機械工程碩士學位，而女兒及女婿也皆是史丹佛校友。這次梅琳達是第二次來到該校發表畢業演講，第一次是在2014年與比爾・蓋茨共同出席。

「最近，我一直在思考關於『轉變』這件事，」梅琳達・蓋茨向台下2000名聽眾這麼說着。她口中所說的「轉變」，包括歷經離婚低潮，結束27年的婚姻（3年前離婚），以及在上個月卸下和前夫共同經營25年的蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）職務，將兩人僅存的連結正式劃下句點。

如今她致力於追求自己的慈善事業，並將心力放在家庭福祉及女性的生育權（Reproductive rights）上。

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在畢業演說中，梅琳達援引了靈性導師拉姆・達斯（Ram Dass）一個關於波浪的故事。

故事中說道，有兩道海波浪正迅速地接近岸邊，其中，大浪憂心沖上岸後，自己的終點站也即將來臨，「我們完了！」然而，小波浪卻平靜地向它表示，「這沒甚麼好害怕跟擔心」，並保證彼此並不會因此消失，「因為它們不是波浪，而是水。」



「我很喜歡這個故事，」拉姆・達斯這段話引發梅琳達共鳴，「它完美演繹出經歷巨大轉變而又不失去自我核心的感覺。」梅琳達接着說：

今年我就要60歲了，這一路走來歷經各種變化，造就出現在的我。

面對台下即將踏入社會的學子，梅琳達表示，往後各位會經歷艱難的變化及不確定性，過程中或許令人始料未及，又或是讓人想奮力抵抗，她說，「最重要的不是承受這些變化，而是你在變化之後做了甚麼。」歷經轉變依然繼續勇往直前才是最關鍵的事。

身為過來人，梅琳達向台下這群畢業生分享了她自己在各種轉變過程中，所學到的3堂課。

忠告1：用開放態度，擁抱生活中的「不確定性」

當生活中發生了變化，接納並靜靜地等待，而不是競相迎接下一個挑戰。

梅琳達鼓勵畢業生用「完全開放的態度」（radical openheartedness）來面對變化，擁抱不確定性，接納生活中的任何改變。

「別因為你是畢業於史丹佛大學，就將自己定型在某一條道路，或任何一種生活或職業上。」



她敦促畢業生要對各種新的可能性隨時保持新鮮感，並建議學子們對事業和生活保持開放的思維。

「請記住自己是水。」她舉上述故事為例：

「一旦波浪意識到自己不僅僅是一道浪，而是水，這時在心態上就有更大的彈性，能夠採取更自由的態度，接納不同形式的變化。」



隨着年紀漸長，梅琳達了解到擁抱不確定性的價值。「對我來說，這就是實踐開放的心態。」

回憶起過往，她提及，當時蓋茨基金會最初的重點是疫苗，然而，當她透過與受助民眾及婦女對話，才意識到避孕藥及相關醫材能為他們帶來巨大改變；為此，她改變了計劃方向，將重點放在婦女的福祉上。

「當女性能夠做出自己的決定，有操控資源的能力，並掌控自己的未來時，這對於社會來說受益匪淺。」這段話也為梅琳達獲得台下一片掌聲。

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忠告2：尋找「小波浪」，幫助自己專注前行

無論你是誰，人生旅途中都會出現需要有人拉你一把的時刻，或其他人需要你扶持的時刻。

梅琳達呼籲畢業生找到他們的「小波浪」，當我們恐懼、迷惘或害怕時，別羞於求助。她表示，勇敢尋求他人的幫助及智慧，才能幫助自己繼續往前行，然後進行回報。

梅琳達說：

「受到他人幫助，努力成為自己想要的樣子；同樣重要的是，也有人需要你為他們扮演這個角色作為回報。」



她接着表示：

「實際上我們都需要彼此。無論你是誰，人生中，總有需要別人拉你一把的時候。」



她分享了當時在微軟工作時的經歷，「在我職涯早期很喜歡這份工作，但隨着時間推移，我發現自己並不喜歡公司那傲慢又咄咄逼人的內部文化，那不適合我。」在某個時刻，梅琳達動了離職的念頭，「如同上述提及的大浪，我認為只要遞出一封辭職信，在這邊的職業生涯就要結束了。」

直到一位名叫夏洛特（Charlotte）的同事出現，就此改變了梅琳達的想法，並幫她找到出路。

「雖說夏洛特的年紀只比我大了些，處事經驗也略多，但早已明白在如何既不失去自己的身份下，能得心應手的駕馭那裏（指微軟）的文化。」當年，這位如同扮演「小波浪」角色的同事，幫助梅琳達以不同的方式看待事物，令她獲益良多，「擁有像夏洛特這樣的同事，也終能讓我看見自己待在微軟的未來。」

她建議畢業生們彼此保持聯繫，並培養人際關係，讓自己在這個世界並不孤單。

「找一位值得信任、知識淵博的人當你的『小波浪』，帶着熱情繼續前行，並盡自己的一份力量來鼓勵他人。」



忠告3：建立值得信賴的人際網絡

「應有的信任最重要。」——查理・蒙格

最後，梅琳達引述了「股神」巴菲特（Warren Buffett）的傳奇夥伴、波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長查理・蒙格（Charles T. Munger）的建議。

「查理有一句智慧箴言：人類文明進化的最高形式，應是一張無縫的信任之網。不管從事任何行業，只要有一群完全可靠的人，彼此之間有正確的共識、全然的信任，方能互相支援、依靠，以努力實現更大利益的社會。」



這樣的信念不僅適用在工作上，也適用於生活、婚姻，查理・蒙格曾說過，在生活中，應該追求的是盡可能培養一張無縫的信任之網：

「假如你的婚姻協議有47頁那麼多，我勸你還是別結婚了。」



梅琳達也分享自己一段人際關係故事，她講述了一位摯友的丈夫因癌症過世，當時梅琳達義無反顧地陪伴在好友的身邊，給予支持及安慰；3年前，當梅琳達結束與比爾・蓋茨27年的婚姻時，這位好友也反過來陪伴、扶持她度過這段艱難且悲傷的時期。

當前全球面臨諸多挑戰，梅琳達向眼前這群史丹佛畢業生這麼說:

「世界正處在分崩離析的困境，唯有團結，方能使破碎的事物再慢慢拼湊回完整的模樣。」



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