搵工｜老細發現請錯人即「黑晒面」！事主去或留網民都有建議

如果入職後主管和你說他應徵錯人，你會如何處理？近日一名網民發文，稱自己錄取了業務助理的職位，主管卻因為發現事主沒有經驗而對她冷臉相待。事主認為自己在面試時就已經說明自己沒有經驗，且主管也在場，讓她不知如何面對現在的情況，只能發文求助。



如果入職後主管和你說他應徵錯人，你會如何處理？（Canva）

事主在Dcard以「主管說她應徵錯人」為題發文，稱自己從服務業轉到科技產業，目前擔任業務助理。當初在面試時，事主在履歷中清楚地表達了自己沒有相關經驗，但主管還是非常快速地決定錄取事主。沒想到第二天上班時主管語出驚人，說她以為原文作者有經驗。

在知道事主沒有經驗後，主管對事主變得不太友善，開始對事主不耐煩，不太理會事主的提問，就算回答也只是說「這是最基本的，應該要懂」。事主認為這是因為主管感覺自己招募不對的人，但也不明白主管怎麼變臉這麼快。

即使如此，事主還是會厚着臉皮問問題，並自己製作學習筆記。但主管似乎不領情，甚至還有與其他主管討論之後找人的方向，讓事主擔心自己會因為不適任被辭退，不知道如何面對這種情況。

文章引發網民熱議，不少人勸她找新工作：

.「建議騎驢找馬，再找更適合妳的工作。難相處的主管真的對妳沒有任何幫助」

.「不在意那些資遣費的話，就自願離職吧！畢竟這樣的主管這麼現實又這麼討人厭，妳都這麼努力了她還這樣對待妳，那是她眼光差」

.「快逃，留下來也不會對以後的工作有幫助」



也有網民認為可以先留下來學習：

.「妳先思考這間公司、這個部門有沒有值得妳學習的地方，如果學習空間很大，賴着繼續待」

.「如果妳可以繼續厚臉皮待下去，然後主管這樣的態度妳其實也可以承受，建議先不要離職。一直問，問到她煩，順便把妳不會的東西都學下來，學下來就是妳的了，到哪都沒問題」



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