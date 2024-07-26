職場厚黑學｜公司高層很好人？別天真！或只在行「遠交近攻」策略

如果你是一個職場小薯，同時又發現公司高層很好人的話，那麼少年你太年輕了。今天半宅職薯就和大家討論卑劣高層遠交近攻管理策略。



如果你是一個職場小薯，同時又發現公司高層很好人的話，那麼少年你太年輕了。（Canva）

先從高層想法開始

假設這位卑劣高層也是打工的，當你代入他的身份地位，你立即會意識到以下狀況：高層的空缺有限，如果要再上位，又要鞏固自己地位的話，必須移除敵人。而敵人不限於同級，也包括具實力的直屬下屬。只要公司一日沒有勢均力敵的對手，那麼補住飯碗，甚至更上一層樓，自然是囊中物。

卑劣高層的形象工程

通常公司的真正擁有人，都希望公司上下各級都相處和諧，擁有快樂的工作環境。因為只要工作氣氛好，文化好，每一個層級自然會有所產出，對公司都是好事，獲益的都是公司真正擁有人。

但對於作為打工仔的公司高層便不是這回事了。公司是否工作和諧，又或是明爭暗鬥，這些都不重要，最重要的是自己的薪金袋袋平安，並且擁有良好個人聲譽，方便日後跳槽到其他公司繼續擔任高層。

於是，打工仔高層的個人形象便甚是重要。

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遠交近攻策略

卑劣打工仔高層如何擁有平易近人開明形象，同時又能排除對手呢？答案就是遠交近攻策略：對小薯平易近人，對於同級或者地位非常接近自己的直屬下屬榨壓嚴苛。

小薯人數較多，對小薯和藹可親，便容易製造出平易近人的名君形象，口碑容易散播開去。

對地位接近自己的直屬下屬加以打壓，又有甚多好處：

第一，直屬下屬疲於奔命，無法出頭，卑劣打工仔高層地位自然穩如泰山；



第二，製造直屬下屬皆為無能的形象，便能間接顯示出這位卑劣打工仔高層在帶著無能下屬的情況下也能有所表現，間接顯示他工作能力甚高，甚至連公司真正擁有人也誤以為沒有他不可；



第三，這位直屬下屬通常都位處中高層級，不方便也不適合 把直屬上司的劣行公諸於世，因為這有損自己的君子形象。



於是，這位卑劣打工仔高層，便能夠「踩住直屬下屬上位」。

遇到這類卑劣高層如何是好？

通常這類卑劣打工仔高層都深謀遠慮，老奸巨滑，在直屬下屬發現他卑劣計劃之前，早已向公司擁有人描述得這位下屬一文不值。所以，離開這令人失望的公司幾乎是唯一選擇。

看到這裏，你可能會說：不如在辭職之前，先向公司真正擁有人揭穿這位卑劣打工仔高層的狐狸尾巴，和他玉石俱焚。

但這舉動只能夠為自己消消氣。你想一想，要不是公司真正擁有人庸碌無能，又怎會有這類卑劣打工仔高層的存在呢？ 所以如果要懲罰這間公司的話，在離職前向公司擁有人大讚這位卑劣打工仔高層，讓公司繼續重用他，令公司不知不覺地衰敗，會是報復的最高明手段。

結語

公司真正擁有人相比卑劣打工仔高層更加愛惜員工，因為每一位員工都是在為他賺錢；而卑劣打工仔高層則通常比較關心自己的荷包和地位，而這也是人之常情。如果你不幸遇到卑劣打工仔高層，請不要動氣，反而給所有人一個大方印象，瀟灑地離開便可以。

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