無能老細｜團隊有劣質同事　很多主管自恃「公平」卻用錯處理方法

如果你留意，你會發現有些只有十多位員工的小公司，能夠做出二十多人的產量。今天半宅職薯就和大家分享好老細應有的性格。



很多老細都把八成時間，用於管理那些表現和態度欠佳的員工，卻只用餘下兩成時間，用於帶領真正能幫到公司的好員工。（Canva）

老細常犯的錯誤

很多老細都把八成時間，用於管理那些表現和態度欠佳的員工，卻只用餘下兩成時間，用於帶領真正能幫到公司的好員工。

其實這又是一項八二法則：老細八成時間，都用於監督那些只能作出兩成產量的員工；卻只用兩成時間，帶領和鼓勵那些能夠作出八成產量的員工。

為甚麼會這樣呢？因為態度欠佳的員工經常生出事端，緊緊抓住了老細的注意力。

錯罰了好員工

態度欠佳員工通常都有一招殺手鐧，就是聲稱被不公平對待和針對：被分配的工作性質不同？不公平！上班遲大到被指責？玩針對！

很多老細為了避免「不公平」和「玩針對」的指控，通常都會設立一些全部人都需要遵守的制度：不準在辦公時間用私人手機，調假必須重重審批，工作性質必須輪替……等等。

這些制肘，其實無辦法杜絕態度欠佳員工的偷懶行為，因為他們全副精神都在想如何偷懶，但卻令那些辦是得力，能為公司作出重大貢獻的好員工，失去工作彈性或福利。

簡單來說，就是態度欠佳員工借老細之力，懲罰那些好員工。

相關文章：辭職｜點解留唔住「好」員工？上司興奮都係罪 5原因令員工劈炮

+ 7

好員工都有脾氣，好老細也是

如果說工作表現優異，能力又高的好員工都有些脾氣，那麼能夠管理這班員工的老細也必須有些性格。

有些老細因「公平」和「客觀」這兩個概念作繭自綁。公平就是好老細嗎？客觀就是好老細嗎？我不能完全贊同。

職場中根本無可能有絕對的公平，而「公平」本身也難以取得所有人都認同的定義；同樣道理，怎樣為之絕對「客觀」？花時間爭辯下去，只會變成哲學討論。

每間公司都有它的價值觀。而對於中小企來說，這價值觀很多時其實就是老細的價值觀。作為老細的，要有維持這套價值觀的勇氣和魄力。

如果你就是中小企老細，認為公司處於初成長爆發期，「跑數」擴張大於一切，那你便要有勇氣去說：「你跑得到數，我不會理你午飯用多少時間！」；

如果你是大企業老細，認為公司需要有系統地營運，那你也需要有勇氣說：「規矩就是規矩，我不理你跑到多少數，午飯就是一個小時！」

沒性格的老細，只會被員工欺負和愚弄。

開除要夠果斷

有些公司是沒有態度欠佳員工這的問題的，因為這些老細在開除態度欠佳員工上都十分果斷：即時開除，即時補代通知金，即時離開，不讓這些員工散播負面情緒。

你可能覺得這些老細很絕情，但如果你是一位勤力又態度好的員工，看到那些態度欠佳員工被即時開除，其實你內心都會感到出了一口氣，甚至更敬佩老細的。

結語

聰明的老細都懂得把精力都用在刀口上。讓態度欠佳員工繼續偷懶，損失的不是一位員工的薪金，卻是在磨蝕所有其他好員工的鬥志。老細的精力應該用於栽培好員工，讓他們成長、發揮、貢獻。而絕不是為圍着那些態度欠佳的員工轉。

好員工不會討厭要求高的老細，卻會鄙視那些欺負好員工，害怕懶惰員工的軟弱老細。

【延伸閱讀，更多評價老細能力建議】

「別只提出問題，給我解決方案」！這6句話老細開會說 叻極有限

+ 15

陰質公司｜入職未滿一年已升做主管？事主飽受煎熬3個月後終辭職