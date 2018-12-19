【Production行業】籌辦活動由早做到晚？　員工：寓工作於娛樂

聖誕節將至，一般白領打工仔想必會把握機會去應酬Social，參加各個派對， 懶理日常工作。但對視籌辦活動為工作的Production行業來說，別人的假期卻正好是他們最忙碌的旺季。 活動配對平台Surkus的前線員工Helen Yau及Elliot Brindel便指，每年的11、12月幾乎忙到沒有餘閒的機會，不過他們亦笑言忙中亦有樂趣，因為可乘機參與各式各樣的活動。

活動配對平台Surkus的同事Elliot（中）、Helen（左）表示聖試前夕到節日當天，都是event這一行的高峰忙碌季節。（朱潤富攝）

忙碌原因

凡籌辦過活動的人應都明白，搞一個聚會、節目，忙起來的確可以很忙，特別是在聖誕日子，更是整年最忙碌的日子。由法國而來的Surkus業務發展經理Elliot就表示，初加入公司時就對此感到驚訝：「法國人在聖誕時都留在家中，但香港人卻喜歡出去玩。」

為此，他們從11月起就要全力進入戰鬥模式，而不同部門的忙碌時間也有不同：商業發展部門（Business Development）負責「拉客」，要提早搜羅活動供用戶參加，早在11月時已很忙碌。Elliot指他會在在外面聯絡不同酒吧、公司，帶活動回來。他說：「Marketer都十分願意嘗試新東西，自然願意與我們合作。」

有了活動，便要找人參加，這就輪到市場部上場了。「我們要想怎樣包裝，例如要讓一間酒吧在眾多競爭者之中脫穎而出？賣點可能是中環、高級，也可能是露天酒吧，然後還要於不同社交平台宣傳。」品牌經理Helen解釋。「此外，還有很多籌備功夫要做：設計宣傳物、找人參加、安排物流，安排合適的活動，當天要到場照顧客人、管理社交媒體等等。這部分職責和Event、PR差不多，所以12月最為忙碌。」

做event的好處是可以參加各種活動，開闊眼界，圖為他們幫忙籌備中秋節製作湯圓。（受訪者提供）

最忙日程

忙起來到底有幾忙？從上述的職責其實可看出，兩個部門的忙碌程度絕對有所不同。Helen身兼社交平台管理，不免下班後還要回覆網友查詢，而到場參加活動意味着她要不時OT。她分享：「平日有活動的話，六點離開office不等於收工，7至10、8至11我還要去活動場地幫忙。聖誕假日，活動多數於周末舉行，變相我星期六、日都要返工。最『chur』的一次我試過早上9點在黃竹坑影相，中午趕到中環安排足部按摩體驗，晚上要搞party到11點。你可以說我玩了整天，但其實我仍是在工作。」

相比之下，Elliot的日程就容易控制得多了。他表示9小時工作時間之中，大約25%放在外面傾生意，其餘都留在辦公室內。「香港的好處是面績小，大部分生意夥伴走路、的士10分鐘就到達，再不然還有地鐵，省了交通時間。」他反而忙碌在網上溝通，「香港人太忙，多以WhatsApp、電郵、電話聯絡。」被問及是否需要OT時，他笑言：「會啊，始終是Startup，但我們從來不提OT兩隻字，今次是我長久以來第一次聽到這個詞。」

然而，Helen指前線員工卻要幫忙執頭執尾，特別活動於平日晚上舉行時，變相要同事OT。（受訪者提供）

做event好處

雖然這一行真的很忙碌，但聽到Helen的日程時不免令人羨慕，就連GM Chris也忍不住開玩笑：「又按摩又派對，工作真的『好忙』啊！」這也點出了活動配對/籌辦行業的最吸引人之處：可以乘機參與各式各樣的活動。Helen和Elliot也十分認同，他分享：「有位同事得到客戶的欣賞，獲邀免費出席the weekend的演唱會！」Helen又說：「有次透過合作夥伴參加露天音樂節，非常棒的體驗。」但她不忘補充：「玩的時候都要照顧用戶，幫忙影相，你不能期望100%玩。」這大概就是矛盾之處吧。

Helen有時都星期六返工，最瘋狂的一日試過早上拍照，中午按摩，晚上party直踩到11點。玩之餘其實都要照顧客人，影相，有好有壞。（受訪者提供）

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