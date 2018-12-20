【Appraisal】評語暗示升職端倪　教你解讀老細心思、博取表現！

每一位打工仔都希望可以在appraisal中得到高度評價，進而升職加薪，獲得錦繡前程。事實上，升職不是一朝一夕的事，而是上司長時間觀察到你有升職潛質的結果。

上司未必會把欣賞及讚美下屬的說話掛在口邊，但在appraisal的評語中，卻說不定可見端倪。（GettyImages/視覺中國）

作為打工仔的你可能會問：我如何可以從上司寫我的appraisal中看出我有沒有升職的機會呢？其實appraisal中不少遣詞用字都會露出端倪，如果各位小薯見到自己的appraisal有以下的句子的話，那麼便恭喜你了！你上司心中應該十分看得起你。

五句可能暗示升職說話（按圖了解）：

1.【他主動承擔額外責任】解讀：上司人工之所以比小薯高，並不一定因為他工作量較重，而是他所承擔的責任比小薯重。如果一個小薯肯主動承擔額外責任的話，那便顯示他有作為上司那種敢於擔當的潛質。

看到這裏，小薯可能會問：究竟我怎樣做才能令上司給我這樣的評語呢？半宅職薯在這裏舉幾個簡單例子：

I. 知己知彼，了解各同事強項弱項

上司通常日理萬機，未必會每一件事都會親自分工。如果你平時有留意各同事的強項弱項的話，當上司有job派下來的時候，你便可以充當分工者的角色，顯露領導潛能。當然，要令其他同事心服口服，自己當然要負責最大那份工作啦！

II. 留意自己team和其他team的互動

上司的視野通常不止於自己team的生產力，更是和其他team的合作、互動、甚至競爭。在小薯的層面，雖然不能夠直接和大環境互動，但卻可以和其他team的成員打好關係，讓自己成為上司眼中消息靈通的好幫手。

III. 規矩是死的，人是生的

只懂得按規矩硬繃繃的工作，通常就是最低生產力的做事方式。規矩是死的，人是生的。如果能夠做到靈活地執行上司指令而又不違反規矩的話，自然會令上司對你刮目相看。

總結

Appraisal反映的不單是過去的努力，更加是對將來的展望。俗語有所謂「睇住個龍門嚟射」，想獲得升職，最重要的不是盲目的埋頭苦幹，而是掌握升職的要求，把有限的精力落在要點。