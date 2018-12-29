【仲排喜茶？】本地飲品小店　拒用現成糖漿：水果乳酪健康過奶蓋

喜茶強勢登港，加上老虎堂等台式飲品品牌先後進駐，教不少人慕名而至，然而有些珍珠奶茶類的飲品其實很不健康，更有多宗相關飲品的化學劑超標的事例，教人飲完一杯都充滿罪惡感。 今年29歲的Ivy，就看準商機突圍而出，開設健康飲品舖「TAKE YOUR TIME 輕。時光」，大推水果乳酪健康飲品，採用新鮮生果之餘，更秉棄人造糖漿，改用自家製桂花冰糖作取代，她笑言：「全部飲品甜度都只有少甜，希望大家可以飲到水果的原汁原味。」

Ivy指全店飲品的甜度都是統一為少甜，「因為想客人飲到水果的原味。」﹙朱潤富攝﹚

位於天后的TAKE YOUR TIME 輕。時光，裝潢帶有大自然及簡約的風格，絕對是女生打卡的好地點。除了環境雅致外，每款飲品的外觀都很吸精，亮麗黃色的芒果優格蓋茶、醒目耀眼紫色的紅火龍果優格果昔及層次分明淡紫色的紫薯時光等，每一杯都是「呃like」之選呢！

其實用於台式飲品的奶蓋，不少都是由奶精粉製造，多喝實在不健康，Ivy就表示，她的優格蓋茶系列就如坊間所見的奶蓋差不多，只是她採用低脂乳酪取而代之，「乳酪低脂，不會太酸太甜，與水果味很配合，而且比奶蓋健康得多呢！」

走均全港買各款乳酪

Ivy之前是幼稚園老師，但因去年12月到泰國旅行時，飲到一杯水果乳酪飲品而一試難忘，更因此而毅然辭職，並創業開健康飲品舖。雖然Ivy自言沒有從事飲食業的經驗，但平日她卻很喜歡烹飪，擅長料理中西餐，所有特別有挑戰和試驗的精神。「其實我一開始真的不懂如何沖製，只是因為到泰國旅行時，看到那個街邊檔小販都只是簡單地將水果和乳酪混在一起而已。沒想到當自己研發及試造時，才發現要令飲品的口味準確及維持穩定性，原來是很難掌握的。」

Ivy表示，一開始她選購了全港的乳酪牌子作比較，最後才找到一種合適的。﹙朱潤富攝﹚

為此，她便買勻坊間各款牌子的乳酪和牛奶，逐款試味及沖製，「香港的乳酪牌子選擇較外國少，試過有些質地太稀，沖製後完全被水果味和牛奶味掩蓋。最後輾轉下找到一個德國品牌的乳酪，相對下它就比較厚身和重味，與水果及牛奶配合得不錯。」水果方面，Ivy主要在果欄買新鮮生果，「除了優格蓋茶，我還有製作優格果昔，是種類似沙冰的飲品。而水果在雪凍、室溫及放涼了這三個狀態都已經會影響製成品。我初初試過用雪凍的生果再加冰與乳酪和奶混合，但水分太多，整杯都是水，完全沒有質感。」

於是Ivy上網搜集資料，學到要將水果先作急凍處理，然後以這些「水果冰」直接與乳酪和奶攪拌混合，減少了用冰量的成果令人滿意。

失敗品只飲到草青味

Ivy指現時餐牌有30款飲品，每款售$26至$36不等。她坦言初初在試驗階段時，一定試過有失敗的經驗，「覺得完全不好味！平時食牛油果，大多數人會選澳洲及紐西蘭出產，但我卻買錯了墨西哥出產的，它的質地比較多水份，製作後令飲品變得非常稀身；我又試過在沖調士多啤梨和藍苺飲品時堅持不加其他材料，結果成品只有草青味，挺難入口。」

遇到了問題就要想解決方法，Ivy便試試加入其他水果混合以平衡，「試過很多不同的組合，再加入自己製作的桂花冰糖，效果終於滿意。」

店舖現時的熱賣之選（按圖了解）：

Ivy指芒果優格蓋茶是大熱之選之一。﹙朱潤富攝﹚

自製桂花冰糖 紫薯芋頭難煮

健康和天然是Ivy最堅持的宗旨，「我不想用坊間現成的糖水或糖漿，但因為甚麼都不加的話，就真的太淡而無味，加上大部分香港人都應該接受不了，所以我決定自己煲糖水，化學成分較低。我主要用冰糖加桂花，每次所用的糖分都可以控制，總之全店飲品全都是少糖的。」

而說到製作過程其他困難的部分，Ivy笑指炮製紫薯及芋頭的飲品的前期工夫很複雜，「因為我會用真材實料放入飲品內，所以紫薯及芋頭都要事前刨絲，每次都很花時間。還要用冰糖慢煮，但兩者都很容易『黐底』，所以要常常睇火，不能分心。我試過不小心煲燶過，結果全煲都要報廢。」

Ivy怎樣製作飲品？（按圖了解）：

採訪當日，Ivy讓記者試飲了芒果優格蓋茶，非常足料。﹙朱潤富攝﹚

+ 8 + 7 + 6

反應不似預期

在設計餐牌上盡心盡力，Ivy不只顧自己的口味，還會徵詢老公及身邊朋友的意見，「我本身不喜歡香蕉和木瓜，但我老公卻覺得味道很不錯，所以我都照推出市面。我亦以為大家都很喜歡喝香蕉奶，還估計會是大熱款式，怎料這兩款都比較不受歡迎。」雖說罷哈哈大笑，但她指會再努力摸索客人的喜好。最近她趁冬天大推熱飲系列，包括紫薯時光、椰子時光、番薯時光等牛奶類別，及最近新增的熱版超級水果茶，她指熱飲真的很受客人歡迎。

Ivy在設置店面亦很花心思（按圖了解）：

店中以大自然風格為主，Ivy希望客人可以舒服地飲，不用着急，可以放鬆心情。﹙朱潤富攝﹚

+ 4 + 3 + 2

現時Ivy每天星期一至日都會回舖頭工作，每天工作十多小時，非常辛苦。但她表示從沒想過放棄，「10月開業到現在，雖然只有兩個月的時間，而且成績尚有很大進步空間，但我從來沒想過放棄，我覺得有挫折不可以氣餒，不然只會永遠做不到，所以我反而很投入工作令生意變好，看到慢慢儲了一班熟客，真的很有成功感。」她指日後希望可以在天后區站穩陣腳，建立自己的品牌，並以開設分店為目標。

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