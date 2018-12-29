【仲排喜茶？】幼師天后開舖　賣水果乳酪：初時一日賣唔到30杯…

人到了近30歲的關口，總會思考自己至今為止的人生到底是不是如自所願的方向進行，若仍感有所缺失，總想把握機會，抓緊年輕的尾巴去放手一試。 曾當了6年幼稚園老師的Ivy，今年29歲，因一次到泰國旅行時試飲了一杯水果乳酪飲品，而令她找回童年之味，於是她便毅然辭職，開設健康飲品舖「TAKE YOUR TIME 輕。時光」，主打水果乳酪飲品，味道和質感都毫不遜色於賣得成行成市的珍奶及奶蓋飲品，更不用擔心飲完會充滿罪惡感呢！

Ivy指開張到現在，每天都會回舖頭工作，雖然辛苦，但投入工作並看到慢慢有成績，令她很有成功感。﹙朱潤富攝﹚

採訪當日，Ivy一朝早匆匆忙忙趕到位於天后電氣道的舖頭，然後獨力準備各款茶底、當天要用的水果、煮芋頭和紫薯及放好舖面的佈置，期間又不時爬上爬落及搬搬抬抬，讓她笑說：「是一個讓我練出肌肉的好機會呢！」

Ivy亦不忙介紹在冬天大推的熱飲系列，包括紫薯時光、椰子時光、番薯時光等牛奶類別，及最近新增的熱版超級水果茶，記者試飲後，覺得全都十分足料，甜度亦剛剛好，不像坊間那些以人造糖漿沖調，那份甜得過份的味道。「我的店舖在今年10月開張，生意初時不太好，尤其遇上冬天及下雨季，更試過一日只賣出不夠30杯，是史上最差的業績。」然而Ivy表示，這月生意不錯，每日大約做到$4000生意，日賣過百杯飲品。

一杯飲品的契機

Ivy 的店舖以水果乳酪飲品作為主打，她指，其中以芒果優格蓋茶及紅火龍果優格果昔最為大熱，「優格蓋茶系列如坊間的奶蓋茶差不多，但平時的奶蓋都很肥，我改用了不會太酸及太甜的低脂乳酪，它與水果口味相配，健康得來又好味。至於優格果昔，則是以水果和乳酪混合的沙冰，我盡量會原汁原味保留水果的原本顏色，令飲品『睇得又食得』，大家拍照時都較開心。」

說得頭頭是道，但細問下才知Ivy其實在創業前是未試過從事飲食業的，這次有立心開設飲品店，其實是源於去年12月到泰國的一次旅行，「當時我在街邊買了一杯水果乳酪飲品，一飲便讓我想起小時候常常食的阿波羅乳酪雪糕，可以加生果的那種，味道真的非常相似！」這份味道更令她即使回港了仍念念不忘，加上她覺得香港坊間太多台式飲品店，但大部分的飲品都很不健康，而水果乳酪飲品在市場上的佔比卻較少，她認為應該有商機，於是一直有做生意念頭的她，就決心放手一試。

按圖了解各款「呃like飲品」之選：

Ivy指芒果優格蓋茶是大熱之選之一。﹙朱潤富攝﹚

家人反對成動力

然而，當Ivy的家人及朋友知道她有如此決定時，他們都非常反對，因為Ivy自於2012在香港教育學院（現為香港教育大學）修畢幼兒教育課程後便當上幼稚園老師。她表示：「因為我已當了6年幼稚園老師，薪金及工作環境都很穩定，但一時間轉去一個不熟悉的行業，大家難免會擔心，又怕我會蝕錢，所以沒有人支持。」

事實上，除了家人的反對，其實Ivy對幼稚園老師一職都有留戀，「教小朋友其實很開心，但同時我都有做生意的心願，所以想趁還有體力和熱誠的時候去試試。即使創業失敗了，我有幼師專業資格，隨時都可以回來當老師，所以想給自己一個機會闖闖。」

幸運的是，Ivy得到老公的支持，她說：「雖然明白大風險，但老公知道我不是一時興起才去做，所以很支持我。我亦不想『口響響，亂咁講』，所以大家愈是覺得我做不到，我就愈有動力去做出好成績！」她自言，今年年頭下定決心後，便花了近2至3個月的時間研發和學習製作不同款式的乳酪飲品，「當中試過很多次失敗，太稀、難飲、不夾味之類的，什麼都試過，每款都要慢慢改良。」

Ivy悉心經營的店舖（按圖放大）：

店中以大自然風格為主，Ivy希望客人可以舒服地飲，不用着急，可以放鬆心情。﹙朱潤富攝﹚

+ 4 + 3 + 2

人流比預期少 派試飲宣傳

萬事皆準備妥當，Ivy 便決定在港島區設店，「我的目楆客群為寫字樓工作的人，因為這年齡層的人會比較願意花錢在健康飲食上。我在西環及天后都有看中心儀的舖位，但因為現時這舖位比較鬆動，所以最後決定選址天后。」此舖位大約180呎大，月租約4萬，Ivy本覺得選址的決定不錯，胑是及後才知現實與預期有點落差，「我原本覺得店舖在街道轉角位都不錯，因為可以多點空間讓我佈置，但我沒想到這舖位只是位處電氣道入了一點點的位置，人流就相差如此遠，就算我眼見電氣道人流不錯，但途人就是不會繞路走過來。」她指最差的成績試過一天只賺得$800，即賣出不足30杯。

Ivy每天的工作包括甚麼？（按圖了解）：

Ivy對舖頭每一個角落都很用心的佈置，希望大家有舒適放鬆的感覺。﹙朱潤富攝﹚

+ 5 + 4 + 3

對於人流比預期少的問題，Ivy立即加強宣傳攻勢來應對，「除了用 Facebook 及 Instagram 等網上宣傳的途徑外，為了增加實際的曝光率，我們會用易拉架、派傳單及之前行出去電氣道派試飲作宣傳，希望這區的人知道有我這間舖的存在。我還邀請foodie及一些blogger來免費試飲。」除了做地舖外賣，她還會親自送外賣及做「散水茶」生意，以增加客源。她亦指最近有幸得到傳媒的報導，令生意有好轉跡象。

而Ivy的宣傳並沒有白費，她指現在有一半以上都是熟客，每天都會見到一些熟悉的臉孔，「今個月生意不錯，因為附近舉行工展會，帶來了不少人流。而接下來的2月會有年宵，都可以吸引多點人來光顧。日後我希望可以就飲品款式及利用其他優惠宣傳，令生意可以持續上升及變得穩定。」Ivy指現時客人以OL為主，每天1pm至4pm最好生意，星期五及六會最多人，但她坦言開業至今仍未有盈利，上月更蝕了3萬，但終預料今個月有約8萬盈利。

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