【行業百態】創Rumbbell為推廣運動　健身教練：卡通威力大過父母

聖誕臨近，以為有長䄂大褸就可遮手臂肥肉？不好好管理身材的話，你定當後悔！ 利國宏（Ryan）當了19年健康身教練，認為健身不只是男士的事，更可邀請女士及小朋友一同參與，因此便設計出Rumbbell﹙啞鈴頭﹚，嘗試以得意的圖像及動畫形式推廣正確的健身方式及健康飲食資訊，讓更多人鍛鍊出強健體魄。

四周都放滿Rumbbel公仔的空間，感覺與一般健康中心很不同。（歐嘉樂攝）

採訪當日，記者來到Ryan所開設的健身中心，但見門外放滿了各式各樣造型的Rumbbell公仔，非常壯觀。走進室內，更發現Rumbbell的蹤影差不多是鋪天蓋地的存在，所洋溢的歡樂氣氛與一般剛陽味甚重的健身中心大不相同。

Rumbbell在店內的身影（按圖了解）：

他笑說因為自小已喜歡儲模型公仔，他說：「我到現在都有追動畫及漫畫，如《進擊的巨人》、《東京喰種》及《一拳超人》我都有睇呢！」﹙歐嘉樂攝﹚

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翻閱Ryan的事業履歷，得悉他曾在大型健身中心工作過，現為私人健身教練，更有不少藝人明星為熟客，亦有不少人是慕名而來找他幫忙鍛鍊身體，希望可用正確的方法健身。但分享當初入行的經歷時，於電腦程式系畢業的他本是沒有以健身教練為事業的想法，「我在1999年畢業後，曾做過一年網頁設計，同時也兼職當健身教練。」他笑指，起初自己只是喜歡做運動，於是才嘗試當兼職教練，怎知在教人過程中卻漸漸發現當中的挑戰性和樂趣，因此在2000年便轉為全職，開展他也沒想過的事業路。

有19年健身教練經驗的Ryan指，健身不一定要以死力和重量操練才練到肌肉和瘦身，要用適當的想法和方法去做，才可以有效控制身體肌肉。﹙歐嘉樂攝﹚

教人其實都幾難

「一開始只覺得，反正自己都會做gym，不如多學一點指導別人健康的技巧吧！但原來教人健身真的很難呢。在學做教練的過程，意外地讓我更了解每個健身動作的做法，也學懂了如何表達每個演繹的解說，令學員可明白正確的姿勢該是怎樣做。」

談及教人的技巧，Ryan指自己是有一套肌肉控制理論的，而這全是源於他起初練不到「老鼠仔」﹙肱二頭肌﹚開始，「以前我跟着標準的動作練老鼠仔時，老鼠仔位置總是不覺得累，反而是前臂累。我請教過前輩和同事，但依然是做不到那效果，於是我便將健身的動作放慢兼收細肌肉移動的幅度，慢慢控制啞鈴的重量點，感受它該放在哪個位置才適合，最後我才發現重量點該是放在前掌，這樣移動的幅度就算不需很大，都可以做到想要效果。」

經歷過練不到「老鼠仔」﹙肱二頭肌﹚，Ryan明白當健身教練的挑戰在於如何教導別人控制他們的身體。﹙歐嘉樂攝﹚

Ryan就按這個方法，將每個健身的動作都作仔細解構，卻不如坊間大部分健身中心只着動作的力量和次數。他指，他比較重每個動作的質素，「我自己明白了，便要教人，但教人都要想方法讓他們明白。例如做腹部練習，很多人做仰臥起坐都會錯用了頸和肩的肌肉，當然，跟學員說一句『放鬆』本就可以，但他們卻不一定因為一句放鬆便懂得放鬆，因此我會給予他們更具體的指示，例如：想像手指頂着鎖骨的感覺，指導他們以整個身體帶動腹部升起。」

涉獵設計原因：推廣運動

既在健身行業有不錯的發展，記者就很好奇Ryan為甚麼及後又會涉足設計的工作並創作出Rumbbell這角色。他笑說，自己其實本身是沒有畫畫底子的，不過自小已喜歡收藏模型，最初的珍藏更包括聖鬥士星矢、龍珠及變形金剛。「我留意到香港都有些做模型的人，亦有一類出產少量的designer toys﹙設計師玩具﹚。而我都希望自己的健身品牌可以有一隻吉祥物，所以就以啞鈴旋轉的圖案為原形，創作出Rumbbell。」

設計角色以往的蹤影（按圖了解）：

Ryan曾以壁晝形式畫出Rumbbell，很多藝人都支持，圖為徐濠縈。﹙被訪者提供照片﹚

+ 5 + 4 + 3

Ryan表示，創作Rumbbell的原意本是為自娛，也曾試過製作簡單的動畫及用黏土製作手辦，「但有次忽然想起，自己的客人一直都是以男士為主，如果以Rumbbell這角色教健身動作，會否能吸引女士和小朋友都一同健身和運動呢？」

機緣巧合地，Ryan有位在出版社工作的朋友問他有沒有興趣出一本關於健身的書，就此，便開啟了Rumbbell的「成名之路」！「那時為了出書，我還創作了其他角色，如中年發褔的Unclebell、一味操肌的Overbell及森林野人般的Junglebell等一行8個角色，各有不同性格，親民又易入口。而那次出書的主題則是辦公室女士減肥的方法及注意事項，希望可以輕鬆的形象打入女性市場。」

現時Ryan出了數本書，當中的Rumbbell系列包括《Bye Bye！舊Body 》、《Bye Bye！拜拜肉！》及《Bye Bye！肚腩肉！》，都是以Rumbbell作為運動動作示範的模特兒，他指：「希望小朋友都會看，然後自行跟着公仔的動作去做，因為卡通人物的威力有時大過父母，所以日後都會考慮製作運動動畫。」

運動教學書（按圖了解）：

現時Ryan出了數本書，當中的Rumbbell系列包括《Bye Bye！舊Body 》、《Bye Bye！拜拜肉！》及《Bye Bye！肚腩肉！》﹙歐嘉樂攝﹚

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為日後鋪路

雖然現時每月大約7成的收入都來自健身，但Ryan現在開始考慮花多點時間在Rumbbell的品牌建立之上，「現時星期一至日都會教健身，每日幾堂，而其他時間都在準備展覽及設計新款玩具上。」在未來日子，他指自己將以「7:3」比例」將時間分配在健身與設計上，因為他深明隨着自己的年紀增長，健身教練未能做終身職業。

Ryan表示，除了以往帶Rumbbell參加玩具展及商場活動外，最近更成功入選了由「香港設計．授權支援計劃」，並於明年1月7日至9日在「香港國際授權展2019」中的香港館展出多款Rumbbell。﹙歐嘉樂攝﹚

但說到最後，他仍是肯定健身能帶給他很多滿足感，也分享一次他覺得是最難忘的經歷。「曾經有一位長期頸痛的學跟我上堂，他說他的肩部非常繃緊，幾乎每星期都要去看物理治療，然而，當我教了他十堂後，他便慢慢懂得不應只用肩部力量去做動作，更加強了膞頭的肌肉訓練，並在經訓練下漸漸康復了。我覺得這次經歷很有成功感，因為我不是醫生，卻可以其他方法幫他解決到痛症。」

或許有日，Ryan會將事業重心放在設計工作身上吧，但再有怎樣的改變，相信他那推廣運動，提倡正確健身資訊的信念應也不會變的。

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