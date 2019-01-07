【Appraisal】升職靠把口？呻苦有技巧！七個原則輕鬆主導面談

每到年末，各家企業就開始準備要和旗下員工來場「有愛的」一對一績效面談，規定上司要和下屬談心，員工也可藉這個機會向主管展現自己。雖然多少讓人感到有點不自在，有些員工甚至覺得就是走走形式，談完后還是老樣子。但畢竟Appraisal對許多公司來說是很重要的一環，不僅關係到員工的年終獎、職場發展和未來職位與薪資變動，對於企業的形象與環境也有影響。如果員工在面談前多一點準備，或許就有機會爭取到加薪和升遷機會，也能對公司發展提供建設性的意見，以下就根據外國網站Forbes和Medium曾給出的建議，整理了幾個準備原則，不妨參考看看吧！

文：郭丹穎

原則1—— 回顧過去上司對你的評估與訂定的目標

在準備Appraisal的首要原則，就是在了解考核的工作項目和首要考評工作後，回顧去年度自己或是主管訂下的目標，是否都順利達成？有沒有達到自己的期待？如果是剛入職不久的新人，也可以照剛進公司時上司設下的門檻及期望來評估，後續就能針對回顧整理一年的成就，以及為尚未達成的目標訂定計畫。

原則2——整理過去一年的成就

Appraisal正是一個能讓你展示成就的機會，上司不一定能對你一年間的付出瞭若指掌，正巧利用這個時機和上司好好談談自己在過去一年的貢獻和成績。可以先從自我回顧下手，從個人的工作記錄、記事本、email信件箱中找找相關的記錄，像是在下班後的時間絞盡腦汁為團隊、公司、客戶辛苦寫下的proposal，後續的成效與反饋記錄，或是同事、客戶或主管寄給你「感謝信」，又或是其他對企業有利、彰顯個人能力的事證都能先列舉出來，即便某些事蹟和目標沒有直接關聯，也能顯現出個人對企業的重視和投入。

Appraisal正是一個能讓你展示成就的機會，上司不一定能對你一年間的付出瞭若指掌，正巧利用這個時機和上司好好談談自己在過去一年的貢獻和成績。（Getty Images）

原則3——接受反饋、提出意見，理性化解不合理要求

在和上司展開Appraisal對話前，先準備好開放的心態，利用機會和上司討論關於公司現狀和發展的一些問題。對於公司或上司在經營方針、帶領方式、策略制度或是未來待遇和目標上，有問題或是意見都可以提出看法，將討論視為進一步了解彼此立場的契機，有助於彼此接下來的發展。

雖然不少人可能覺得即便曾努力給出反饋意見，但好像也不會有什麼改變，但如果我們不說出來，上層永遠都不會知道，在平時工作上的小小不滿慢慢累積，工作的熱情也會隨之消耗殆盡，既然遇到了說出來的機會，就以理性謹慎的態度說出自己的想法吧！只不過對於上司的直言不諱，我們也要虛心接受，如果上司在這次談話中也提出了你自認沒辦法達成的目標或要求，也可以禮貌地表示你的意見，設法改變他的初衷。

在和上司展開Appraisal對話前，先準備好開放的心態，利用機會和上司討論關於公司現狀和發展的一些問題。（Getty Images）

原則4——列出未來可能需要的資源

可以回想過往在工作上曾遭遇過的瓶頸，和執行目標上的困難，透過Appraisal提出未來可能需要公司提供給你的資源，例如：任務執行上多點彈性空間/自主權、更多和上司溝通的機會、更明確的資料數據等等……幫助新一年的工作目標進展順利。

原則5——突出對於公司、上司感到滿意、對你有激勵作用的地方

在Appraisal中，除了是能提出「不滿」的時機以外，也是適時給予公司肯定的機會，畢竟管理者都希望知道該如何幫助員工帶領起工作效能，在一對一的面談中，你也可以分享一些工作上對你有激勵作用的部分，像是最喜歡的工作內容、讓你產生動力的工作項目等等，另外也可趁機對上司善待你的地方表達一些感謝之情，有助於提升主管士氣，也有助於上司繼續發揚員工所欣賞的部分。

可以回想過往在工作上曾遭遇過的瓶頸，和執行目標上的困難，透過Appraisal提出未來可能需要公司提供給你的資源。（Getty Images）

原則6——儲備專業技能，計劃長遠職涯目標

利用Appraisal的機會，你可以好好思考目前的工作能為你帶來多大程度的滿意？

是否有比較喜歡做的工作？如果想要朝著理想工作邁進，就要開始找尋自己未來需要精進哪方面的技能，有沒有相關的課程或活動可以參與，可在這時和上司聊聊你的職涯規劃，尋求上司的建議，讓他們推薦一些書籍、課程或者是你可以請教的人，幫助你進行自我提升，也聽聽他們對你的培養計畫和期待，推薦適合你發展的職位等。

原則7——準備幾個問題，引出自己想談的內容

如果擔心在面談中都有上司主導話題，自己想談的內容卻一直沒機會說出，可以提前準備好幾個提問。像是：

你認為我未來可以多往哪些方面發展？增進哪些技能？ 和我一起工作有讓你困惑或不滿的地方？可以有所改善的是哪些方面？ 你對我們團隊或者公司未來的設想是什麼？我應該做些什麼來確保我們實現目標？

如果想要朝著理想工作邁進，就要開始找尋自己未來需要精進哪方面的技能，有沒有相關的課程或活動可以參與，可在這時和上司聊聊你的職涯規劃。（Getty Images）

先想好幾個問題，幫助自己融入面談，更好地瞭解如何提高個人，怎樣在工作上獲得突破、達成目標。

已經進入Apprasial期，盡早為面談做好充分準備，可以讓上司和員工更深入瞭解，有助彼此繼續成長，也會為個人帶來更好的待遇或發展空間，公司環境、制度也能有所提升，把握面談機會並在日後繼續和上司保持溝通，達成目標更有動力。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年終考核、績效面談好不安？做好這些準備，爭取加薪升遷不是夢】