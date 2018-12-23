【職場熱話】未婚女上司　性格有缺陷？　網民：過節都要你開OT…

黑心上司神憎鬼厭，但當中都有分兩種，一是男，一是女。而本地打工仔總會認為，女上司特別刻薄、不近人情、難以應付，相比之下，男上司容易相處得多。 有人在網上討論區以「有無（冇）手足好怕跟女上司」為題，詢問廣大網友的意見，引來熱烈的回應。

女波士都特別難搞？（Getty/VCG）

黑心上司神憎鬼厭，但當中都有分兩種，一是男，一是女。而本地打工仔總會認為，女上司特別刻薄、不近人情、難以應付，相比之下，男上司容易相處得多。有人在網上討論區以「有無手足好怕跟女上司」為題詢問廣大網友的意見，引來熱烈的回應。

有人詢問網民對女上司的看法。（連登討論區截圖）

綜觀大部分回應，眾人都一面倒地表達對女上司的厭惡，針對結了婚有小孩的及未結婚沒小孩兩種，理由又各有不同。

厭惡前者的原因是性格霸道、偏心，自己子女當寶，別人子女就是草。

網友回應。（連登討論區截圖）

厭惡後者的理由是沒小孩人生不完整，性格有缺陷，缺乏生活要人經常加班。

網友回應。（連登討論區截圖）

職場上，做波士，女性是原罪？結不結婚、有沒有小孩都成為評價準則。（Getty/VCG）

亦有一派認為無論有沒有小孩，女上司都是垃圾：小器、麻煩、怕事、不知變通、不體諒，反正就是一無是處。

網友回應。（連登討論區截圖）

+ 2

最後也有支持女上司的意見。

網友回應。（連登討論區截圖）

女波士Stereotype之一：特別針對年輕女同事。（Getty/VCG）

原因

綜觀以上所有理由，可發現其實理據都頗Stereotypical（定型），以性別定型的既定印象來評價女上司的好壞。本文不討論觀點的對錯、正確、理據與否，只討論社會對女上司產生如此看法及以相關原則來評價的原因。

一大可能性是女上司始終較為少見，打工仔未習慣。雖然六、七十年代以來，本港婦女就業的情況十分普遍，但從數據上看，女性的勞動參與率仍然比男性低，基數少，出現女上司的可能性自然減少。此外，礙於傳統思想的影響及社會缺乏對育兒的支持，本地職場玻璃天花效應仍然存在，兩者相加，女上司更自然是相對稀有的存在了。而人的劣跟性就是會標籤少數、異類的存在，女上司的例子同樣如是。

而女上司的作風不夠平衡也是因素之一。要在充滿男性的職場中打拚，掌權女性都怕被人看輕，通常反應都是擺出強硬姿態，以示自己不輸男兒身。而有時女性的確要付出、犧牲更多在取得他人的尊重，為了保持出色的成績，不免以愈發嚴厲的態度對待下屬，顯得不近人情、挑剔、難應付。

說到底，大家都是打份工而已，何不互相體諒呢？

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