【職場熱話】2018年度最差密碼出爐　其中一個與特朗普有關？

密碼管理公司SplashData根據互聯網上500萬個洩密密碼，發布了100個2018年度最差密碼清單。今年的名單顯示，人們仍在使用去年的最差密碼，即「123456」和「password」。如果你的密碼排在前100名，甚至是前25位，那麼是時候更改密碼了。

「123456」、「password」、「123456789」是今年最常用和最不安全密碼的前三名。（GettyImages/VCG）

互聯網增加了生活的便利程度，不少事情只要通過網絡便能快速完成，例如在網上開啟各式各樣的戶口，包括電郵、網上銀行、社交平台、預訂產品平台、網購、搵工等等，十隻手指也數不完。

為進一步便捷操作過程，也為避免忘記戶口密碼，不少人都會將帳號的密碼設定得易記又簡單，可是，網上戶口牽涉大量個人資料，今年多間大型企業亦爆出洩漏用戶資料事故，令不少人提高警剔。密碼管理公司SplashData早前發布年度100個最差密碼，結果顯示，不少人仍然「冥頑不靈」，使用「123456」、「password」等最不安全的密碼，但值得留意的是，今年最常用和最不安全的前25個密碼中，亦有不少新上榜的密碼，例如「donald」，這可能是受到美國總統當勞．特朗普（Donald John Trump）的啟發吧！

網絡上危機處處，網民稍一不慎，隨時被黑客有機可乘，盜取個人資料。（GettyImages/VCG）

2018年最常用和最不安全的前25個密碼（與去年排名相比）：

1. 123456 （不變） 2. Password（不變） 3. 123456789（升3） 4. 12345678 （降 1） 5. 12345 （不變） 6. 111111 （新） 7. 1234567（升 1） 8. sunshine （新） 9. qwerty （降5） 10. iloveyou （不變） 11. princess （新） 12. admin（降 1） 13. welcome（降 1） 14. 666666（新） 15. abc123（不變） 16. football （降 7） 17. 123123 （不變） 18. monkey （降5） 19. 654321（新） 20. !@#$%^&* （新） 21. charlie（新） 22. aa123456（新） 23. donald（新） 24. password1（新） 25. qwerty123 （新）

密碼中不要包含任何易於識別的個人資訊，如姓名、生日、地址等，它們很容易從網上獲取。（GettyImages/VCG）

如果你的密碼在今年成為前25名最差密碼之一，那麼你最好盡快更改密碼。 SplashData建議，使用混合類型字符的十二個或更多字符的密碼短語，以及為每個帳戶設定不同的密碼，可令黑客無法一次過破解你所有帳戶。此外，打工仔亦可使用密碼產生器，透過使用者設定好的名稱、主密碼（Master Password）來產生一把主鑰匙（Master Key），再搭配你設定的網站名稱（如 apple.com），從中計算出特定的密碼組合。你的密碼不會以任何形式被儲存在任何地方，包括電腦上、或者雲端，而你只需要記住一組主密碼即可。

（資料來源：Business Insider）

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