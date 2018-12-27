【展望2019】目標只成口號？　試用「SMART」大法設時限、標準！

每年到了12月尾至1月頭這段時間，不少公司都會要求員工撰寫下一年的個人目標。作為小薯的大家可能覺得寫這些東西很多餘，但在高層眼中，這些文字藝術卻是評價員工表現的一部分，甚至乎能夠撰寫出一份動聽的個人目標報告已經是成功的一半。

在高層眼中，這些文字藝術是評價員工表現的一部分。﹙GettyImages/VCG﹚

為別人設立目標難，為自己設立目標更難，因為這個目標需要親自執行－目標定得太高，會被同事認為眼高手低；目標定得太低，又會被上司覺得偷懶怠惰。

半宅職薯今天向大家介紹一個S.M.A.R.T. Model，讓大家在撰寫來年工作目標時可以在上司心目中贏取更好印象。

S.M.A.R.T的5大要點（按圖了解）：

1.【Specific －具體的】目標必須具體明確的。例如要「完成」某一個項目，或在指定領域得到特定「成績」。如果大家定立一些含糊的目標例如「希望進步」、「有所改善」等等，上司可能會誤會這只是推卸責任的前奏。﹙GettyImages/VCG﹚

結語

最後我想和大家反思一個問題：為什麼公司要員工自己訂下來年目標呢？說到底，都是希望員工做得比現在更加好。公司訂立目標和員工自己訂立目標的最大分別，其實是由外部拉高還是由內部推高的分別而已。

由員工自行訂立目標可以讓員工更有滿足感和成就感。有些公司會公開每個員工的個人目標，製造一種互相監察的效果，避免員工集體定下降低目標拖低，團隊整體工作表現。

上司也喜歡員工突破舒適區（comfort zone），訂立超越員工能力的目標（這亦解釋了有些公司出現無限追quota的現象）。為了要製造盡了能力的印象，大家可以定立一些能夠完成八成的目標，那麼不太辛苦自己之餘，亦可以製造鍥而不捨努力突破的印象。

半宅職薯 18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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