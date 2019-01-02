【提神技巧】宿醉上班很痛苦？　教你狂歡過後回復狀態貼士！

新年假期一眨眼便過，打工仔要重回晨早起床上班的時間表。然而昨晚party「飲大咗」？狂歡的餘韻仍在榮繞着你？雖人已在公司，但靈魂還在太空，只得軀殼上班而宿醉未醒可以怎麼辦？不想精神恍惚的話，在上班前、工作中及放工後有幾招解宿醉招式你要知！

一朝早真的不知道自己在幹甚麼，做甚麼都提不起精神。﹙GettyImages/VCG﹚

不是每個人都可以請盡年假，請三日放十日這麼幸福。而每逢連假後，很多打工仔都會化身喪屍去上班，情況真的慘不忍睹。怎樣才可以擺脫疲乏的身軀和整頓思緒，令工作重回軌道並安然渡過這一天？以下有幾招上班前、工作中及放工後的解宿醉方法，大家不妨稍作參考。

上班前

一睜開眼，整個人渾渾噩噩的，可以做甚麼作準備？按圖了解：

1.【坐下來沖涼穩定心神】 派對過後的翌日，一醒來發現自己不太對勁，很睏又思想混沌，很後悔沒有事前多請一天假，今天還是要如常起床上班。雖身體疲憊不堪，但上班前起碼要清除身體上的酒精，才不致太糟糕。先在上班前洗澡，固然是一個不錯的選擇，但在洗澡期間，若你稍為坐下，不管是坐在浴缸中、企缸的地上或是預先準備好的膠櫈仔上，都可以讓你重新集中精神，有效令能量重新聚集，使你更容易加速清醒。﹙GettyImages/VCG﹚

工作中

1.【瘋狂飲水】

除了酒精飲品外，盡可能飲用你可以想像到的液體！當喝到你覺得已經不能再喝時，嘗試再多喝一點。因為口渴及缺水是宿醉的副作用，你需要讓身體進行水合作用，增加體內的水份，解決脫水狀態以解酒。你可以多飲水或梳打水，你又可以選擇一些帶有咖啡因的提神飲品，如可樂和咖啡。另外，你還適量飲用果汁或包裝上印有BOOST﹙提升﹚、SURGE﹙糖分﹚或TURBO﹙引擎﹚等有明顯強力提神功效的飲品。

2.【將email郵箱背景設為灰色】

源源不絕的email往往都令人煩惱兼頭痛，更何況你此刻暈頭轉向，根本不能集中，就更加痛苦。這時，你可以將email郵箱的背景設定，由讓人看得眼水真漂的白色改為灰色。灰色可以令你安靜心神，眼睛沒那麼累。

睡眠不足，眼睛乾澀，將電影背景設為灰色會比較舒適。﹙GettyImages/VCG﹚

3.【不要自責】

工作帶來壓力，以及宿醉副作用下，你特別容易感到焦慮和內疚，不禁會想：「為甚麼我昨晚要喝如此多酒？」、「如果我當時喝到第三杯便停下來就好了」、「我根本不應該喝這麼及留到深夜，如果我當時與同事A一起走便好了。」

然而，這時你不是後悔了，這也是無補於事，反正你一定不是自己一人，一定有其他人跟你一樣的！你要知道自己是一個很好的人，平時的工作壓力大，在昨晚的派對中很容易情緒高漲，是一個很好的機會釋放壓力，多喝一兩杯其實人之常情，所以別後悔或自責，只要你現在快點花點時間來重回工作軌道便可，加油！

放工後

【獎勵自己】

你成功渡過了尤如倖存者的一天，當然要好好獎勵自己！放工後，盡力做自己喜歡的事，如敷面膜、到你喜歡的餐廳食飯、或買一頓美味的外賣然後單單在家耍廢，甚麼都好，做回你自己喜歡的事，讓生活回到日常的軌道，然後明天重新整頓心情，展開新一年的目標吧！

這晚早點睡，讓身體好好回復體力。﹙GettyImages/VCG﹚

﹙資料參考：girlboss﹚

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