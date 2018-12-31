【展望2019】為自己設下可達成的目標　教你3個有效實行方法

新一年的展望，相信你在appraisal期間都已經向上司演說過一次，但老實說，有多少項你是真正有把握及有動力去完成？這不是質疑你的能力，而是大部分人都很難一夜作出大變革，所以，不如設定一些自己實際可以完成的目標，並為每一個目標找一個有效的解決方案去完成。

設定好目標，但沒有計劃實行方案，這只不過是空想。﹙GettyImages/VCG﹚

而設定一個完善解決方案的真正秘訣，就是經過深思熟慮的計劃，以下會與大家一起為2019年設立3個既可實行又令自己進步和生活得更好的目標，並提供相應的解決方法，幫助自己更有動力去完成目標！

1.學一項新技能

新一年為了增值自己，你可以學一項新技能或深化自己的其中一項興趣。不論學一種新語言、學電腦編碼技能、還是學一種新樂器，學習新知識的新鮮感總是令人興奮的。但每一項新的技能都需要你用課後工餘時間去練習和實踐，而在工作的壓力下，身體常常都被疲勞轟炸，往往慢慢磨滅大家學習的意志，漸漸失去學習和練習的熱誠和動力，可以怎樣解決呢？

有同伴一起上課，有不明白時都可以一同研究。﹙GettyImages/VCG﹚

解決方案：

請務必找近自己家的中心或學校來報名，退而求其次才選擇近自己公司的地點，總之一定要有一程方便自己，因為交通時間真的很影響你的決心！另外，盡量不要自己去上課，與朋友一起的話，有同伴督促你，大家互相扶持下，可以減少偷懶的機會。在學習上都可以分享各類資訊，更有效率。快看看你心儀的課程何時開課，然後報名吧，不要再等了！

2.戒掉一個壞習慣

咬手指甲、吸煙、䟴腳等陋習，以下幾項不是令個人觀感減分，就是影響到身邊的人，新一年不如對自己及身邊人好點，戒掉一項陋習，然後用另一種習慣取而代之。說是容易，但戒掉壞習慣就如減肥一樣難，很難忍口、很難停止不做。

吸煙害人害己。﹙GettyImages﹚

解決方案：

不論該習慣是好是壞，習慣本身就很難停止，因為它已經長期成為你生活的一部分，所以一下子要停止是沒可能的。那怎樣才可以戒掉壞的習慣？你要陪養出新的習慣取而代之。例如咬手指甲和吸煙，可以用食香口膠或食糖等令口部同樣會持續運動的習慣代替。

3.花更多時間與你喜歡的人在一起

經過聖誕節、除夕及新年等聚會後，很開心之餘，這亦是一個很好的方式提醒我們，這年間，我們花了多少時間與關心自己的人一起度過。花更多時間與你喜歡的人在一起，似乎是很容易達成的目標？但你年中有多少次因為加班、疲倦、和被其他事佔據你與家人和朋友相處的時間？你可能會說，為了生活，這也是不得而已，但沒有社交，沒有與身邊人交流和維繫關係，這會是生活嗎？

孩子很快長大，不爭取與家人相處的時候，到想花更多時間與他們一起時，可能已經太遲。﹙GettyImages/VCG﹚

解決方案：

你想經營的關係與你花多少時間在上是成正比的。不如試試先在下年的月曆定下與親友相聚的日期，先為他們預留一點時間。例如新年聚會、生日聚會、旅行的月份，先訂下大約的日期，臨近聚會再訂下細節，當你到時工作很忙，這些聚會會是你一週工作的動力，你會期待，會珍惜，會很感恩自己早早計劃與朋友見面的時間。

新一年，你真的好好想想有甚麼想做及改變，然後要想方法去達成，再一步步跟從自己的計劃，慢慢獲得結果。新的一年，是一個充滿野心、夢想和激動人心的時刻，為成功做好準備，這一年你會過得更稱心滿意。

﹙資料參考：The Muse﹚

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