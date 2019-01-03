【告別玻璃心】接受被拒絕、擁抱低潮　6個方法教你變「厚面皮」

現實世界非常殘酷，你的上司、同事不像你的家人或朋友，事事以你的感受行先。在職場世界，大部分人看的只是你做得到或做不到，別說是剛踏入社會的新鮮人，即使是年資長的打工仔，也很難避免被上司、客戶、同事等批評。 如果每次聽到這些刻薄的評價就「玻璃心」碎滿一地，便會大大影響工作狀態。

在職場中，難免會遇到一些挫折，如果你不懂如何處理低谷，很容易陷入悲傷的漩渦中。（GettyImages/VCG）

如何練成「厚面皮」是一門必要的學問，畢竟我們很難避免因做錯事而被抨擊，即使打工仔做好本份，也難保會遇上蠻不講理或聲大夾惡的人，學懂如何面對負面的言論和調節心情非常重要。

以下的技巧可以幫你建立更強大的內心（按圖了解）：

1. 【表達個人想法】 花點時間與同事建立關係，隨著你越來越熟悉團隊，便能勇敢為自己發聲和表達意見。如果你在任何事情上都說「好」和「OK」，漸漸你的角色和聲音會愈來愈不受重視，甚至成為同事之間的取笑對象。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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