【Facebook】工作氣氛良好屬假象？　前員工：不容異議、似邪教

雖然Facebook以神級員工福利多而聞名，但據外媒訪問多位已離職Facebook員工，卻獲得「公司內部文化似邪教」的評語，皆因Facebook強調員工必須重視公司多於個人生活，不容訊異議，其考核制度導政員工之間無謂的社交，只重視短期目標，卻忽略了用戶利益。

雖然COO Sandberg鼓勵同事有話直說，做自己，但領導文化及評核制度令現實背道而馳。（資料圖片）

根據外媒 CNBC 報導，多位已離職員工都指 Facebook 仍使用由上而下的領導模式，而且不鼓勵員工發表異議，這兩點都與 COO Sheryl Sandberg 常說的「做真正的自己」背道而馳。一位2018年初離職的前經理表示：「每次我有異議，都會收到投訴。」另一位於2017年離開的員工表示隨着公司規模擴大，個人意見的重要性無可避免地縮小，甚至指公司有個看不見的「泡泡」，阻止下屬批評上司。

評級制度致虛偽社交、目標短視

企業文化這點或許仍含主觀成本，但Facebook實際上亦有一些具體措施令部份員工感不滿。例如，Facebook每年進行兩次員工分級考核制度（stack ranking），過程中除要求上司給予評價外，公司還會要求五位同級同事一同參與評估，然而由於同級的評價是匿名且無可反駁的，結果迫使員工得想盡辦法在公司內爭取及建立友誼，例如共進午餐和下班後一起玩樂，免得不參與的話會被排擠。

另外，員工亦會被分成七個等級，就像大學拉curve一樣，田於只有首幾個百分比的員工才可獲得理想的等級，結果不少中層人員求確保得力助手/心愛下屬獲得「靚Grade」，便會對他們照料有加，但卻不會為無感、不喜的下屬出頭。

根據兩位前高層對CNBC的爆料，各等級的獲得人數比例如下：

此外，員工會被分成七個等級，就像大學拉curve一樣，只有頭百分之幾的人才可獲得某個等級，於是中層都要確保得力助心/心愛下屬獲得靚Grade，卻不會為無感、不喜的下屬出頭。

根據兩位前高層對CNBC的爆料，各等級的獲得人數比例如下：

重新定義（Redefine）：最高等級，只有少於5%員工能夠獲得 遠遠超出期望（Greatly exceeds expectations）：10% 超出期望（Exceeds）: 35 % 達到所有要求（Meets all）：30-40% 達到大部分要求（Meets most）：會令未來僱用帶有危機的低分數，適用於剩下的10-15%員工 達到部分要求（Meets some）：非常少見的等級，一出現就等於被炒 無法達到要求（Does not meet）：極為少見的等級，獲這評級的員工大部分早已被炒掉

而自2017年開始，Facebook在Grade的比例上控制得越發嚴格。（Getty/VCG）

由於這個考核需於每年二月及八月完成，因此員到六月及十二月時便會特別勤力，瘋狂OT，又都追逐短期效果，推出可以提高用戶互動的功能，企圖給上司留下好印象，從而得到升職，卻這種風氣卻因此犧牲了用戶私隱和體驗等更應該他們認真處理的事情。

在是次報道中，也有一位已離職的年輕女性員工分享一次經驗：她曾在去年10月初在公司內部召開的意見大會中跟 Sheryl Sandberg 說：

「其實我並不想告訴你，但我得說我們（Facebook員工）正承受着必須假裝『這裏什麼問題都沒有』及『在這裏工作是很美妙』旳壓力。事實上，這是一件很悲哀的事，因我們不應該有這種明明不喜歡，卻又必須扮作欣喜的壓力。」

這番說話隨即贏得一片掌聲，然而其實亦反映出，Facebook在提供各種神級員工福利及優厚待遇，工作也似是有着使命感，教外人深感企業員工以能在 Facebook 工作為榮時，背後其實仍有很多不為外人道的不公與虛偽在其中。

（資料來源：CNBC）

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