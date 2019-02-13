【情人節】分手可否成請假理由？　兩大關鍵決定上司是否批准

打工仔因各種私人事務而請假再正常不過，但一旦理由是失戀，難免被視為幼稚、不專業。如果想老闆批假療傷，就視乎兩個因素……

因私人原因而請假是十分正常，但不知為何，不少人一聽到以「失戀」為請假理由時，就會覺得做法幼稚。（Getty/VCG）

假如你超級不幸，在情人節前分手，不僅傷心、憤怒、失望、疲憊和麻木等一系列情緒會爆發出來，你甚至覺得不想、也不可能去上班。（若你需要靠寄情工作來轉移注意力，則另作別論。）

經歷失戀的打工仔，也許會想休息一天來調整情緒，然而在職場世界裏，不少公司會接受員工因親人逝世、結婚、搬家等私人原因而請假，偏偏一以感情失落為由，卻多會令人覺得你的心態「很不專業」：職場好應講求「Be Professional」，而「Professional」就是勿讓私人情緒干擾到工作，若灰告訴別人你是因為分手而請假，收到反應必定是「你傻的嗎」、「好幼稚」、「你幾歲」。

不過，如果你真的需要一天（或數日）來治療情傷，該怎樣做才能較易獲得上司批准呢？很大程度，這是取決於兩件事：

上司明事理，有同理心，同事不濫用假期，才是假期制度行之有效的秘訣，不論請假理由是失戀還是要搬家。（Getty/VCG）

1. 上司是哪一類人

這點非常直觀易明，明白事理的上司自然會酌情處理，放你走處理個人事務。想了解上司的作風，可由觀察平日他/她如何處理其他同事的個案開始：

【一】上司關心同事健康和感受，定時問候（Getty/VCG）

2. 你是哪一類員工

即使是最好的上司都會為員工訂下標準，並要員工負起責任，事實上，清晰的工作指引是塑造好上司的必要條件。當工作標準給予同事自由以專注個人發展時，言下之意也在信任同事不會濫用。

若然你已經有前科，經常缺席，又或者收到「表現有待提升」通知，又處於觀察期，那很明顯不宜為失戀而請假了。將之視為轉移注意力的途徑，甚至是心靈平靜的聖殿吧。Work Hard，不用想失去的痛苦，越想越痛，趁機獲得令心靈休息。

最後吐糟一句，其實誰會真的在請假理由誠實寫上「失戀」二字？反正都說想休息一下，大家心照啦。

（資料來源：Kununu）

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