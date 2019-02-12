【孕婦內衣】精品哺乳胸圍售價親民　網店老闆：Coffee都有着

去年是結婚旺季，藝人胡杏兒、岑麗香(香香)、陳凱琳、楊愛瑾﹙Miki﹚、 陳柏宇的太太符曉薇、林芊妤﹙Coffee﹚、隋棠和張栢芝等，有的宣佈有喜，有的則誕下BB，非常熱鬧。然而當女士踏入懷孕期，不論生活習慣還是心態上都會面臨很大的轉變，最令人難以適應的，當然是身形的改變，因為一向喜歡的時裝品牌和內衣品牌都可能沒有自己的碼數，而哺乳胸圍的款式更是又老土又少選擇，卻要花上數千元，購物的樂趣頓時大減，影響心情。 80後內衣設計師Karen，因身邊有不少孕媽朋友向家做內衣廠生意的她請教，於是她決定以高質及改良的哺乳胸圍自立門戶，設立精品內衣品牌Silver Lining，以網上商店形式創業。內衣款式時尚年輕兼具功能性，希望可以令懷孕女士自信又舒服。

Karen 創立的品牌Silver Lining 專賣以時尚和性感的內衣，連孕媽都可以有很多選擇。﹙黃寶瑩攝﹚

Silver Lining的哺乳胸圍和普通款胸圍業務各佔一半，臨近情人節，Karen指不論普通款還是哺乳款都推出了一些新設計，「媽媽都需要過情人節的！」她指今年新年與情人節的日子很相近，所以這期間，紅色、棗紅色、白色及黑色的性感內衣都賣得很好，生意比平時多40%至50%。

以精品哺乳胸圍打入市場

Karen於2008年在香港大學修讀地理系畢業，她笑說：「與內衣完全沒關係呢！但我家人一向做內衣廠，專製高級品牌內衣，所以我畢業後就替他們做發展及市場營銷等工作，其間需要與很多外國設計師溝通，所以我學習到很多內衣製作和設計的知識，如選布料及畫草圖。」工作了6年後，Karen開始萌起創業念頭，「因為覺得市場上價錢合理的精品內衣很少選擇，品質又參差，所以我想設計及製作價錢相宜的內衣，剪裁和用料都與歐洲內衣相約，但價錢只需它們的三分之一，讓自己及朋友都可受惠。」

她坦言一開始並未想到以哺乳胸圍打入市場，契機是身邊的朋友都相繼懷孕，「坊間的哺乳胸圍大多款式老土、淨色又核突，所以朋友們常常都會問我意見。慢慢地，我發現這方面的市場真的挺有需求，加上考慮到若只做普通胸圍，很難在市場上突圍而出，所以就打算先向哺乳胸圍方向發展。」於是她在2016年創立Silver Lining。

Silver Lining內衣款式（按圖了解）：

哺乳胸圍沒有鐵線的，以防壓到乳線令其阻塞。﹙黃寶瑩攝﹚

+ 3 + 2

由於Karen未有懷孕經驗，因此她做了一系列的資料搜集及收集朋友的意見。她指，孕婦一般在懷孕4至5個月時，便要買第一批哺乳胸圍，「到8至9個月後，就需買第二批，由懷孕期到生產，大約需8個胸圍。」她表示坊間沒有款式設計的哺乳胸圍都要$500至$600，質素尚可接受的則要$800起，所以很多媽媽都不太捨得購買，不過Karen賣的內衣款式都由由三佰多元起，比坊間的較為經濟實惠，「我更推出帶有少女味道的粉色系列，加上不容易變形，孕期內大約只需五個作為替換，花費只需約二千多元，比坊間平一半。」她指暫時粉橙色拼淺藍色及灰色拼粉紅色最好賣。

藝人試穿宣傳成效大

Karen所設計的款式與常見的哺乳胸圍一樣，都是沒有鐵線的，以防壓到乳線令其阻塞；哺乳胸圍有脫下表層布料的功能，方便餵哺母乳。Karen指，她還改善了幾項功能，「孕婦身形改變得很快，所以我設計的胸圍有別一般的3至4個扣，是有橫排6個扣，讓客人調校鬆緊，讓她們就算生完BB後，餵人奶及脹奶時都可以穿着。」此外，Karen的哺乳胸圍設計會比較性感，「有喱士及細節位，沒坊間的那麼高身，且布料用純棉，透氣很多。」

Karen的日常工作（按圖了解）：

Karen有8年在內衣工廠的經驗，常常與設計師溝通，故在製作及設計內衣方面都有所認識，如畫草圖及挑選布料。﹙黃寶瑩攝﹚

宣傳方面，除了以網站、Facebook及Instagram上的宣傳外，Karen覺得建立口碑亦很76重要，「做生意不能怕蝕底，我會送胸圍予朋友，然後問問她們的意見再作改善。」她亦常常留意有什麼藝人和網絡紅人懷孕，然後免費寄一些哺乳胸圍和內衣予她們親身體驗，「我試過送給官恩娜、楊洛婷、Rose Mary、Jessica C和Coffee等，她們都有不錯的feedback。最近Coffee 在IG貼出穿了我們出品的內衣照片，反應非常好！當月的生意增長達300%！」Karen指名人效應的宣傳成效最顯著，「除了哺乳胸圍，我最近都有做Bridal Shower﹙婚前姊妹聚會﹚用的內衣，日後都會多作宣傳。」她指現時客人年齡主要由25至35年歲，每月平均賺8至10萬。

穿過Karen設計的內衣的藝人（按圖了解）：

Karen指：「最近Coffee 在ig貼出穿了我們出品的內衣照片，反應非常好！當月的生意增長達300%！」﹙coffee89921@instagram﹚

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改變大眾思維很困難

經營了自己的品牌兩年多，Karen指最困難是改變大眾的思維模式，「我的品牌以舒適、自在中帶性感為宗旨，但香港人大部分都只喜歡集中的胸形、希望升cup及顯瘦，其實改善以上問題，靠運動都可以幫到很多。而我賣的則以自在和時尚為賣點，希望大家喜歡自己的身形兼着得開心。」

Silver Lining以網店形式為主要消售途徑，Karen指另一大困難是沒有實體店，「客人不能試着實物，所以常常都不敢買。但開實體店的租金實在太貴，所以我暫時不會考慮，反而多放心機在宣傳及建立口碑方面。」Karen指會以客人的角度出發，鍛煉自己的市場觸覺，推出新款式，「我還想試試拓展新業務，遲點想造泳衣系列。」

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