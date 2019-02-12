【情人節】揀啱內衣　感情保鮮　設計師：男士愛黑白、初期咪露…

農曆新年後便是情人節，除了送朱古力、送花及食情人節大餐外，還有甚麼可以為節日增添情趣呢？精品內衣品牌Silver Lining的創辦人Karen表示，趁新年及情人節推出了很多內衣和胸圍的新款式，她指在節日穿特別的內衣，可以為情侶間增添情趣和新鮮感，而有喱士及性感設計的內衣都可以走高檔舒適的路線，她希望價錢相宜且時尚高質的胸圍和內衣，能深受年輕一代喜愛。

Karen 創立的品牌Silver Lining 專賣以時尚和性感的內衣，她以圖中的哺乳胸圍起家，連孕媽都可以有很多選擇。﹙黃寶瑩攝﹚

Karen的家人做內衣廠生意，她自2016年自設品牌Silver Lining，以精品哺乳胸圍起家，現哺乳胸圍和普通胸圍的生意各佔一半，就是每個款式都非常精緻。Karen笑指與坊間最大的分別是喱士一定不會扎手，此外，大部分款式都採用全棉設計，相對透氣。「除了功能性的胸圍和內衣，我都會設計一些情趣感重的內衣。」

新年和情人節期間，Karen推出了不少紅色及棗紅色的新款式，她指情人節前的生意比平時多40%至50%，「雖然紅色及棗紅色的款式在這段時間很受歡迎，但原來不少男士都表示，最鍾意另一半着黑色或白色的內衣。」Karen指，要維繫兩性關係，新鮮感是很重要的，因此這次她會提供幾個內衣胸圍的穿搭貼示，大家不妨趁情人節搞搞新意思，為另一半帶來驚喜。

戀愛初起步：純潔，別太暴露

Karen指拍拖不久的女生，內衣配搭最好不要太激進，「可以先試試一些女性化的背心及短褲睡衣，謹記不要露點！因為一開始便如此激烈，之後就很難再有刺激。女生亦可以選擇一些露少少肉，如背或小腹的睡裙款式。若仍不太習慣，感到有點害羞的話，可外添一件Kimono﹙和服款式的長袍﹚。」Karen笑說，重點就是以純潔為主，亦可選白色的喱士款。

純潔造型內衣配搭（按圖了解）：

Karen指：「最近Coffee 在ig貼出穿了我們出品的內衣照片，反應非常好！當月的生意增長達300%！」﹙coffee89921@instagram﹚

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感情穩定期：可嘗試性感一點

當拍拖一段時間了，情侶對對方都非常熟悉，好像而沒有太多的心跳感覺，Karen建議：「可以選擇與平時不同的內衣，若平時多穿黑色，則可以挑深藍或其他顏色的款式。亦可以挑有性感元素及細節比較多的睡裙，露背或胸部若隱若現的設計，都是不錯的選擇，可以帶來新鮮感。」

性感元素的內衣配搭（按圖了解）：

Karen建議挑有性感元素及細節比較多的睡裙，露背或若隱若現的胸部設計，都是不錯的選擇。﹙被訪者提供相片﹚

情人節、紀念日：不妨激進一點

遇有情人節、平安夜或紀念日等特別的日子，Karen指情侶們可以挑些激烈的款式，她笑說：「可以試試紅色及性感露肉的款式，節日激進一點也無妨。」就算激烈都不等於低俗，Karen設計的款式都偏向高貴風格，故大家不用擔心。

較激烈的內衣配搭（按圖了解）：

遇有情人節、平安夜或紀念日等特別的日子，Karen指情侶們可以挑些激烈的款式。﹙被訪者提供相片﹚

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孕媽都有情人節款內衣

除了上述款式外，Karen還推出了胸圍、襪帶和眼罩情人節套裝，讓男士選購予女朋友。而以設計哺乳胸圍起家的Karen，亦不會忽視各位準媽媽及新任媽媽們的需要，因此有推出哺乳款情人節內衣，「會加一點紅色的元素，高貴時尚又美觀。這些款式亦有脫下表層布料的功能，方便餵哺母乳。」

精品哺乳內衣（按圖了解）：

造哺乳胸圍起家的Karen，亦不會忽視各媽媽們的需要，故有推出哺乳款情人節內衣。﹙黃寶瑩攝﹚

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