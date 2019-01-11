【職場熱話】同事狂病假　做埋佢嗰份　網民：負責任嘅人好蝕…

同事因不適每月都請病假，上司又容許他這樣做，其他人能幹他的何嗎？日前便有網上在討論區大吐苦水，指自己遇上了這樣的同事，結果經常得幫忙處理他在假期中的工作，變相加重了工作量，並邀請網友集思廣益如何對付這位「射波同事」。

因病請假本屬人之常情，但每在最忙日子才病，就難免容易令人思疑這是真病還是詐病了。（Getty/VCG）

同事因病請病並不出奇，但如若有人每月都會「定時」請病假，姑且勿論他們是「真．身體差」還是詐病「射波」，最煩的是往往其他人要幫忙跟進他的工作，變相加重個人工作量，容易令人不爽。

日前有網民就在網上討論區連登大吐苦水，指自己從事服務行業，每月總有幾天特別忙，但團隊中卻有位同事總挑這幾天來請病假，而由於工作性質所限，客人是不會等待該同事上班才前往的，因此事主就被上司選中來幫忙跟進同事工作，亦因每天總有幾天的工作量會加倍，因虍令他極為不滿。然而，礙於該同事有醫生紙在手，所以事主無法從無法正常途徑作出投訴。

網民分享同事常請病假苦況（按圖了解）：

網民就月月都請病假、加重個人負擔的同事大吐苦水。（連登討論區截圖）

事主在討論區中廣邀眾網友出山，共討大計如何對付此類小人，並想出三種方法，就此詢問意見。三種方法分別是：

1. 事主有樣學樣，互相「射波」

由於公司規矩是A請假B幫手頂，B請假就C頂，事主如同時請病假的話，就會由另一位同事接手。不過他表示，他並不想連累無辜旁人。

2. 不接手同事的工作

這本應是正常、正當的做法，惟事主有次嘗試扮作忘記跟進該同事的工作，卻被上司識破了。

3. 和上司反映

事主想過跟上司表達不滿，不過他認為老細不會開口指責該同事，因為怕會被勞工處告。

網民就月月都請病假、加重個人負擔的同事大吐苦水。（連登討論區截圖）

同事濫用病假射波，打工仔被迫加重工作量，是非常普遍的職場難題。（Getty/VCG）

事主這番經歷分享結果引來不少網民參與討論，反應熱烈。大部分網民都同意事主應該同樣射波，概歎當負責任的人好蝕底，指「這些工訓練人不要做好人，幫人執手尾太笨」，也有人認為，如經常要幫同事忙，便可在 appraisal 時向公司爭取加薪，不過亦有人反映問題源於公司管理層，事主好應試探他的應對態度，或是早日轉職。

網民就事主同事常病假一事發表意見（按圖了解）：

網民就事主同事常病假一事發表意見（連登討論區截圖）

+ 6 + 5 + 4

HR顧問孫立民表示，為了避免遭受歧視指控，主管絕對不能質疑同事詐病，要改用「糖衣炮彈」。（Getty/VCG）

HR專家：冇計，只能由主管、HR出手

盈力僱員服務顧問首席顧問孫立民表示濫用病假的確是職場上非常普遍的問題。他笑指，事主首兩個方法不可行，刻意不跟進同事工作更是「尤其不智」，因這等於責任不上心。打工仔到底可以怎樣對方濫放病假的同事？他直言：「事主是沒有辦法對付的，只能由主管及HR出手。」

對於個案中老闆害怕引來勞工處控告的心理，孫立民表示這個擔憂是合理，所以主管絕對不能質疑同事詐病，不過卻也不能無所作為。他建議主管和HR應採取以下三招處理頻繁請病假的同事：

第一招：扮關心

主管可以借關心、囑咐同事多保養身體的名義，實際上提醒他/她公司注意到處境。但孫再三強調，絕對不能出現質疑詐病的言語。

第二招：設立時間框架

如果情況沒有改善，主管便需要給予同事壓力，例如表示他/她的情況給公司運作帶來困難。最重要的是一定要同事交待清晰的時間表：什麼時候康復、病情會持續多久、什麼時候會返回崗位……如果無法確定清晰的康復日期，就需要呈交醫生評估。這個做法是為了公平，給予受影響同事一個交待，「大家起碼知道有盡頭，否則就會不順氣」。

第三招：再關心+施加壓力

情況還未有改善，公司總不能因為有員工生病便請人，所以必須繼續給予大量關心與壓力，但這非長久辦法。主管如觀察到相關同事的病假非突然出現，可以提早安排人手，分擔壓力，或者把工作留待請假者回來後完成；同時亦應與眾同事交待事件，絕對不能像個案中袖手旁觀。與此同時，公司還要track record，留意平日該請假同事的工作態度是認真還是馬虎，借此考慮其頻密請假是否值得體諒。如屬後者，那麼很大機會就是濫用病假了。

孫表示實際上HR、主管都會找關係好的同事提醒請假員工，私下閒聊討論，如果由受影響同事出聲，反而會制造衝突。

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