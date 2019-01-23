【舞台設計】曾赴耶魯進修　親自搬抬買料　砌景背後：曾做到腰傷

以香港情懷為題材的劇集和電影，總散發着一股老香港的魅力，令觀眾容易投入之餘，更對自己紥根的地方有更深入的了解。中英劇團最近演出的新劇目《靖海氛記．張保仔》，以張保仔為主題，講述他的事跡與人生觀，當中更有海戰等需要大製作場面，舞台佈景設計師Yoki﹙賴妙芝﹚表示甚具挑戰，更使用了新的投映技術，造出如實景體驗的立體效果。 Yoki入行已近20年，她曾參與多個舞台劇的舞台設計，更有在外國設計百老匯歌劇及音樂劇舞台的經驗。每次都由零開始製作，並投入每個故事當中，熱誠與情感實在不可缺少，能讓她一直走到今天的，一定是對創作的喜愛。

中英劇團於1月19日至27日演出的新劇目《靖海氛記．張保仔》，當中的舞台設計全由Yoki負責。「這個是公堂的場景，因為大多會有青天白日及海浪的圖案，所以我取其形義，以這些裝置表達。」﹙黃寶瑩攝﹚

採訪當天，Yoki向記者介紹這次的舞台設計，「張保仔是海盜，劇中有很多在船上及海戰的場口，我設計了五架小船的組件，分開是小船、合拼便是一架大船的甲板，從另一看便是船頭。地板我們更採用了比較光身有反光的物料，以營造海面上的感覺。」

但Yoki沒料到這種物料很容易令演員「跣腳」站不穩，「在入台後發現這問題，其他同事研究了用可樂溝水的方法在台上拖地，令地面沒那麼滑。」她笑說，每個演出的背後，都有很多小問題需要考大家的應變能力，很多小知識都是經驗累積而學會。

設計前要熟讀劇本

Yoki於2001年在香港演藝學院修讀舞台及服裝設計畢業，之後兩年做過英國表演的舞台設計，然後在2003年加入了中英劇團。她指舞台及服裝的設計，其實早在有劇本時，便需要開始準備，「由有劇本開始，我便要參與開會，與導演溝通，了解劇本的時代背景及導演想呈現的效果，例如寫實、抽象或科幻等。然後我便會找一些參考的圖片及影片，開始設計縮小版的立體模型，再配合演員走位、出入口位、門的多少及方向等方面作出調整。知道場地大小都很重要，可以更有效運用空間。」之後才可以畫施工圖、報價、檢查結構安全等。

Yoki表示，最高紀錄是同時參與3個舞台製作，「那三個表演，一個在香港、一個在內地及一個在澳洲，我經常要透過email和視像等途徑來與負責人聯絡，時間安排真的要很謹慎。」她說當時在看劇本的階段最辛苦，因為要同時投入三個不同的故事當中，加上三個故事的內容及所呈現的風格都不一樣，所以Yoki的思路要很清晰。

由模型到實境的過程，當中付出過不少心血和精神，按圖了解Yoki參與過設計和製作的劇目：

《靖海氛記．張保仔》中，Yoki使用了五架小船的組件，分開是小船、合拼便是一架大船的甲板，從另一看便是船頭。﹙被訪者提供相片﹚

+ 7 + 6 + 5

這次的《靖海氛記．張保仔》，Yoki笑說單單是閱讀劇本階段，她已經看了三次之多，「我很欣賞這個故事，很有追看性，會了解到主角的心路歷程變化、矛盾、處境及歷史關係。這套劇的人物多，場景都很多，有整整17個場口，每段不長且地點不同，故佈景轉換要設計得多變，利用形義上表達不同的地點，如山洞、甲板、碼頭、衙門及家中等。」面對如此繁複的轉變，Yoki指一定要熟讀劇本，了解所有場景轉換及人物關係的細節，對設計佈景及人物的服裝都是必需的。

造出多變的場景

設計舞台的佈景就如魔術師一樣，以最少的組件，組合出最多的場景，Yoki表示，這次張保仔劇目還用了新的投影科科配合，「中間有一場海戰，有自相殘殺、激烈及悲慘的畫面和氣氛，我們首次用了一塊熒幕放台前，再用新式的投影技術和打仗的影片，營造立體的現場感，令觀眾感受到很多船一次過在海面交戰的畫面。」Yoki雀躍地說，她還補充，縱使有完成度高的舞台設計硬件，都要有燈光設計的配合，增加當中的意境與情感，「每一套劇目、每一場，有時靠演員做焦點、有時靠服裝、有時靠佈景、有時則靠燈光，舞台表演是一個團體合作的創作，所以一直都需要與不同組別的同事配合和溝通，才可以發揮最好的效果。」

Yoki指舞台可能潛藏很多危險，所以安全設計要做足，按圖了解：

每次轉景都講求速度，Yoki指佈景後方，觀眾看不到的位置，她都會設計出替手，讓演員轉景時更快捷。﹙黃寶瑩攝﹚

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2005年後，Yoki去了美國耶魯大學進修燈光及舞台服裝設計，「同時都有很多機會接觸和參與外國的舞台表演。」她指最難得的是能參與百老匯表演、歌劇、音樂劇及芭蕾舞表演的製作，如歌劇《Double bill operas: L’enfant prodigue/et les sortileges》。「歌劇會內容上會多一點生死元素，情緒影響會較大；音樂劇則會開心一點，但比起一般話劇，歌劇和音樂劇以歌曲為主導，故場景轉換和服裝轉換都會配合節奏感，尤其音樂劇可能會有很多演員需要快速換裝的位，服裝要設計得容易更換。」Yoki指這些都是很難得的經驗，令她2008年回港後所參與各類劇種的製作都得心應手。

曾受傷 一出院即開工

Yoki指舞台設計除了設計一環，其實很多事都得親力親為去做，更加要搬搬抬抬，「初初入行很摶命，常常都會搬抬道具，又要自己買布、揀布和搬布，試過有一次因為太操勞而弄傷了腰，要入醫院，醫生說是軟骨凸出。休息了幾天後，一出院我就立即工作，因為當時的那場表演我準備了很久，所以很想參與到最後。」

Yoki平日的工作包括甚麼？按圖了解：

訪問當日，Yoki帶我們看後台的佈景，正好舞台經理﹙Stage Manager﹚有事找她。他們需要Yoki示範佈景上色的效果，然後由技術人員跟着例子上色。﹙黃寶瑩攝﹚

+ 4 + 3 + 2

除了加多留意搬道具的姿勢外，Yoki為了令自己有足夠的體力去應付工作，更開始做運動，她笑說：「我去學了三年大戲！『唱做念打』等基本工都要做好，運動量都挺大，我當時是做小生呢！訓練體能之餘，我亦很想了解不同的表演形式，例如大戲的動作及傳統道具如馬鞭等的代表意義等。」

Yoki希望日後可以發起一個組織，讓社會年輕人可以接觸舞台表演和工作，「亦希望做有教育意義的劇目，讓年輕人參與其中，並從中成長，幫助社會。」

工餘時，Yoki都很喜歡當觀眾。﹙黃寶瑩攝﹚ 後記：在記憶中的食人花 記者還是中學生時已常看舞台劇，當Yoki問及記者對中英劇團最印象深刻的是哪一齣劇目時，深思一會後，我說：「有一套很久以前，有一株很大的食人花那齣，我還記得那株食人花的名字叫珂珠二號。」Yoki興奮地說，那是她有份設計的一套，「當時做模型時，那朵花已經可以動起來！」原來那是2002年上演的《花樣獠牙》。記憶中的那株食人花又大又會在舞台上動起來，非常奪目。雖然舞台劇難以重溫，但大家在背後付出過的努力和成果，會默默留在觀眾的心中。

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