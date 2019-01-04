【弱聽女生】曾當私家偵探　職場屢遭歧視：去做執房都俾人留難…

不論是性別、健障還是年齡等層面，歧視這問題總是常見於職場中。70後的阿容，自小便因感音神經受損而導致弱聽，但樂觀的她一直克服這障礙而融入社會。她雖曾於職場上被不合理地針對，但依然勇於嘗試在社會上找合適自己的位置，更曾利用讀唇技能而當上了私家偵探，至去年更為了完夢而與姐姐一同開設餐廳小蜜蜂美味屋。雖餐廳已在2018年尾結業，但阿容沒有氣餒，甚至比一般的打工仔更有韌力，因為她相信只要每份工作她都全心全意去做，便一定可以找到自己的價值。 攝影：霍芷晴

阿容沒有讓弱聽作為不愉快的盾牌，樂觀的她努力讓生活和工作都充實，勇於做自己想做的事。

阿容表示自己右邊耳是嚴重弱聽，左耳則只可聽到90分貝以上的聲音，不過在採訪當日，她戴上助聽器，說話清晰，反應快捷，其實與常人並沒有分別。當天是她開設的小蜜蜂美味屋結業的兩天前，午市仍有數位熟客來光顧，阿容依然盡顯大廚的風範，煮出少味精又健康的食物，讓客人食得滋味到最後。她坦言，自己一直以來都很喜歡烹飪，中西餐、日本菜及泰國菜無一不曉，所以才會喜歡做廚房及開餐廳。

然而，在開餐廳前，她曾做過多份工作，也曾在不同的職場中遇過很多不公平或無理的待遇，當問她覺得最難克服的問題時，她笑言：「面試時一知道我是弱聽後，很多份工都因此而沒有下文。」連找工作的第一步都已經滿是障礙。

曾做樓面又做打碟

阿容雖從小已有弱聽問題，但一直都在主流學校讀書，有6兄弟姐妹的她，在愉快的童年下長大。「我暑期工曾做過很多類型的工作，如洗衣舖、時裝售貨員、甚至連打碟都試過，由一個聾人來打碟是不是很神奇！」她笑說。

她中三畢業後便想找長工，「那時如在報紙看到合適的工作，我就會請朋友代我打電話約時間面試。因為是長工的關係，所以面試時，我都坦白地表示自己是弱聽者，怎料就算面試表現沒差錯，但之後都毫無下文，我真的太天真了。」

當時，她心想：

要得到工作的機會，就要偽裝正常吧？

於是之後的面試，她都沒有再明言自己是弱聽人士，並在工作中學習和練習偽裝正常的技巧，「我曾當過夜班樓面，有時別人叫我，我聽不到，可能就此穿幫，但這也令我更加警覺，留意大家的唇語和周遭發生的事。」她不只會專注讀唇，還會留意同事與客人的動作，知道事件的前文後理，助她了解對方要表達的內容，亦因此她的反應亦逐漸訓練得很快，甚至在工作後期，同事和老闆都知道她有弱聽，但因為她已經工作了好一段時間，加上工作能力得到認可，所以沒有因此而解僱她。

採訪當日，記者跟阿容到街市買餸，看她對答如流，別人根本很難會發現她弱聽。

做偵探識讀唇成優勢

當了樓面8年後，阿容便開始想轉換環境，找一份工時沒那麼長又穩定的工作。當時她偶爾看報紙，看到一份只有地址又不用預約面試的私家偵探招聘廣告，於是決定碰碰運氣，「面試時，因為我覺得做偵探都是一些聰明人，所以不打算隱瞞自己弱聽的事。坦白後，他們竟然都請我呢！」因為阿容很有嘗試的決心，老闆便讓她即日上班。

阿容指，當時有7成案件都是捉姦類別，而他們的工作模式多數是兩人出動，然後跟蹤目標一整天，並用菲林相機拍下相關證據。「我曾試過被人發現，對方問我為什麼跟着他，我就兇兇地跟說：『黐線！我都不認識你！』然後快速逃走。」阿容指這份工讓她學習很多應變能力，甚至更沒想過讀唇技能會大派用場。

「後期由影相年代進化到拍片年代，有時拍了片回來讓老闆看，因為是遠距離拍攝，所以完全收不到音，老闆全都不知道目標在說什麼，這時我就充當了他們的唇語翻譯，對着熒幕配音：『呢幾日我老婆都喺屋企，唔方便見面。』、『咁我哋幾時再見？』」，阿容笑說。能將原本來彌補缺陷的能力妥善運用，令她很有成功感。

酒店房服務被欺負

然而，面對很多捉姦案、家庭決裂及委託人的情緒崩潰事例，阿容覺得自己在心態上難以平衡，「我覺得自己很衰，但又想好好完成工作，結果我當了三年半私家偵探，因為身心上都實在太累，加上興趣減低，所以先休息一下再找工作。」

直到2012年，阿容讀了酒店房務課程進修，修畢後便在酒店當房服務員。她指這次的經歷讓她最不忿，「這間酒店未試過請聾人，對我沒有特別的優待，我覺得獲公平對待是很不錯的，因大家每日都一樣要整理10間房，試用期為3個月。初初頭一至兩個月還好，但我的上司慢慢對我愈來愈差，知道我聽不到，就事事無理鬧我，明明我執房達標，都處處雞蛋裏挑骨頭，而且明明不用日日清潔的後巷，但都命令我每天一人去清理。」而且，阿容指該上司對自己整理的房間都檢查得特別嚴格，令她感壓力很大。

阿容曾在酒店當房務員，她指該上司對自己整理的房間都檢查得特別嚴格，令她很大壓力。﹙GettyImages/VCG﹚

「因為上司的說話愈來愈難聽，所以我就錄音，然後去平機會投訴，為自己出頭反擊。」但即使上司口頭上收斂，他仍是主宰表現報告的一位，「他們要延長我的試用期，延長多三個月。我不想就此放棄，於是照做，但完成這額外的三個月後，他們叫我再等消息，最後還是決定不請我做長工。」阿容很無奈，有時自己根本沒有做錯，弱聽又影響不到工作能力，但就是無端讓人討厭。

決心開餐廳

離開酒店後，喜歡烹飪的阿容一邊做廚房工作，一邊覺得與其再打工看別人的面色，等別人的包容，不如自己開餐廳，為自己創造一個共融的工作環境，「加上我二家姐當時從情緒病康復，在外很難找工作，於是我在去年就決心頂手餐廳來創業。家人不互相幫助的話，社會又會幫到什麼。」

阿容擅長料理泰國菜，希望再有機會嘗試﹙按圖了解﹚：

紅咖喱雞。

+ 3 + 2

不過，雖然兩姊妹努力經營了餐廳一年，但有感人流少真是一大問題，所以她們還是決定營業至上年年尾便結業，「我會再做廚房，然後再物色合適的舖位。我雖有點擔心二家姐，但我們會再努力。」阿容雖有點不捨，但她表示每份工作她都全心全意去做，一定可以找到自己的價值，並笑說：「後會有期。」

小蜜蜂美味屋的最後營業天，不少街坊及阿容的朋友都來作最後支持。後會有期。

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