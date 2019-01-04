【弱聽女生】姊患情緒病　決心頂手開食店：我做廚佢落單相輔相成

政府雖一直致力建立共融社會，但除了重視建共融設施上，對市民的思想教育亦是重要一環。然而事實上，還有很多思想守舊固執的人抱有殘疾歧視的觀念，非常不智。餐廳小蜜蜂美味屋的老闆阿容，自小便因感音神經受損導致弱聽，以往曾試過多次面試，但僱主一知道她聽不到東西便全無下文，加上她在打工時亦曾被無故針對，令她十分氣餒。 但阿容為人樂觀又有韌力，2017年時，她決定克服障礙並與情緒病康復的二家姐開餐廳。雖餐廳已在去年年末結業，但這個創業過程卻讓阿容更確定自己的路向和興趣，並希望日後再物色新舖，以廚藝再會各支持他們一路走過的人。 攝影：霍芷晴

阿容包辦餐廳廚房的所有工作。

餐廳小蜜蜂美味屋位於紅磡蕪湖街的其中一條小巷，舖面大約二百呎，賣的是多國菜，其中泰國菜式乃阿容的拿手小菜，不過堂食座位只有8個，人流亦不算多。採訪當晚，阿容讓記者試食了紅咖喱雞及青咖喱牛，感覺上比在外吃到的泰國菜少味精，肉質又嫩滑，製作十分出色。

她還介紹了一杯「小蜜蜂特飲」，由氈酒混合七喜、青檸汁及青瓜組成，特點是：很大杯！喜歡與朋友小酌怡情的阿容說：「坊間喝到的酒通常又貴又細杯，我希望大家可以喝得盡興開心，所以設計得比平時大杯及價錢相宜，一杯只是售$48，好味嗎？」

私家偵探常嘗劣食成契機

阿容今年47歲，有6兄弟姊妹，但不幸地，她於小時候一次發燒而導致弱聽，使她現在的右邊耳是嚴重弱聽，左耳則只可聽到90分貝以上的聲音，不過她平時會戴上助聽器，說話清晰，反應快捷，其實與大家並沒有分別。

阿容曾做過很多工作，如售貨員、夜班樓面、夜總會打碟及私家偵探，由於以往曾經歷過找不到工作的氣餒日子，所以她很珍惜不同的工作機會。而激發起她從事飲食業的原因有二，她說：「其中一個是當私家偵探時，我需要周圍去，工作去到邊就食到邊，那時我才發現很多地方的食店都又貴又難食！要找一間價錢相宜、好味又健康的食店，原來真的很難。於是就有了鑽研廚藝的決心。」

阿容用了近10年來鍛鍊自己的廚藝。

多國菜樣樣精 健康食物的啟發

當問及阿容喜歡煮什麼菜式，她笑言自己很喜歡吃，「中西餐都會煮，最主要看看當天街市有什麼新鮮。」這幾年間，她輾轉在姐夫的餐廳及朋友在荷蘭的餐館學習泰國菜和印尼菜，「我去年開小蜜蜂前，還去了印尼的餐廳交流廚藝呢！」

而在學藝的期間，帶給阿容最大的啟發是那次去荷蘭的經歷，「那時我的朋友患有末期癌症，所以我特地過去幾個月，為煮飯給她吃。原本她以為自己已到盡頭，但因為我煮了很多她喜歡吃的中餐，讓她吃到家鄉味道，她食得開心，所以心境上的改變令她再次站起來，多撐了半年。雖然我煮的只是普通的瓜瓜菜菜和魚，但這事令我鞏固了對飲食有所追求的信念。」阿容指這些經歷都令她成長，學習面對和做得更好。

2012年時，她就開始在不同的餐廳及cafe打工。「在廚房工作期間，我學到更多餐廳運作、營運、食材配搭及人事管理的技巧，對於日後獨力經營一間餐廳確實有很大的幫助。」

阿容經營小蜜蜂餐廳，全都需要親力親為：﹙按圖了解﹚

阿容每天都會到就近的紅磡街市買新鮮的食材。

+ 5 + 4 + 3

想幫聾人及情緒病患康復者

提及為什麼去年會開小蜜蜂美味屋，阿容瞬間認真起來，說出立心創業的另一個原因。「二家姐當時剛剛從情緒病康復，看到她由以前是運動型、很好動的女子，到吃藥後變得行動緩慢，其實真的很心痛。因為能力上的問題，她在外很難找工作，就算有人請都很快被炒，我覺得自己作為家人，一定要去支持她，若家人都不互相幫助的話，社會又能幫到什麼？」所以一知道朋友租的舖完租約，她便立下決心要租來開餐廳。

沿用朋友的裝修和餐廳名，小蜜蜂美味屋於上年開業。二人會分工合作，阿容負責廚房煮食工作，二家姐則負責水吧、送餐和傳菜，阿容指，雖然開舖與打工很不同，事無大小都得親力親為，但她與家姐都做得很投入，「什麼都要做，除了下廚外，洗廁所、買餸、執枱及叫貨都得做。但我覺得與家姐配合得很好，我聽不到時，她可以替我處理，她做不到的，我又可以替她解決，我希望日後有機會可以幫多一點聾人和情緒病康復者，因為我們的工作是可以相輔相成的。」

阿容擅長料理泰國菜，希望再有機會嘗試：﹙按圖了解﹚

青咖喱牛。

+ 9 + 8 + 7

位置人流成結業主因

雖然客人以街坊及附近舖頭為主，但人流及客源是他們面對的最大困難。阿容指，舖頭的位置不好，在橫街中很少人會經過，人流自然不多，加上她們沒有多餘錢去宣傳，只試過派傳單，但成效不大，「而餐廳堂座只有8個位，遇有多人時，我們就在舖外加枱，冬天凍，夏天熱，落雨更加會沒生意。」阿容亦坦言，經營這一年其實一直蝕錢，所以去年年尾租約完結後就不再續租了。

小蜜蜂美味屋的最後營業天，不少街坊及阿容的朋友都來作最後支持。後會有期。

雖然可惜，但阿容覺得這一年讓她認清了自己的目標，「我會再做回廚房工作，雖然有點擔心二家姐的去向，但我會陪她一起度過。期間，我會物色新的舖位，希望經歷過這次的經驗後，下次會做得更加好。」採訪到了小蜜蜂美味屋最後營業的一天，看到一些熟客前來與阿容送行，場面十分溫馨。阿容一直都沒有讓弱聽作為不成功的當藉口，樂觀的她反而努力讓生活和工作都充實，勇於做自己想做的事，相信很快後會有期。

後記：有一隻耳仔在身邊 採訪當日，記者跟阿容一起到街市買餸，預備當天的晚市。半路中途，阿容突然說，不知道雪櫃還有沒有炸菜：「還好這次有你這隻耳仔在身邊，你替我打回舖頭問一問吧！」阿容說平時是一來一回用WhatsApp文字對答，有時姐姐又未能時刻看電話，需時甚久。 如此簡單的事，卻令記者有點體會：這些我們平時覺得普通及簡單做到的事，其實對弱聽人士或聾人來說，都是不太方便的事，很多生活的細節，他們都要比一般人花更多力量去完成，然而，他們的工作能力其實不比大家差，有可能更加厲害，但他們只是需要一點點幫忙去激發，為什麼社會就不能多一點包容與幫助？

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