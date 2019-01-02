【求職攻略】刪除過時資訊、避用平淡字詞　5個小技巧助更新CV

找到第一份工作後，是否已沒更新過自己的履歷表 （CV）？很多人習慣每次在找工作前才更新履歷，其實，在就業期間持續更新，更是一個可疏理目前工作成就及釐清未來目標的方法。

以下有五個步驟，教你一邊工作，一邊執靚CV，到辭職的時候，便可隨時準備向新工進發。（VCG）

領過（或將要領取）bonus、雙糧後，有些打工仔或會心思思起了搵工的衝動，希望在2019年來一次事業上的轉變。不過，既有離心，也得時常更新自己的履歷，才能增加自己獲其他公司垂青的機會。

以下五個更新工作履歷的小技巧，如使用恰當，應能讓CV更見清晰及容易閱讀，對搵工的過程有一定幫助。

1. 保持簡單格式

為了引人注目，有些打工仔在CV使用奇特的格式，例如用不同的文字顏色、間距和字體，可是，對於HR而言，這些CV並不易於閱讀，甚至因而產生負面印象。其實，保持格式簡單易明，便於他人瀏覽已足夠，另外，無襯線字體（sans serif font）最容易看，不要胡亂及瘋狂使用粗體、斜體和底線，留白與文字的空間需要拿捏平衡。

如果你是設計師或創意人員，可考慮設計一份訊息圖表CV，以合理和有效的方式展示你的技能。除了易於閱讀，CV應與工作角色和行業相關。另外，將文件另存為PDF檔可以防止內容在使用其他軟件打開時變形。

CV應保持格式簡單易明，便於他人瀏覽。（VCG）

2. 減省不必要的資料

有些多餘或不合時宜的資訊，可免則免，好讓履歷變得更易閱讀：

1. 如果你不是應屆畢業生，那就不用寫畢業年份 2. 「References Available Upon Request（如有需要可提供推薦人）」可不寫 3. 列出可衡量的成就而非軟技能 4. 如果高中和大學的成就已是幾年前的事就不用再提 5. 目標部分應寫在求職信而非履歷 6. 刪除地址，保留電話和電子郵件地址就足夠了

小心挑選CV的內容，如果是數年前在學期間的獎項或職務，便不需要在CV內提及。（VCG）

3. 添加連結

視乎工作要求，在CV中加入相關的社交媒體和專業連結。你的行業是否要求你使用社交網絡募新的合作夥伴和專業人員？你的角色是否涉及營銷或散播影響力，特別是作為行業專家？如有需要，列出你的Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn、博客等超連結。

有些行業或需要求職者利用個人社交網絡協助公司的發展。（VCG）

4. 使用主動動詞

使用準確和有活力的主動動詞，盡量避免「led」（領導）、 「helped」（幫助）、「handled」（處理）、「responsible for」（負責）等平淡的字眼。如果你帶領過一個項目，嘗試用「chaired」（主持）、「headed」（領導）、「executed」（執行）或「coordinated」（協調）。

是否曾將工作的願景變為現實？嘗試善用「devised」（設計）、「launched」（推出）、「pioneered」（開創性）或「spearheaded」（先發制人）等字詞吧；如曾為公司節省預算，則可使用「diagnosed」（診斷）、「deducted」（扣除）、「consolidated」（鞏固）或「conserved」（保守）等字詞。

求職者可多使用準確和有活力的主動動詞。（VCG）

5. 使用關鍵字

隨着科技發展，有些公司開始使用招聘軟件來篩選CV。查看你的工作職位的招聘廣告，分析當中使用的關鍵字，例如特定的資歷、工作年資，或行業獨有的特定語言等，再加入在CV內，滿足招聘要求。此外，了解該職位及行業的要求對你撰寫求職信及面試也有幫助。

使用與工作要求相關的關鍵字眼，以通過招聘軟件的篩選。（VCG）

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