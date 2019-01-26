【荃灣關東煮】24歲女生棄當EO　花15萬積蓄創業：唔想做溫室小花

24歲的林青怡是青木小麵的老闆娘。小店位於荃灣，賣日式關東煮和撈麵，年紀輕輕的她碩士畢業後，未有聽從父母建議，找一份舒舒服服的辦公室工作，甚至拒絕了月薪近三萬元的政府二級行政主任（EO）聘書，落手落腳做飲食業，一星期工作足六天，看她的笑臉你就會知道，「係愛呀！」

24歲的青怡放棄EO職位，在荃灣開設小食店賣關東煮，一圓從小至大的夢想。（鄧倩螢攝）

青怡從小就喜歡煮食，大學三年級開始，更在課餘時間在一間精緻餐飲（fine dining）做廚房兼職，沒有課堂的時候更從早上10時工作至晚上10時，相當辛苦。她指，fine dining對食物外觀要求很高，例如有一次要切青蘋果粒，總廚說要切到每一粒都是一模一樣的，「第一次切得不好，總廚說：『切到一粒大一粒細又有什麼用？』，我那時喊得很厲害，有時也會想自己為什麼這樣傻，不去當私人補習老師輕鬆賺錢，弄得自己這麼慘。」

雖然眼淺，但青怡的性格卻相當「硬頸」，難度愈高的就愈覺有挑戰性，「我不是要贏人，但要贏自己。」辛苦的廚房工作沒有打擊她投身飲食業的決心，而在在浸大地理系畢業後，她在fine dining餐廳的工作更由兼職變成全職，笑言這決定「激死阿媽」。出身於公屋家庭的她沒有「父幹」，因此父母見女兒大學畢業，都想她做舒舒服服的到辦公室工作，怎料女兒竟選擇做廚師，令他們甚為不解。

青怡曾做過辦公室工作，雖然表現不俗，但她自覺靈魂出竅，內心非常空虛，反而在煮食時才感受到真正的快樂。（鄧倩螢攝）

眼見父母大力反對，青怡那時只好讓步，到酒店當管理見習生（Management Trainee）一年，主力做前線及餐飲，「他們覺得又是做飲食，而且酒店MT要輪班，整天都無法與我見面，便勸我再讀碩士。」為滿足父母期望，她便報讀了理大的可持續城市發展學，完成一年碩士學位，「我對可持續發展都有興趣，既然要讀都想讀得開心。」

去年九月，青怡畢業後不久便收到了政府的二級行政主任（EO）聘書，「起初只想到先報名，但因為我並不是很想獲聘，所以都是平常心；但得悉獲聘後，媽媽就很開心，因為EO的月薪差不多有三萬元，哪有可能不接受呢？」不過與之前數次不同，青怡今次竟沒有再聽媽媽的話，拒絕不少人眼中的「筍工」，反而決定投資十五萬元，在荃灣的華都中心開設小食店。

青怡所炮製作的小店食物（按圖了解）：

麻辣撈麵材料有肥牛、雞翼尖、豬耳等等。（鄧倩螢攝）

不想做溫室小花

青怡強調，她在創業時所投資的錢，一分一毫都是由自己賺回來的，「我知道一定要靠自己，所以自大學做兼職起我開始已努力儲錢，又十分節儉，去年更一件新衫也沒有買。」現時小店已開張一個月，米已成炊，青怡的媽媽又有沒有改變看法呢？她指，在開店前曾與媽媽坦白，指自己如做EO便會一輩子都不開心，而且她想盡快踏出創業第一步，「很多人常常羨慕別人做老闆，但又不知別人背後的付出。我不想做溫室小花，即使有機會失敗也想試，而媽媽都開始理解我的想法。」

青木小麵一星期開六天，雖說營業時間是中午12時至晚上10時，但青怡早上10時左右便要開舖、準備材料，「我每日都會去街市買一些新鮮食材，而小店可以有彈性一點，好像今日見南瓜靚便買回來做關東煮。」小店主打日式關東煮和健康撈麵，她表示，由於男友以前曾跟日本師傅學做日本餐，所以她便參考其關東煮湯底食譜，令湯底更地道，「不少客人都說好像在大阪吃到的味道。」

青怡一手一腳處理店內大小事，其男友（後）在工餘時間亦會抽空幫忙，曾從事飲食業的他，對女友開店亦大表支持。（鄧倩螢攝）

此外，小店撈麵提供不少醬料選擇，當中的麻辣醬更是青怡媽媽的秘方。她指，製作麻辣醬先要攪爛數款辣椒，再於攪拌時加入花椒油，另外會炒花椒粒，令味道更有層次時又不會太油膩。她又指，店內食物都沒有油炸或加味精，希望令顧客食到健康的味道。

開張首個月，小店成功達收支平衡，青怡笑言夠交租和食材成本，但卻未有收入。一手一腳打理小店，平日至10時正式關門後，仍要洗碗洗地，往往弄至12點才真正放工，體能上相當勞累，不過，客人的正評就令她感到非常滿足，「人生就是要追求自己想做的事，最重要是找到自己的節奏，不要因為符合不到別人的期望而不開心。」

如果小店做不住怎麼辦？青怡說：「冇㗎，出去再打過工，然後再開另一間小食店囉！」

家住荃灣的青怡，指華都中心聚集了很多小店，她亦希望為附近居民帶來更多平民小吃。（鄧倩螢攝）

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