【職場交際】分享經驗、提供援助　3種禮貌方式提醒同事犯錯

農曆新年假期將近，雖內地早早已開始放新年假大肆慶祝，但香港的打工仔，這星期還要作最後摶殺，才可以安安心心過豬年。然而，身體軀殼在工作，思想心情早以進入Holiday mood。集中力減弱，出錯的機會自然多，看到同事犯錯、上司出錯，應該扮看不到，還是指出來？如果要揚聲，又可以怎讓令大家好下台呢？

工作中的溝通技巧是大家都需要修讀的一門高深學問。同事出錯，一定會很氣憤，心想：「為甚麼這樣低級的錯誤都會犯。」﹙GettyImages/VCG﹚

人誰無過，但當錯誤不斷持續出現，其實身邊的同事和上司都有責任指出。小至錯字不斷、常計錯數、寫錯人名，大至報告錯方向並需要重做，忽視它或暗地替他們改正，這只會令日後的情況加劇，你以為自己好心，其實你沒有教導和指導同事的心，不讓他們知道錯誤，又怎能令大家進步？

當然，你可以選擇拍枱兼破口大罵，讓犯錯者對所犯的錯誤有深刻印象，但新世代的抗逆能力比較弱，一言不合就辭職，所以為了與同事和上司好好相處，就學習做一個有禮的管理者。溝通是一門高深的學問，以下有3個有禮指出對方錯誤的方法，不妨參考。

1. 你可以再睇睇［出錯項目］嗎？

雖然你很想說：「又錯呀！其實你有沒有用腦？」但破口大罵只會毀壞自己的形象和令雙方的關係破損，所以嘗試以一個問題作為起首。

以一個問問題的方式來展開對話，可以令你與出錯者同時處於一個共同協作的氛圍，然後你可以輕輕引領他到出錯的細節上。讓他有機會發現自己出錯的地方，然後加以修正，令他警剔防止下次再錯。

清楚指出同事需要多加留意的項目，給一個機會讓他找出自己犯的錯誤。﹙GettyImages/VCG﹚

使用這方法要注意的事項，是要將問題問得準確，若你只吩咐他再看一次整份報告，他可能同樣地錯過了自己的錯處，所以可以試着問：「你可不可以再看看第7頁的第三段？」這樣你便成功引領他們到需多加注意的位置上。

2. 哎呀！我之前都試過［出錯項目］出錯呢！

任何人被指出錯誤時，都會感覺被攻擊，所以可以使用溫和的手法，令出錯者感覺你與他在同一陣線。就算指出他需要改進的地方，當他知道你都曾出錯，你都明白這種感受，他就會覺得你提出的建議是帶有支持性的。

讓對方感受到你的同理心。﹙GettyImages/VCG﹚

這樣的說法，令出錯者感覺不是處於劣勢，因為你讓自己與在站在同一個層次上，你還可以跟他說：「讓我幫你從我的錯誤中學習。」然後建議一些你曾經做過及真的有成效的方法，幫助他進步，例如：「這一欄的數目全都計錯了呢！我之前都試過這樣的錯誤，因為計少了項目A的增長，但不要緊，你可以用另一個自動計算系統作為每一次最後的檢查，我一會兒後轉寄給你，你有甚麼不明白的都可以問我。」

3. ［出錯項目］需要修改，我有甚麼可以幫手嗎？

指出別人的錯誤，要注意三個重點，分別是直接、帶有支持性和不要採用過份指責的語氣。

然而，當被指出錯誤，出錯者一定不好受，所以當我們指出其過錯時，盡量將「你」這些人稱減少，這樣可以令人覺得重點在工作上而不是人上。然後，你可以主動提出幫忙，他們可能真的需要你幫手，又可能會回到座位認真思考你的建議，總之要讓他感到說話中的支持感，而不是單單的指責。

例如可以這樣說：「這欄的項目與總數數排序錯了，我可以怎樣幫你修正？」

減少使用「你」或指着對方，讓大家集中在工作本身。﹙GettyImages/VCG﹚

總結

上述三個回應中，你留意到共通點嗎？就是有禮貌、友好和直接。

可能有人教過你將有建設性的反饋放在兩項讚美中間，這會令對方好受一點，但其實會令對方的情緒像坐過山車一樣，他們會很混亂，以為自己做了很厲害的工作，但又搞砸了項目，不知用甚麼心情和態度和你對話。

有時不必令雙方難下台，又不必令對方情緒混亂，只用簡單、直接又溫和的方法指出其錯誤。當你日後晉升得愈高級，就會面對更多教導新人的機會，別一味靠惡，教導都要一個學習過程，學習指出別人的錯處，學習溝通技巧，會助你以後的路更順暢。

﹙資料參考：The Muse﹚

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