【職場熱話】垃圾Annual Dinner抽獎禮物　網民：中現金先最慘…

又到了公司Annual Dinner（周年晚宴）的旺季，相信打工仔最期待的環節就是抽獎，要是公司有準備iPhone、Dyson吸塵機、Canon相機等高科技電子產品當然吸引，就算是其他實用的東西也不錯吧，不過得面對現實，很多時候由公司準備的抽獎禮物都與「垃圾」無疑，沒實際用途之餘，抽中自己時還要扮開心。 早前有網民就在網上討論區分享經歷，指自己曾試過在Annual Dinner的抽獎環節裏抽中公司的brand book（品牌書），令他非常震驚，其經歷引起大量網民共鳴，而且追看留言，便會愈看愈覺「沒有最差，只有更差」。

（GettyImages/VCG）

該名網民在連登討論區發表貼文，以「最垃圾的annual dinner 抽獎禮物」為題，分享自己曾在Annual Dinner抽中公司brand book的經歷，又表示「拆完個刻真係呆咗，想爆粗黑面都唔得，仲要沉住氣演埋場內心戲」，指這經歷足以成為人生的黑歷史。事主的經歷引來不少網民留言，不少人更藉此分享自己曾抽過的禮物有多糟糕，很多回應絕對超乎想像，要幾趣有幾趣。

網民分享Annual Dinner抽獎經歷（按圖了解）：

（連登討論區截圖）

+ 20 + 19 + 18

有網民表示，Annual Dinner抽獎獎品本身沒有意思又不實用不在話下，皆因最可憐的是要在領獎時再做些無聊或低級事情才可以領獎，「唔做或做唔到就重新抽過。」又有人指寧願公司不舉辦Annual Dinner，因為參加Annual Dinner與無薪OT無異。

另外，周年晚宴亦在某程度上反映了公司文化，有網民指，有些公司很「戇居」，為了人人有獎反而令大獎變cheap（廉價），不過最可憐的莫過於抽中獎後被迫請食飯，因為有網民指，很多人會「屈」抽中大獎的人請食下午茶，然而人家的獎品本身價值已不高，請客過後，根本與沒抽過獎沒什麼分別。

（GettyImages/VCG）

其實，Annual Dinner的原意是讓公司員工有機會聚首一堂，分享過去一年努力成果，只是不少老闆為了「縮數」，將公司的倉底貨或是自己收到的「禮物」借花敬佛，明明自己覺都得沒有用，放在公司也只是掗埞，便拿去送人。將心比己，你自己也不想收到的東西，為何要當成抽獎禮物呢？員工抽到這些獎品，只會對公司心生不滿，無助提高士氣吧！

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