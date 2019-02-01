【管理日程】常被臨時爽約？　改善方法：只答應出席兩星期內聚會

打工仔生活忙碌，Schedule塞到密密麻麻，約飯局往往要提早兩、三星期，甚至幾個月安排。忙碌的社交生活會令人興奮充實，還是擠滿得透不過氣來？有外國記者決定改變安排社交生活的方式，兩星期以外的聚會通通say no？

密密麻麻的日程令你覺得生活充實，還是充滿壓力？（Getty/VCG）

美國Freelance記者兼作家Poorna Bell在倫敦工作，親友分佈在紐西蘭和印度兩個國家。她早前回鄉探親數月，發現前、後者的邀約方式截然不同。

她指，在紐西蘭與印度的親友都不會提前計劃聚會，「不如一個月後的星期二吃飯？」對方要麼只笑不回，要麼表示晚些再聯絡。Poorna本認為這代表與他們的聚會會沒下文，但後來卻竟發現自己比在倫敦時進行了更多社交活動，因為親友可以在兩小時之內臨時決定去遊船河，可以前一晚就決定第二天一起吃lunch，一大群人可以24小時內約定到餐廳吃家庭晚餐。重點是，她沒有因此而疲於奔命。

對比起倫敦的工作日子，Poorna指個人Schedule安排簡直是「有毒」，皆因它擠滿了密密麻麻的日程，多到根本無法用week mode看清安排，最洩氣的是，因為她當日實在過於疲倦，所以往往有多達一半聚會會遭取消。加上WhatsApp的對話轟炸：「有空嗎？」、「幾時見？」、「哪裏等？」，約齊人後卻被其中一個的「Sor我唔得閒」推倒了的那種掃興，一切都壓得Poorna透不過氣來。

都市生活忙碌，節奏急促，人人都要跟上節奏，提前一個月約定飯局是無奈，也是禮貌。但太過早約，又很無謂。提早約定最後甩底更令掃興。（Getty/VCG）

在假期完畢後，Poorna便重返倫敦那種繁忙的社交模式。雖然都市生活節奏急促，人人都要兼顧自己事，為了跟上節奏而提早約飯局，既是無奈，也是社交禮貌。然而，當她發現自己在連續五星期內竟然沒有一個星期是可騰空出來時，她便決定採取激進的措施。

兩星期為限

Poorna作出這個決定：除了生日聚會、婚禮、假期等需要提早計劃的事件外，邀約一定要於兩星期之內進行，超過兩星前的遲些再安排時間。工作會議亦如是，除了緊急會議之外，一律都以兩星期內為限。她表示自己因受到太多次「被放飛機」而感難受，而朋友想見面的話，這點安排上的小規矩不會變成阻礙的理由。

Poorna還提及繁忙的社交日程所帶來的精神影響。她寫道：「有些人會因滿滿的Schedule而興奮充實，但我不是這類人。事實上我會為此而焦慮、壓力大及無法放鬆。」她又指出過早邀約的問題：人們會把聚會順利進行視作理所當然。「我已經提早一個月約你，你現在才說不行？有冇搞錯？」但現實往往就是事情會突如其來地一起爆發。Poorna表示：「你無法知道接下來四天自己身心的感受，何況四星期之後？」過早約定，通常人會有兩個反應：沒心情出席，或者假裝若無其事出席，影響都是破壞個人心情。

Poorna又指，自從實行新原則後，她終於不會再被太過忙碌的日程所吞沒，也不會因過多的社交生活而沉悶疲憊。另外，她也有空處理臨時邀約，並有意識地留意自己的行動和感受，從而減少取消的可能性。

（資料來源：Pool）

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