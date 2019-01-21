【自我管理】施計自坑求進步　鍛鍊上進心技巧：借助外力監督自己

小編最近睇youtube睇到一集由邏輯思維 founder 羅振宇做speaker的節目，題目叫做「怎樣逼自己成為一個上進的人」。題目很吸引，上進可以逼出來的？How！？聞所未聞，想同同讀者分享一下。

節目開頭羅振宇就提到，我們常常羨慕其他人，羨慕有一類人好像做什麼事都是自動化，從小不需要父母操心，自制力高於一般人。同樣的事，這種人就是能夠做得比別人好。

但隨著年紀越大，接觸的人越多後，羅振宇發現這樣的人其實佔少數，生活中他接觸過的成功人士很少是這類人。舉例著名鋼琴家朗朗，有一次他們見面時羅振宇表達對朗朗能夠堅持長時間練琴，做到今日的成績表示敬佩。成為鋼琴家，肯定是要每天這樣長時間練習，真的少一些自制力都不行！而朗朗也很直接回他，其實堅持練習真的是從細被父親威逼利誘去做的，小時候的他根本沒有說不的機會。之後，羅振宇翻看一些其他音樂家的故事，發現他們多數的童年生活和朗朗一樣，似乎都是處於被父母逼住練習長大的。

▼▼由成功人物中明白成功需要逼迫出來（按圖放大）▼▼

想逼就逼到嗎？

逼自己上進，是自發性的行為，想想這種「被逼」的過程也不會特別comfortable吧？

不過我們仔細想想，任何會上癮的事，第一次接觸時，其實都不是comfortable的。

羅振宇利用打機作為例子，第一次接觸某個game時，你會思考點樣玩先可以爆機，點樣先可以快速升級，接觸當下其實不清楚應該點玩。但到你一旦接觸了，這遊戲背後的商業機制就會啟動，一路引你繼續玩落去，逐漸瓦解你的自制力，令你依賴這個game，令你上癮。所以當你失去自制力，你唔需要自責，因為這都是商人們背後的陰謀。

利用同樣的邏輯，接觸事物，一路策劃，然後變得上癮，我地都可以用同樣的方式對待自己，逼自己上進！

▼▼遊戲和手機令人們上癮，但同樣邏輯下，如人們好好利用就可進步（按圖放大）▼▼

設計自己

繼續用遊戲作為例子。第一個問題：一款令人上癮的遊戲第一步需要做什麼？

是接觸到它的target audiences

所以要令自己成為一個上進的人，第一步就是放自己在一個鼓勵上進的環境中，好環境可以令一個人變得勤奮上進。羅振宇的一個朋友曾說，工作中尋求上進，就要盡可能選擇從事朝陽行業，放棄那些逐漸被時代淘汰的夕陽行業。背後有2個原因：夕陽行業裡的能人都在離開和轉行，這個環境下你感受到的氣氛都不明朗。即使在這些夕陽行業裡殘存的能人，他們多是帶著維持性、挽救性的心智模式在戰鬥。

而年輕人，你會選擇怎樣的環境？

選擇一個上升的朝陽行業，不用你奮力向上游，歷史的洪流也會助你一把，由此可見，好的環境能夠培養出建設性的心智模式。

▼▼環境助你成為更成功的人，投身朝陽行業更有希望（按圖放大）▼▼

+ 2

如何判斷自己身處好的環境還是不好的環境？

羅振宇提供2個方法，大家也自我測試一下。

1. 傻仔指數

你認為幾耐前的自己是一個傻仔？

假設10年前自己很傻，那麼你的傻仔指數就是10年。

這個指數越小越好，從而證明你的環境越適合。

2. 朋友指數

你身邊有幾多優秀的新朋友？（新朋友定義視乎個人，這裏沒有標準界定，只要你覺得這個人是新朋友就算是）

你的優秀新朋友越多，朋友指數就越高，從而推斷你的環境越適合。

+ 2

說完測試環境方法。羅振宇的第二個方法聽落有點fishy——「綁架」 自己 。用返遊戲例子，遊戲設計師就是希望玩家互相綁架，有些人基於身邊的朋友都玩某隻game，他自然也被逼成為玩家，這就是「綁架」的形成。

所以，我們也應該學會「綁架」自己。

大家知道品牌為什麼需要做branding？羅的一朋友做品牌諮詢師，他給出一個有趣的回覆：branding是方便企業「綁架」自己的方式。當這些企業每年投放大量金錢做marketing時，消費者監督企業的成本就變低，任何偷工減料的新聞對於企業來說都會釀成公關災難，branding其實可以幫助減低企業做壞事的機會。企業能成為好的企業，社會認可的品牌，就會獲得盈利回報。這就是做branding的價值！

如何體現「自我綁架」 的價值，羅振宇舉例他開始邏輯思維的前期，風雨不改每朝6點半準時在微信公眾號發送一條60秒的語音。對於讀者，羅振宇的意志力令人驚嘆。而他也坦白，別人以為這種堅持靠的是意志力，真正的原因是他被「綁架」了。

他的第一條60秒語音只有5個聽眾，全是office的同事。第一個禮拜結束時，發現後台已經有幾百個聽眾了。堅持到第三個月時，連他都感到辛苦（要日日早起）要放棄時候，那時候後台的聽眾已經累積到幾萬人了。到2018年時，他已經累積了1200萬名聽眾，放棄也自然成為不可能的option了。

所以，如果你想做一件令人佩服的事，早在起步的第一日，就要設計一個令到自己可以被「綁架」的方式。

▼▼「綁架」自己做一件令人佩服的事（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

不確定的反饋

這是第三個方法。

訓練人最有效的方法是通過不確定的反饋，也就是說任何事，在它未成熟時的魅力是最大的。簡單例子，當你 post 一張 selfie 到facebook，你就會時不時睇下facebook 邊個給了likes和留言。這時你是帶著「期待」在做這事，這就是一種不確定的刺激。

另外一個例子，點解辭職創業的人很難回去做朝九晚五的工作？原因就是因為不確定的反饋，因為市場的不確定性讓之沈迷。因為不確定，所以任何事情都變得有可能。反觀每月領固定的薪水已經不能滿足你。

不確定性有一種強大的魅力，驅使人向上流。所以，做一份不確定的工作，有時候也是一件好事。

▼▼透過例子更了解何謂「不確定反饋」（按圖放大）▼▼

心流理論 Flow

這是第四個方法。

羅振宇引用著名心理學家 Mihaly Csikszentmihalyi 的心流理論，定義是一種將個人精神力完全投注在某種活動上的感覺；心流產生時同時會有高度的興奮感及充實感。也就是說，今日你很投入做某事時，你會忘卻時間。他建議將終大極目標變成一個個小目標。這樣每完成一個小目標時，都距離你的大目標又近了一步。好像打機理論一樣，人生可以成就不停解鎖，不停升級。而這個目標，不能太容易也不能太難，要在剛剛好的程度，這樣就可以吸引你堅持落去。

▼▼運用心流理論，將大目標變小目標，慢慢完成（按圖放大）▼▼

SJ結語 逼自己總結成4個方式： 1. 認真設計這樣的環境； 2. 引入外部監督，尋求「綁架」價值； 3. 獲取不確定的反饋； 4. 選擇一個穩步上升的職業，sky is the limit.

下一個10年，你希望變成怎樣的人？

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】

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