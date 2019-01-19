【手機上癮】社交平台追潮流引FOMO現象　改變態度由享受錯過開始

機不離手的現代打工仔會因手機上癮、社交平台中毒而出現FOMO（Fear of Missing Out，錯失恐懼）及無手機恐懼症。隨著數碼排毒（Digital Detox）的流行，或許我們需要一種新的心態：JOMO（Joy of Missing Out，錯失的樂趣）來擺脫對網絡的倚賴，保持身心健康。

社交平台上癮不但帶來FOMO心理，害怕自己錯過一事一物，導致心理壓力巨大，還令人只顧虛擬空間，忽略現實互動，引起親友不滿。（Getty/VCG）

FOMO與無手機恐懼症

在了解JOMO前，必須先要知道其起因FOMO（Fear of Missing Out），中文譯為錯失恐懼，指總擔心失去或錯過甚麼重要事物的焦慮心情。社交媒體對與我們生活的緊密結合促使FOMO越發流行。我們會因錯過朋友的Party、人生大事、城中熱事而感到可惜，甚至會因他人的過得比自己好而嫉妒。這些都是FOMO帶出的負面影響。

隨著嫉妒、氣餒的加強，一般人開始厭倦（被迫）知道每人做的每一件事，知道又如何？2017年，中文大學進行了「香港青年的社交媒體應用及政治參與」意見調查，結果顯示，香港青年平均每天的在線時間大概是 4 個多小時。如果只看 Facebook 使用時間的話， 就是每天一至兩個多小時。同樣，香港第一個青少年使用社交媒體狀況與精神健康關係調查於2018年由香港兒科醫學會及香港兒科基金進行，發現分別有受訪22%小學生及及27%中學生因上載內容較少「讚好」而不開心。

除了社交生活外，工作交流也會令打工仔產生FOMO心理。本地打工仔被期待24小時回覆WhatsApp、電郵，根據LinkedIn的調查，約七成受訪打工仔放假時都不會與工作斷開交流。

由Fear到Joy，改變看待事物的心態，心理壓力也隨之消失。（Getty/VCG）

JOMO與數碼排毒

以上因素促成了很多人開始擁抱JOMO（Joy of Missing Out），中文譯為錯失的樂趣，指因不再害怕錯過他人做的事情而感到愉悅。舉例說，飛機上沒WiFi，等如沒Facebook、沒Instagram，沒Whatsapp，你第一反應是焦躁還是高興？你會巴不得斷聯時間再長一點，乘機休息嗎？

《紐約時報》供稿人Hayley Phelan便分享其體驗：「第一，我沒從天上掉下來。第二，由最初的焦慮憤怒爆發恢復過來後，我比任合時候都要更專心、更高效地工作。」

這也是為甚麼部分地區會興起數字排毒（Digital Detox）熱潮，社交媒體對身心健康的影響受到前未所有的大眾關注，就連Google和Instagram都安裝功能，輔助用戶減少倚賴。

即使只有短短幾小時，能夠把所有電子通訊工具關掉，是既有必要又愉快地的。生存於香港這個資本主義社會的打工仔比任何人更需要邊界：忙碌工作一日之後，洗澡，打開TVB/Netflix/YouTube，與外界完全隔絕，這種舉動的性質就和瑜伽、運動、散步一樣，給予自己一個喘息和審視內心的空間。

這並不是叫打工仔24/7都躺在沙發上進行Netflix馬拉松，但每周、每月一次來嘗試一下JOMO心態，說不定會有意想不到的快樂。

（資料來源：Kununu）

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