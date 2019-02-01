【職場熱話】媽媽初四要返工　女兒寫信代請假　生日願望終成真？

新年大多數打工仔都放假，與家人共聚天倫。但往往有些人要辛苦工作，例如物管、看更、飲食業、酒店打工仔。 在中國四川，有一位媽媽於春節期間仍要如常返回她所任職的餐飲公司工作，無法與女兒享受新年假期及跟她慶祝生日，為此，她的女兒竟親筆致函媽媽的老闆，希望他能批准媽媽放假。

7歲女孩唐芸為媽媽請假。（資料圖片/紅星新聞）

除非是病假或特別因由吧，否則在職場裏，很少人會拜託家人代為請假的。不過日前一位居於四川，現年7歲的小女孩唐芸，卻親筆書寫一封請假信並寄予母親任職公司，期待媽媽的老闆能批准她放假一天。

事緣當地有位在職媽媽曹女士現於一餐飲公司任職前台接待，這份工作每逢假期定必特別忙碌，而且她亦得於今個年假上班工作，所以就算她的女兒請求她於初四，即女兒生日當天一起去滑雪，她也深知不能兌現承諾，因此她便對女兒坦白，初二、初三媽媽就要上班，陪不了她，除非她幫媽媽向公司請假。

想不到，女兒卻就真的寫了一張請假信送給媽媽公司，信上寫着：「我可以幫媽媽請一天假嗎？初四可以嗎？媽媽答應帶我去滑雪，因為媽媽說忙幾年都沒有去，初四是我的生日，我想媽媽陪我去。再不去雪就化了，我就長大了。」

曹女士對拜託女兒幫忙請假一事本身放上心頭，但想不到，這請假信竟然獲得批準，批准人還要是公司董事長！董事長張濤看到後深深地感動了，不但立即批准曹女士放假五日，還發出1000元作旅遊基金，讓曹女士陪女兒一起去滑雪。他更特意以書信回覆她，並說出批准她媽媽放假的原因：「因為，再不去你就長大了」。

公司董事長在收到小女孩唐芸的來信後，立即批准她的母親放假，並致函回覆。

不過雖然董事長慷慨批假又送錢，但曹女士最終還是婉拒了公司的這番心意，因為據報道指，她認為其他員工都要在春節上班，忙得焦頭爛額，所以她並不想「搞特殊」。為了滿足女兒心願，她會改由爸爸帶同女兒去滑雪。

（資料來源：紅星新聞）

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