【保安過新年】奉旨𢭃利市　多袋五位數：其實行規唔畀講恭喜發財

從事物業管理與保安工作的打工仔，在新年期間都要上班，說是辛苦，但不少人覺得這也是他們可趁機𢭃利市的機會吧！然而，80後網絡小說作家，現職物業經理的「庸材」卻指，其實不是所有同業都可發這趟新年財，而且也不是所有同業都喜歡在新年假期裏上班工作。

雖則新年開工有人歡喜有人愁，但總體而言，在這個喜慶日子，同事大都開心上班，笑口對人。與其他行業一樣，各部門主管都會和同事一起吃飯做節，而大部分物業管理公司都舉辦大型春茗、表演、抽獎招呼同事。圖為示意圖。（資料圖片/李瑩攝）

在農曆新年這個喜氣洋洋的節日裏，總有些人要堅守工作崗位的，就如屋苑裏的保安及物業管理職員般，不過他們能跟整幢大廈甚至整個屋苑的住客拜年，在佳節期間上班也不算是壞事吧！

不是人人受惠

有些人戲謔屋苑裏的保安每到農曆新年便特別醒神，意指他們為着可𢭃得住客的利市，總會特別獻殷勤。80後網絡小說作家，正職為物業經理的「庸材」就分享他在新春職場的所見所聞，「最常接觸住客的前線同事一定收得最多利市，每天都見到、已熟絡的住客都會主動派利市給他們，有位同事更曾試過收到總數三萬元的利市」。至於在管理內工作的主任及經理級同事，因工作上較少與住客接觸，因此所獲的利市自然較少。

新春邊返工邊𢭃利市似是不錯，但這筆「外快」有多少，卻不一定是多勞多得。庸材認為，最關鍵的是在於物管人員在哪裏上班。「我做過幾千萬一間屋的物業，住戶基本上出手都五百、一千，就算有些是新入伙的住客，雖然三唔識七，但他們仍也會每人派兩封一百元利市。我也做過居屋盤，住客一般給兩封五十元都已經是很大數目」。然而，他強調，銀碼並非最重要，「住客親自下樓派利市、送年糕本身已經是對我們的一種肯定、認可！」

雖然不少保安及物管人員可在新年間多賺點外快，不過特是太刻意的獻殷勤，卻未免予人一種過於功利的感覺，因此物業管理的業界是有一條行規的：新年間不許主動對住客說恭喜發財。「（若跟住客說恭喜發財）他們會覺得你是在要錢；不多見的保安走過來說『恭喜發財』，人家又會覺得：『問我𢭃利市嗎？』所以我們都不會這樣說。」庸材解釋，「另外，有些公司不允許同事衝去幫住客開門，但有些公司還是會讓大家低調地自由發揮。最重要的是令當值安排維持平日習慣，一個更只有五、六位同事，其他人照坐控制室，以免所有人衝去幫人開門。」

在庸材多年的物管生涯中，最難忘的新年回憶卻與歡喜無關。他說：「試過有對公公婆婆在屋苑住了很久，朝對口晚見面，又會為我們煲湯，熟到好似一家人，年年都會過來派利市、打招呼。但某年公公於過年前去世了，只剩婆婆一人過來，大家知道後感受都好深，就像親人去世一樣。」圖為示意圖。（資料圖片/余俊亮攝）

新年開工 有人歡喜有人愁

對於有些人會以「市儈」角度看待物管人士，庸材解釋，其實在農曆新年假期幾天上班除可𢭃利市外，工作量沒特別增加也是一件開心事，「按照過往經驗，大家好像被喜慶的節日氣氛感染了似的，賊人都不會在那天犯案，麻煩客也不多，而訪客登記也會從簡，訪客說得出單位及住戶姓氏就多數會放行。總之，所有人都一片歡愉，整個感覺、心情更好了。」

而且，其實不是所有同業都喜歡在新年上班。他表示：「我身處的管理處及工程部其實不喜歡新年開工，有些人覺得：『𢭃得幾多？咪一千幾百』，反而要在新年間上班照顧住客，無形中影響了自己的家庭生活。所以管理處同事不喜歡在農曆新年假期的那幾天開工，但礙於大部分屋苑初二、三都會舉行醒獅活動，需要人手管理秩序，所以大家都要回來。」

對比之下，前線員工當然開心，大都會搶着新年上班。庸材指：「如果同事要求當天放假，我們一定批准，因為想上班的人一定多於放假的。我們一般用抽籤、排隊來分流。」反而聖誕、情人節麻煩少少，很少人想開工。

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