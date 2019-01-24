【職場熱話】新年前後兩個樣　網民：保安瞓咗成年，就係為封利市

每到農曆新年前後，不少人都覺得樓下的保安笑容滿面，又特別有禮貌，有網民在討論區以「樓下保安開始精神了」為題，諷刺平日目無表情又懶惰的保安，只在新年前後「博」表現，直指「訓左（瞓咗）成年就係為左（咗）今次嘅行動」，引起不少網民共鳴。

快到農曆新年，你有沒有發現屋苑保安與平日有甚麼分別？（GettyImages/VCG）

還有兩星期就到農曆新年，雖然大部分打工仔都有假放，但有少數行業的人仍要上班，當中包括保安員。新年上班的最大好處，相信就是有機會不斷𢭃利市。派利市是中國人的傳統，希望新一年順順利利，大家開心。

不過，見到為𢭃利市而變面的屋苑保安，相信不是人人都想派給他們。有網民早前在討論區以「樓下保安開始精神了」為題，諷刺保安已蓄勢待發，等待他們的「花紅」，引起大量網民的共鳴，紛紛表示有相似經歷，指保安平日「猛咁恰眼訓（瞓）」，但近來積極打招呼，又會主動開門，非常好服務。

網民諷刺保安態度轉變（按圖了解）：

網民觀察到屋苑保安年近歲晚時的工作態度轉變（連登討論區）

+ 11 + 10 + 9

不少網民對保安的「扮嘢」行為非常看不過眼，表示不想派利市給他們，亦有人指屋苑裏的保安很現實，「平時見我拎住一袋二袋都唔開門，一見我同阿爸阿媽一齊，就算兩手揈揈反應勁快開門，淨係識喺啲會派利是（市）俾（畀）佢嘅人面前扮勤力。」

又有網民指，其公司保安尚未開始行動，估計下星期一才會出動，「平時就話唔夠人，大堂成日真空，保安個影都見唔到，但一到過年前一個星期開始就長期企住兩三個喺度，有啲仲要生面口，根本就從來無X見過。」

如果保安員平日都敬業樂業，相信大家都會很願意派利是給他們。（GettyImages/VCG）

討論間，雖然亦有網民為保安抱不平，指有些保安只是盡忠職責，完全不介意有沒有利市，但在新年前後的日子和住戶講一句早晨就被人誤會，不過輿論還是一面倒表示大部分保安都是在農曆新年時才打起精神，平日卻只顧打瞌睡又不理睬人。

其實，相信大家的眼睛都是雪亮的，如平日保安盡責有禮一定有目共睹，大家亦不會介意派利市給他們；但如果不幸遇上「變面大師」，但又因為禮貌上不好意思不派利市，那就真的有點無奈了。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O