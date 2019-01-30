【新年大掃除】年廿八洗邋遢　鎖定辦公室5大雜物　掉晒先好收爐

今年年廿八在星期六，可安心在家洗邋遢，但打工仔在公司的時間一般比在家的長，故office的辦公桌都需要來一個深層清潔大掃除，這樣才可以精神迎豬年，更可以令新一年的工作有效率。不用再在垃圾崗裡工作，身心都比較健康！

你想說你是亂中有序的人嗎？但有時就真不知道文件放哪、文具放哪，收拾吧！沒有多少個亂中有序的人。﹙GettyImages/VCG﹚

想在座位中吃個三文治早餐再工作，這時才發現辦公桌在不知覺不間已滿是文件、廢紙、便條紙、零食包裝垃圾及不太常用的文具，你連吃一份三文治的位置都沒有了！一年間沒多機會大掃除，趁新年前好好清理自己的辦公桌，讓你新年假期後，可以精精神神𢭃利市﹐更有效率地工作！

有哪5類廢物要立即處理呢？如果它們都在你的枱上，那你就要快快動手吧！

按圖了解：

1.【一看就知道沒用的垃圾】講真，你多久沒有清理過自己枱頭的用品？那隻水杯滿是茶漬和咖啡漬，不如徹底洗一洗？順道清理所有沒用的垃圾，如用過的紙巾、零食的包裝紙、廢紙、餅碎和厚厚的灰塵等。如果有消毒噴霧，就消毒一下你的電腦鍵盤和滑鼠吧，這兩個位置應該是最多細菌的地方，來一次徹底的清毒吧！﹙GettyImages/VCG﹚

收拾完畢，可能你還是不想工作，那是正常的，沒有人喜歡工作。但當一忙亂的時候，你有足夠的空間活動，要找的文件都可以清楚看到，乾淨整齊的環境對工作效率有正面的影響。現在收拾好，新年回來都會輕鬆一點，容易捉回放假前的步伐。

﹙資料參考：The Muse﹚

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