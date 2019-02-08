【新年職場】外遊、外出工作、設限額　6個原因減派利市機會

農曆新年前後，打工仔最開心的莫過於逗利是一刻，不過，這只是限於未婚的打工仔，已婚一族則大嘆年關難過，給未婚同事和下屬的利是當然少不了，冷不防遇上「厚面皮」的「陌生同事」聯群結隊來逗利是，荷包定會大出血。想派少一些利是，不妨來一場派利是攻防戰。

派利是是不少已婚打工仔的煩惱之一，有出無入令荷包非常「肉赤」。（GettyImages/VCG）

農曆新年要辦年貨、吃團年和開年飯、添置新衣物等，月初剛到手的人工早已花了一大截，放假後回到公司，還要準備一定金額的利是派給同事，不少已婚打工仔都覺得相當「肉赤」。不過，其實想派少一點利是也不是沒有辦法，以下有六個方法，或可幫忙保護你的銀包。

1.【外遊】最多人選擇的方法相信就是避年，在新年期間請大假外遊，或留在香港休息，最好在年初七後才上班，逃避辦公室的「腥風血雨」。（資料圖片）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。

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