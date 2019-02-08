【初四啟市】𢭃利市做足準備　組隊、帶糖…　袋定6招無往而不利

年初四返工，雖假期完結頓感失落，但卻是𢭃利市大戰的序幕！新一年要豬籠入水，當然要一點小策略，如果個人親戚不多，那辦公室那麼多同事，就是一個𢭃利市的好地點。這次會教大家6招𢭃利市攻略，讓大家開工大吉，事事順利！

1. 成群結隊 攻略不同群組

去𢭃利市面皮要夠厚是基本，但再厚都不要單獨行事！自己一人出動的話，有時可能被對方視而不見或借故推搪而逃離現場。所以最好聯群結隊行動，5至10人的團隊，四方八面的包圍目標，他想逃也逃不了。

而你的成員最好與你認識不同的同事群組，那就算你與某些已婚人事不熟絡，也可以一同𢭃利市，你與成員共享的同事圈子，可以將你𢭃利市的金額極大化！

2. 常備賀年糖果

兩手空空與同事拜年，被拒絕的話會很尷尬，那怎樣可以提高成功𢭃利市的機率？可以帶備一個小全盒或自己準備一些賀年食品，向同事拜年時，同時請他們品嚐，若他們不派利市，定當倍感尷尬，相對就提高了我們成功𢭃利市的機會了！

常備賀年食品免尷尬。﹙陳嘉元攝﹚

3. 袋定幾句祝褔語傍身

有幾句祝褔語傍身才令𢭃利市顯得有誠意。職業社交網站LinkedIn 早前發布《LinkedIn 機遇信心指數》，分析港人對人生以及事業看法，並參考調查結果，針對不同年齡層而建議不同的祝福語。

上司和已婚同事大多為70後、80後及新婚的90後，不想只說恭喜發財，不妨考慮以下選擇，如﹙70後同事﹚家庭和樂、子女生性及諸事如意；﹙80後同事﹚事業猛進、機遇處處及合璧連珠；﹙90後同事﹚步步高升、新益求新及豬事大吉等。

4.不要帶飯

過年後，回公司上班的頭幾天就不要帶飯了，因為要增加自己在走廊和門口進進出出的機會，Lunch Time可能會遇到到不同部門的已婚同事，這便可增加𢭃利市的機會。

Lunch Time可能會遇到到不同部門的已婚同事，把握所有𢭃利市機會！﹙GettyImages/VCG﹚

5. 來者不拒

有時收利市收得多，都忘了誰派了給自己，若派利市者說：「我忘了有沒有派給你，給你一封。」千萬不要拒絕，可能你覺得不誠實，但拒絕收利市代表你將來年褔氣拒諸門外，不好意頭，故不要推搪，遇有派利市就要來者不拒！

6. 邀約已婚人士開會

約已婚人士開會是公器私用？不要這樣想，相信其他未結婚的同事都會感謝你！試試以新一年方向為題而召開會議，那就可以一次過集合大部分已婚人，開議一完就可以順勢集體𢭃利市。

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