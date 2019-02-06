【新年利市】一文看清　開工利市原來有公價　級數越高封得越少？

放過三天新年假後，打工仔可能都有「年初四咁嘅樣」吧，這對已成家立室的人來說更甚，因為這天亦是他們荷包大出血的日子。面對公司的𢭃利市風暴，如不好好規劃的話，定元氣大傷。好好參考一下辦公室派利市市價，做好準備迎戰吧！

派利市都有學問，不能太多或太少，參考價目表便萬無一失。﹙GettyImages/VCG﹚

辦公室派利市，金額絕對不能一視同仁，除非你很有錢封封$50或$100吧，但每封都只得$10或$20，又可能會被人覺得你小家嗎？總之派利市都很有學問，而以下的價目建議可視為參考，起碼讓你有一點預算與準備。

辦公室派利市價目表

除了新年家庭聚會外，辦公室就是另一個需要大派利市的場合，但同事與親戚一樣親疏有別，同組同事要派多少？一起湊熱鬧的𢭃利市團隊又要派多少？

職場派利市市價參考（按圖了解）：

1.【同組同事 $50至$100】同組同事日日都見，互相幫忙的機會最多，如果只給$20可能會遭他們暗地批評。若你是該組的組長，那就要封多一點，你都想同事一起為這一組拼搏的吧？﹙GettyImages/VCG﹚

派利市要注意的事項

參考完辦公室派利市的價目表後，派利市都有些注意事項要知。

1.新婚第一次派利市

不少人說新婚要派「雙封」利市，即使在職場亦不可派單丁一封利市，但第二年開始便可以了。因為單封利是有暗示自己單親或另一半已離世的意思，然而，規則乃人定，職場的同事都不認識你另一半的話，其實派單一封都可以。而喜歡跟隨傳統的，則可以將$20拆為兩封$10。

規則乃人定，職場的同事都不認識你另一半的話，其實派單一封都可以。﹙GettyImages/VCG﹚

2.沒錢的利市

不少打工仔都試過數沒有錢的利市，雖然可能只是封利市的人無心之失，但收利市的人卻一定會記得。沒錢的利市，因為「空」與「凶」字諧音，所以有詛咒的意味。建議在封好利市後，最後多加檢查才派出去，不然有損自己的名聲。

3.雙數金額

利市的金額一定要雙數，因為傳統中國人覺得單數是不吉利的意思，一般只有付帛金才會單數。

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