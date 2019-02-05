【新年職場】過年10大最忙職業　小編第四、順豐第三　第一位係…

農曆新年是每年最被隆重其事的節日，很多大機構都會趁新年時休市，打工仔終於有機會稍作休息。然而，現今世代的新年期間，仍有很多舖頭照常營業，我們開心食開年飯的同時，餐廳的侍應、部長仍要上班，舖頭還要比平時旺，做得一頭煙。有台灣網站做了一個調查，了解過年期間最辛苦的10個職業，你新年期間需要開工嗎？你的職業榜上有名嗎？