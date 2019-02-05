【新年職場】過年10大最忙職業　小編第四、順豐第三　第一位係…

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農曆新年是每年最被隆重其事的節日，很多大機構都會趁新年時休市，打工仔終於有機會稍作休息。然而，現今世代的新年期間，仍有很多舖頭照常營業，我們開心食開年飯的同時，餐廳的侍應、部長仍要上班，舖頭還要比平時旺，做得一頭煙。有台灣網站做了一個調查，了解過年期間最辛苦的10個職業，你新年期間需要開工嗎？你的職業榜上有名嗎？

新年間仍營業的店鋪的職員，會感到辛苦和不是味兒嗎？﹙韓劇《皮諾丘》劇照﹚

我們開開心心放新年假，但對某些行業來說，新年才是真正的工作戰場，是一整年最忙亂的時間！餐飲業排第十、醫護人員排第六、警察及司機都榜上有名，第一位會是甚麼職業？

過年十大辛苦職業排名，按圖了解：

10.【第十位：餐飲業侍應】新年期間的服務性行業特別辛苦，一家大小不論團年飯和開年飯都會到餐廳聚餐，而願意在新年時上班的員工一定比平時少，故工作量必大增，忙得不可開交。﹙羅君豪攝﹚

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﹙資料來源：keypo、綜合報導﹚

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