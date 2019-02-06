【農曆新年】恭喜發財非人人適用　多學幾句好說話祝福前輩、後輩

農曆新年要逗多點利是，「啱聽」的新年祝賀語自然少不了。恭喜發財、身體健康這些「行貨」很難令人留下深刻印象，今年不妨試試為對方度身訂造最「啱聽」祝賀語，可能利是都逗多封。

新年時向親友、上司拜年，說「啱聽」的祝賀語必不可少，甚至可以幫你逗多封利是。（GettyImages/VCG）

職業社交網站LinkedIn 早前發布《LinkedIn 機遇信心指數》，分析港人對人生以及事業看法，參考相關調查結果，自然可以針對不同年齡層的親戚好友、上司同事，趁新年送上祝福和鼓勵。

不同年齡層的人都有不同的願望，嘗試針對他們的需要，為對方度身訂造最「啱聽」祝賀語。（GettyImages/VCG）

60 後（50至60歲）：

無論已退休或仍要工作的50至60 歲港人，他們都渴望學習新技能（31%）、接觸新的工作文化以及認識新的人（23%）。不過，有接近一成的 60 後擔心追不上科技發展，因此，謹記拜年時不要只做低頭族，年輕一輩可以幫助他們接觸新科技，例如手機通訊軟件、社交媒體等，幫他們吸收更多新資訊，新一年和社會一齊進步。

​適用祝賀語（按圖了解）：​

學無止境、高朋滿座、敬業樂群、心境年輕、煥然一新、諸事圓融（GettyImages/VCG）

70 後（40至49歲）

40至49 歲港人特別重視子女的生活和發展 （26%），在照顧家庭的同時，他們亦嚮往去旅行享受生活 （29%） ，並追求「生活自主」（29%)）。對於已成家立室的 70 後，關心他們的子女「DSE 考到幾星」，只會增加無形壓力。今年不如改變話題，讓他們分享新一年如何實現興趣和目標，年輕一輩亦可向他們分享最「潮」、最好玩熱點。

​適用祝賀語（按圖了解）：​

家庭和樂、子女生性、多采多姿、自由自在、踏遍世界、諸事如意（GettyImages/VCG）

80 後（ 30至39歲）

調查發現 30至39 歲港人普遍追求事業更上一層樓，包括積極尋找下一個機遇（23%）、渴望學習新技能 （41%），甚至希望出國闖一闖 （20%）。雖然他們希望事業上有大突破，但有近 35% 認為「缺乏人際網絡」是能獲取機遇的最大障礙。要擴闊人脈，不妨今年拜年時由親戚好友開始，長輩除了可以擔當後輩的「良師」，分享多年工作或建立人際網絡的經驗，亦可以將後輩引薦給其他朋友，助他們尋找事業導師。

​適用祝賀語（按圖了解）：​

事業猛進、機遇處處、人財兩旺、胸懷大志、鵬程萬里、合璧連珠（GettyImages/VCG）

致 90 和 00 後（18至29歲）：

調查發現，相比其他年齡層，最多 18至29 歲年青人認為擁有「美好人生」就要「找到熱愛工作」（28%），更有 43% 表示目標是「創立或拓展自己事業」，可見年輕一代對事業亦相當有抱負。

長輩今年除了問年輕人「拍拖未」、「幾時結婚」、「幾時買樓」，不妨多了解並給予鼓勵，因為有接近兩成年青人表示缺乏信心獲取機遇，作為長輩可主動以過來人身份分享自己多年工作經驗，甚至成為他們追求夢想工作途中的一盞明燈。

​適用祝賀語（按圖了解）：​

夢想成真、創業成功、找到熱情、步步高升、新益求新、豬事大吉（GettyImages/VCG）

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