【職場抉擇】創業唔一定要裸辭！發展副業：當自己公司般營運

近年來，社會創業風氣漸濃，大家聽過的港產公司勢頭一時兩無，幾多人希望成為下一個港產Unicorn。同以前年代唔同，係樓價高企、百物騰貴的香港，似乎不會再出現霍建寧這類的打工皇帝。一些本身具有冒險精神的打工仔就立即來一個話創業就創業的決定。

SJ 遇見不少這類的創業人士，他們的魄力令人佩服。只不過，裸辭創業並不適合所有人，除咗衡量本身經濟條件，個人心理質素也很重要。有些人開始時覺得收入不穩定只是暫時性，自己可以接受，但幾個月後就出現自我懷疑、自我否定這種不利身心發展的危險信號。所以裸辭不能只看經濟能力，家庭、環境和朋輩壓力都應該認真衡量。

再講，創業就一定要裸辭嗎？

這個觀念要改一改。

有些人開始時覺得收入不穩定只是暫時性，自己可以接受，但幾個月後就出現自我懷疑、自我否定這種不利身心發展的危險信號。（GettyImages）

開始「副業」

大部份人大家了解的副業是一份：主要工作以外的職業。

正確來說，副業應該是：發揮你現有的能力，開闢正職以外的收入來源。重點是，它跟「兼職」是不一樣的。

副業有兩個重要觀點：

1. 你應該具備一門擅長的手藝（能力） 2. 這個能力能夠幫你賺錢。實行副業，同時也兼顧住你的正職，這才是副業的真正意思

副業應該是：發揮你現有的能力，開闢正職以外的收入來源。重點是，它跟「兼職」是不一樣的。（GettyImages）

副業不是兼職

上面講到副業和兼職不同。

舉例，假設你的興趣是開Uber / 的士。大部分我們見過的司機每晚的routine都是接客送客，然後到某時間就交班休息。咁樣每個月的收入其實是固定的，每月大概收入就是某個數目，但很少司機能夠在這個固定數目之上提高營業額。假設有一個司機，他非常熟悉Excel操作，咁他利用Excel表格紀錄低經過的地區客人數目，排班時間，轉客率等等，利用這些數字分析後營業額就提升了。營業額提升即代表這個方法是work的，所以他係可以自己組成車隊，然後將這套方式複製，擴大利潤。

這也解釋和兼職的不同，兼職只是你利用空餘時間做一份其他人也可以做的工作，賺取額外收入。做兼職時，你沒有可議價能力，你只有接受或者拒絕固定時薪這個收入方式。

兼職只是你利用空餘時間做一份其他人也可以做的工作，賺取額外收入。做兼職時，你沒有可議價能力，你只有接受或者拒絕固定時薪這個收入方式。（GettyImages）

相比之下，副業加入了擅長技能，你也希望這個技能有朝一日能夠成為可複製的生財工具。係副業之中，你可以擁有更多自主權，成就感也越高。一個人的自主能力通常和擁有的資源有關，正如金錢和時間，當你有足夠的金錢 或者 有一個以上的收入渠道，在面臨和收入有關的抉擇時，你就越有能力做一個適合自己（好）的選擇。你也不太易被其他人或者公司牽制。如果你有足夠多時間可以運用，你也更願意投入時間和耐性去需要花時間的事情上，例如學習一門語言，學習其他的技能，甚至是股票獲利等。

而成就感，因為你做的是你擅長的事，你擁有100%的主導權，所以這份工作給到的成就感也就越高。小編知道很多人選擇創業也是基於對成就感這方面的期待，人一生投入工作的時間至少20-30年，如果做的完全是自己不感興趣的工作，難免會覺得無聊。

如果你願意等待和投入，那麼副業是一個很好開闢收入的方法。但如果你是短期內需要金錢或者不想投入太多時間等待，兼職也是很好賺取額外金錢的方式之一。

如果你能夠想前一步，如何利用已有的技能發展另外一種能力。（GettyImages）

副業思維

副業思維不是只針對副業發展，正在讀這篇文章的讀者也不是個個想發展副業。即使係咁，副業思維對待任何工作也有幫助。

工作上，我們同樣要經歷：

思考問題 > 發現問題 > 解決問題 > 發現需求 > 滿足需求

和以前年代唔同，如果你只專注一個技能未必能夠突圍而出。如果你能夠想前一步，如何利用已有的技能發展另外一種能力。這可能是機會。假設你畫畫好犀利，那麼你會否考慮結合畫畫的技巧和科技成為 eg. 動畫師、插畫師？市場上這方面的需求高，project的收費也高，當你選擇不打工時，你也有能力帶team 另起爐灶。

即使你已經有一盤相當不錯的副業在營運，但是不是要立即辭去正職創業還有一個問題要考慮。（GettyImages）

將自己當成公司般營運

即使你已經有一盤相當不錯的副業在營運，但是不是要立即辭去正職創業還有一個問題要考慮。如果你的副業只賣一樣產品，咁代表只有單一收入渠道。萬一呢個產品不再流行，你還有其他收入來源支撐住整個business嗎？所以在未開發多個產品時，正職的收入正正能夠提供一個穩定的收入，你可以利用這筆錢投入研發新的產品，讓這個公司能夠平穩地發展。

製作流程

流程是系統的架構，流程可以幫助節省做事的時間。係香港這種節奏奇快的城市，時間就是金錢。很多人願意拿錢買時間，衍生出 UberEat，Deliveroo這種外送模式。所以嘗試為你所做的事情製作流程，也等於可以將空出的時間實行其他的創作，實現變現。

流程是系統的架構，流程可以幫助節省做事的時間。（GettyImages）

SJ結語

小編認為人生沒有那麼多非黑即白的抉擇，更多是timing的問題。

上面小編粗略地說了發展副業的好處，副業也是工作，它可能帶來金錢也一樣能帶來煩惱。

無論是做什麼工作，打工又好，開闢副業又好，也離不開你對做好一件事的堅持。 認識自己多一點，不要盲目跟風創業，跟風裸辭。

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】