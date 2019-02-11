【情人節】辦公室傳情　關鍵在低調又到位　教你6招𠱁另一半開心

尚有不足一星期便到情人節，已有另一半的人或有曖昧對象者都「如臨大敵」，為討另一半歡心而絞盡腦汁。如果你的男女朋友，或潛在對象與你在同一公司，甚至同一組工作，如何在辦公室表情達意又要瞞過同事上司的法眼，更是非常有挑戰性。

不能見光的辦公室戀情非常刺激，如何向另一半秘密地示愛非常考技巧。(《金秘書為何那樣》劇照)

為了方便工作及減少流言蜚語，不少辦公室戀情都要低調進行，今年情人節在星期四，大部分打工仔都要上班，究竟有甚麼方法可以向另一半表達心意，而又不用成為辦公室的焦點或八卦話題的主角呢？如果想借機會向心儀或曖昧對象示好，又有甚麼特別的方法呢？

大家不妨參考以下六個方法，與另一半度過甜蜜又安全的辦公室情人節：

男女朋友：

1. 送花是不少男生的情人節「例牌」之一，要𠱁得女朋友開心，但又不能出面，可以「無名氏」下款訂花到公司，並在卡上寫上只有你們二人才明白的情話。除了在花店訂購，現時不少IG網站亦提供較新穎的花束，男朋友們可以參考。（IG截圖）

暖昧對象：

1. 為了增加與曖昧對象的接觸，你可以同時送贈朱古力予相熟同事，一方面可向心儀對象表達心意，令一方面又不會太突兀。當然，在心儀對象的朱古力內動動手腳，令他／她知道自己在你心中的位置與眾不同。（GettyImages/VCG）



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