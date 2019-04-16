【黃心穎許志安】藝人偷情高危？調查：13種職業易有外遇…

黃心穎和許志安車廂親熱的片段流出，兩人背著另一半（馬國明及鄭秀文）偷食，引起全城熱議！ 藝人偷情向來容易成為焦點，但是否偷情最高危的職業？卻未必！有調查指，最易有外遇原來是......

不少打工仔抵擋不住花花世界，背叛另一半，在交友網站尋歡。(GettyImages/VCG)

許志安與鄭秀文相戀近30年，六年前結婚，黃心穎與馬國明拍拖三年半，表面上相當恩愛；有媒體卻爆出二人背著另一半偷情，黃心穎與許志安在車廂親熱的片段流出後，引起全城熱議。

藝人感情的消息，向來容易受到公眾關注，也往往被認為是容易出軌偷情的高危行業； 不過，根據婚外情約會網站Ashley Madison 今年發布的一項調查卻指出，藝人及歌手雖然是較易出現婚外情的行業之一，但卻並非排第一位。

在業內頗有爭議 （但有些人卻很欣賞）的婚外情約會網站Ashley Madison，對旗下會員的基本職業狀況進行調查，看看哪些行業的打工仔最喜歡使用他們的服務，並按相關數據列出排名，並公布13個較易出現婚外情或外遇的行業排名。

出軌職業排行榜（按圖了解）：

第13位：【政治】只有1％的女性會員從事政治工作；不到1％的男性會員承認自己投身政治領域。（GettyImages/VCG）

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