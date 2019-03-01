【職場交際】說早晨、放下成見　6招與乞人憎上司、同事相處

有甚麼比返工更慘？就是返工之餘，還要與討厭乞人憎的同事或上司合作。大家遇過甚麼衰同事和上司嗎？經常在非辦公時間whatsapp你？在假日時要你應機？經常忘了自己說過甚麼？說完一輪廢話，但完全沒有作任何決定？相信大家都有遇過這些人。但以負面的心情上班，其實對自己的身心都不健康，要知道一天中的8至9小時內，你都得與這些人相處，若不解決溝通問題，可能會釀成情緒問題。

衰上司和衰同事，真的完全令上班成為最大的挑戰。﹙GettyImages/VCG﹚

有時令自己煩惱的問題，可能基於自己太過執着，以上司在非辦公時間內whatsapp自己為例，可能是你怕不立即回覆便不得體，但其實若事情非緊急，你便在辦公時間內才回覆，只要調節自己的心態便可，別迫自己太緊，過得自己過得人，大家都只是打工而已。要怎樣調節自己的上班心態，才可以令壓力減少，讓自己走出困局呢？以下會教大家6招，以改善自己的思考方式。與其日日抱着怨恨上班，不如讓自己的思想上進步吧！

1.走出舒適圈 了解對方

單純曝光效應是一種心理學現象，人會因為熟悉的事物而產生好感，所以大家都傾向喜歡與自己相同的人。在公司中，很不喜歡的同事，可能是他們的處事方式或興趣，與你很不相同，因此無論他們做甚麼，都今你們建立不到良好的關係。所以，你可以嘗試走出自己的comfort zone﹙舒適圈﹚，放下一開始的偏見，試着了解他們，發掘你們之間的共同點，可能有機會改變你對對方的想法。

放下一開始的偏見，發掘你們之間的共同點，可能有機會改變你對對方的想法。﹙GettyImages/VCG﹚

2.別把自己看得太重

我們很多時都會說：「我知道XXX這樣做，因為他不喜歡我。」、「我相信他因為憎我而特地這樣做的！」但其實別人的行為未必與你有關，別把自己看得太重，以為那些令你不順心的言行都因你而起。只要放鬆心情，別覺得所有事情都與你有關，你就不必接收多餘的苦惱。

3.必要時劃清界線

你不喜歡一個人一定有原因，可能因為他有一些壞習慣，或不要得的處事手法，如遲到、反口覆舌、包庇他人之類，在這些情況需要與他們劃清界線，讓他們知道你不喜歡，亦不想同流合污，千萬不要降低自己的底線而做自己不喜歡的事。只要設好清楚的分界線，就能成為能相處的鄰居。

千萬不要降低自己的底線而做自己不喜歡的事，有必要時就劃清界線。﹙GettyImages/VCG﹚

4.說聲早晨

試着放下成見，改變小小的習慣，向對方示好，如早上說一聲早晨，走時說句再見，主動提出幫忙及微笑點頭。因為你無法改變對方，但你可以改變自己對他們的態度，試從消極和怨恨改變為積極，慢慢地你會得到相對的回報。

5.你的情緒由你控制

我們都希望上司可以懂得諒解、同事可以更主動幫忙、工作環境可以令人更集中，但現實就是沒有完美，我們與其執着於同事的態度問題，可以試試自己稍為深呼吸，針對事件的細節和重點，將個人的情感先放一邊。學習控制自己的情緒，別讓憤怒和沮喪隨便出來，減少爆發的機會。

說聲hello，說聲Bye，應該不是難事。﹙GettyImages/VCG﹚

6.休息一下

你不用強迫自己時時刻刻地做一個完美的人，當你覺得迫自己與不喜歡的人相處到不能忍受的地步時，你不妨離開現場並稍作休息，讓頭腦清醒和冷靜，將不好的全都釋放出來，不要死忍至負面情緒因積累過多而失控。

總結

能與自己喜歡及合拍的人一起工作是很幸運的事，但這世上並沒有一個永恆完美的職場，所以我們才要學習與人溝通和磨合。當你願意積極發展與不喜歡同事的關係，而不是消極應對，那麼你將在工作中找到更多的成功感、滿足感和支持。

﹙資料參考：The Muse﹚

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