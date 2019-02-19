【勁葡萄】鼓勵創業　錢非唯一　瑞典法例：僱員可放半年無薪假

不少人覺得「打死一份牛工」難發達，加上本地的創業氣氛漸濃，因此都有立心搞生意的念頭。只是，當政府拋出過百億元的創業支援計劃，又大力推廣大灣區的發展前景時，其實剛起步創業的人又可獲得多少協助呢？ 金錢上的支援固然重要，但對創業者來說，能在無後顧之憂的環境下創業更是關鍵，就如在瑞典般，當地政府鼓勵創業的方式，是在法例上允許打工仔可為創業而放最多6個月的無薪假，這樣哪怕是創業失敗，他們都仍可保有工作機會，不致承受雙失的結局。

瑞典為國民而設的創業政策不僅以強調業務的發展支援，更關心他們的生活及事業考慮。（GettyImages/視覺中國）

有意創業，卻要敢於裸辭博一鋪，或是在正職外再抽大量時間經營副業，怎能說是不辛苦？很多人都覺得，創業是一場賭博，因這是九死一生（甚至是99%失敗1%成功）的嘗試，如要放棄正職以決心創業，更是需要更多的事前準備及決心才行，這亦是令不少人卻步或遲疑未決的原因。

滿足兩大條件 可放半年無薪假

在這方面，瑞典政府無疑是比很多國家及地區的行政單位做得更好，因為它早在20多年前已設立法例，容許僱員為着創業而領取最多長達6個月的無薪假期。據這項名為《Conduct a Business Operation Act》的條例指，任何從事全職工作的國民都可享受這項權利，而申請條件包括兩項：打工仔所創辦的業務不能與現職僱主的業務產生競爭及不能令現職公司造成重大不便，以及相關僱員不能是現職公司內的關鍵人物，否則僱主是有權拒絕僱員這項假期的申請。

綽號：獨角獸工廠

提起創業，很多會立即聯想起美國的矽谷，但其實如以人均數量計算獨角獸公司（即成立不足10年而市值已達10億美元的初創企業）多寡的話，瑞典首都斯德哥爾摩是緊隨矽谷之後排名全球第二，而瑞典更因而被號稱為「獨角獸工廠」。《Conduct a Business Operation Act》所給予國民的權利，無疑就是減輕他們創業的後顧之憂，讓他們的創業計劃終以失敗收場，也不致於等於事業歸零，一切得重新開始。

要數為港人熟悉的瑞典企業，成立於2006年的音樂串流服務Spotify絕對是其中，它更於去年在紐約證券交易所上市，市值達到245億美元，而視頻通話軟件Skype、遊戲軟件公司Minecraft和遊戲Candy Crush Saga等皆是起源於瑞典。

瑞典誕生了不少獨角獸初創企業，串流音樂平台Spotify就是最著名的其中之一。（Getty/VCG）

單是資金支助不足夠

回看香港現況，政府近年其實已在大力推動創科創業，就如去年的財務預算案般，便已計劃撥出超過500億元的金額來發展創業，不過在發展河套區及提供資金外，其實有意創業者還需要更多支援及配套幫助下才敢於創業。

要將瑞典這項措施搬字過紙於放在香港的法例上確是不太可能，不過既然香港政府多番強調發展創科創業的重要，那倒希望它日後能推出更多切合有意創業者需要的政策，免得發展創業這個目標最終只成為一個時代的空想。

（資料來源：Business Insider）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O