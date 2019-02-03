【燃點】真創業者故事：OFO創辦人被限制消費、Papi醬其實很安靜

「在今天的中國，如果有什麼人生契機可以點燃一代人的激情，可以讓青年精英對自身和未來保有希望，那只能是創業。」 首部記錄當下中國創業者的紀錄片《燃點》，鏡頭對準了正在發生的創業史，14個月，拍了14位處在風口浪尖的CEO：羅永浩，戴威，Papi醬，馬薇薇...... 他們在片中沒有劇本，沒有演技，露出最真實的，甚至是不為人知的一面。

在豆瓣上，點贊最多的評論是：「錘子科技和羅永浩能堅持到上映嗎？然而，總導演關琇說：

《燃點》不以成敗論英雄，每一個走上創業這條不歸路的人都值得尊敬，因為他們其實是社會前進的動力。

《燃點》導演關琇（一条提供）

自述：關琇 編輯：莫竣威（一条）

《燃點》：中國移動互聯網創業者記實

《燃點》是一部紀錄片，講述了中國移動互聯網創業者的生存狀態。

主角一共7個人，包含了移動互聯網行業過去幾年來最有代表性的創業者，比如錘子科技創始人羅永浩，OFO創始人戴威，網紅PAPI醬，《奇葩說》首任「奇葩之王」馬薇薇等。

紀錄片是從2017年5月開始拍攝的，拍了14個月。最開始是選了13家公司，總共14個創業者，其中的7位跟拍得比較頻密，也算是電影的主角。

《燃點》海報（一条提供）

這幾年中國迅猛發展的速度，和年輕一代創新的速度，使得我們生活中的每一個縫隙，都被這幫創業者做出來的東西迅速填滿。五年前，你可能都不能想像，今天你用「美團」叫外賣，用「滴滴」打車，用「餓了麼」訂餐。創業者們是在很短的時間內，真真實實地改變了我們的生活。

在移動互聯網這個殘酷的下半場，我覺得應該有一個影像記錄這段非常熱鬧的歷史。

在任何時候都有人成功，有人失敗，有人一遍一遍在路上熬。這部紀錄片，讓大家看到的，是當下創業者們最真實的生存狀態，和他們也許不為人知的另外一面。

羅永浩：一個有演講恐懼症的「相聲演員」

錘子科技創始人羅永浩（一条提供）

老羅是一個被貼上「情懷」標籤的創業者。

因為特別會演講，他曾經是新東方最走紅的英語老師。後來自己出來單幹，創辦了牛博網和「老羅英語培訓學校」。2012年，他40歲，成立了錘子科技，說要做東半球最好用的手機。

「語不驚人死不休」是他的風格。他有很多經典語錄，新東方時代，他說「彪悍的人生不需要解釋」，做了手機之後他說，「世界上唯一一個會做手機的人是喬布斯，但是他死了」，「剩下一群笨蛋在做手機」，「我感覺這個重任落在了我肩上」......

在大家眼中，羅永浩一直是一個特別能說會道的人，但你能想像嗎？老羅有演講恐懼症。

創業這六年，他有很多的不快樂，但最不快樂的，原來是當眾演講。（一条提供）

而且他怕鏡頭，不願意被拍。一看到鏡頭就渾身不自在，就是那種生理反應。

我一開始以為是不熟，心想等拍一段時間之後熟了就好了。沒想到他是真的從頭到尾怵鏡頭。我跟他說：「你就把我當空氣。」但畢竟不是空氣，有機器，還有兩個人杵在那。

後來我就租了一個「電兔子」，軌道攝影機，放在他的辦公室裡，記錄他的日常工作和生活。導演組就在屋外看著畫面，他那部分的鏡頭，就是這樣拍回來的。

採訪他時，房間幾乎是全黑的，只有他坐的地方打了光。我和攝影師就貓在一個角落裡和他對話，他看不見我們。（一条提供）

跟老羅接觸這一年，我發現他並不是為了賣情懷而賣情懷。他真的就是喜歡這件事。

他是頭驢，吃得很少，所有的心思都在拉這個磨。每天24小時，都撲在自己的事業上，基本上沒有個人私生活。

他從來不談他老婆，在我們這個片子裡是第一次談，說一個月可能跟老婆吃不上兩頓飯，在一起的時間就更不用提。

發布會前夜，羅永浩與員工工作至凌晨（一条提供）

他平時就住在辦公室凌晨3點，他問一個員工：「你今晚大概幾點睡？

本來我們想拍攝他睡覺的地方，因為就在他辦公地方的旁邊。他說不行，放不下腳，太亂了。

他累得不行的時候，我說你要不去床上躺一會兒，反正你住在這。他很巧妙地避開：「怎麼這個紀錄片還有床戲？」

電影中有一幕，在錘子2017年年春季發布會的最後階段，老羅一度控制不了自己的情緒：「如果有一天，這款手機賣到一兩千萬台，你們要知道，這是為你們而做的。」

他哽咽了。（一条提供）

私底下他說：「隨時發不出工資，隨時倒閉，隨時被債主圍樓，那個時候是想過自殺的。」

我想羅永浩除了是一個企業家，還是公眾人物。所以錘子科技的資金問題，市場問題，產品問題，都會被放到很大。這段時間關於錘子的負面新聞不斷，資產被凍結，員工薪酬被拖欠，老羅也據說辭去了錘子科技的法人和董事長職位。

企業做得不好，任何人都需要反思。那我們就忠實記錄。他和公司能不能挺過這次的難關，我不知道，但我希望他可以。

羅永浩除了是一個企業家，還是公眾人物。所以錘子科技的資金問題，市場問題，產品問題，都會被放到很大。（一条提供）

戴威：26歲身價過百億，27歲跌落神壇

我們和戴威接觸的時候，他和他的OFO正處在最意氣風發的時刻。

公司創立才一年多，就成為最炙手可熱的投資項目，業務甚至鋪到了美國，英國，新加坡。

26歲的戴威，登上福布斯中國「30位30歲以下精英」的榜單。

OFO創始人戴威（一条提供）

我們正在拍攝的時候，傳出了ofo和滴滴決裂的消息。如今，片子要上映了，小黃車的各種負面消息滿天飛：融不到資，供應商欠債還不上，1000多萬用戶等待退押金。戴威本人被法院頒「限制消費令」，出行坐不了飛機，住不了酒店，不能買車，不能買樓。

這個27歲的小伙和他的公司，正在陷入至暗時刻。

2018年12月，用戶在OFO北京總部排隊退押金（一条提供）

如果要為片中的每一個公司定一個標籤，那OFO的標籤就是「速度」。

幾個從校園出來的小孩成立了公司，OFO的高層都沒有自己獨立的辦公室，在挨著窗戶的最後一排辦公，天天吃盒飯。

然後他們佔了一棟樓的一層，又擴張到兩層，三層。從20多人到200人，然後幾千人，突然估值就過百億。這種成長的速度可以說是前所未見的。

OFO成長的速度可以說是前所未見的。（一条提供）

27歲的戴威，是一個有些靦腆，外柔內剛的小孩。非常的有禮貌，為人很溫和，不太善於表達。

對於OFO的發展，一年前，他還是很有自信的。片中有一個場景，戴威在OFO一場活動上發言：「Uber在全球每天提供700萬次出行服務，而OFO現在是2500萬。我們的目標就是在世界每一個城市，每一個角落，只要你看到一輛小黃車，都可以騎。」

另一個場合，一個外國的嘉賓跟戴威聊天，外國人問：「你能想像OFO三年後或者六年後會發展成怎樣的規模嗎？」

戴威毫不猶豫地回答：「我真的想像不到。」（一条提供）

雖然我們追踪得很密切，但還是覺得不容易跟住，因為速度太快，變化太快。最開始拍攝的項目負責人，過兩天就去做別事的了，因為公司的結構不斷在調整，可能這個人就成了另外一個部門的負責人。然後再來一個，再來一個。

這種速度，可能也預示了他們的危機。

前段時間，我給戴威看了成片，他說這段影像「是一段歷史了」。

未來，OFO可能會成為各大商學院裡的一個經典案例吧，也是這個時代的一個案例。不但戴威本人要好好總結，所有的創業者我覺得都是要總結的。

我個人很喜歡這個朝氣蓬勃的創業團隊。我覺得就算真的失敗，只要處理後善後，對投資人，消費者交代好，也沒什麼了不起的。戴威還年輕，他還可以從頭再來。

金星：醫美信息行業最大的大咖，卻不懂整形

新氧創始人金星（一条提供）

這個金星不是做過變性手術，現在成為著名主持人的舞蹈家金星。他是醫美APP「新氧」的創始人，這是他第三次創業。

他不懂醫院，不懂整形，也不懂手術。金星以一個互聯網產品經理的身份進入了這個他完全陌生的行業，這是當下創業最神奇的地方。

金星在踏足這一行之前，已經想得很清楚。他說，「當有一天醫美成本非常低，技術非常發達，每個人都很漂亮，這個時候大家關注的就是你的內涵了。」

然而，兩年前，他第一次跟我講創業經歷的時候，泣不成聲。那種痛和傷害，都是在骨子裡的。

金星第一次創業的項目叫「美麗家族」，是一個社交購物社區。因為種種原因，一年後他們的資金鏈斷了。金星就開始跟家人借錢，跟朋友借錢，最後是彈盡糧絕，做不起來。

最後一天，他在辦公室跟大家說：「你們把外面的電腦都分一分，散了吧。”等員工都走了，他躲在辦公室裡，哭了一個下午。」

他失敗了兩次，但是，這兩次失敗是他巨大的養分，所以新氧現在走得很穩很順。（一条提供）

第二次創業，他還是做導購社區，叫「知美」。結果又遇上了金融危機，慶幸的是，和第一次比起來虧得沒那麼大。

他失敗了兩次，但是，這兩次失敗是他巨大的養分，所以新氧現在走得很穩很順。

我採訪他的時候，他說了一句話：「我們不是做醫美的，我們是做互聯網的。」

女創業者和男創業者沒什麼區別

馬薇薇和Papi（姜逸磊）（一条提供）

開拍前，大家有討論過是不是要找一些女企業家。

雖然商場上沒有女創業者的標籤，但電影確實需要女性視角。我們最終選定了Papi醬和馬薇薇。因為她們都是自媒體創業浪潮中的幸運兒，當然本身也自帶流量。

2015年，Papi醬在網絡上傳了一些吐槽短視頻，因為兼具美貌和搞笑，迅速獲得網友追捧。

巔峰時期Papi醬的個人IP估值近3億，一條廣告，拍賣價達到2200萬。（一条提供）

現在她可能沒有之前火了。在做一個叫Papitube的內容生產機構，自己當老闆，簽約了60多位視頻博主，生產美妝測評，美食，萌寵，旅行等各方面的短視頻內容。

這個姑娘特別可愛。其實她本人是很安靜的。沒有事情的時候，就在家裡宅著，看書，也不怎麼出去逛。

而馬薇薇本身就是辯論圈中的名人，因為《奇葩說》爆紅。之後就跟《奇葩說》的明星辯手一起創業，專門做知識和娛樂方面的內容產品。

馬薇薇本身就是辯論圈中的名人（一条提供）

這兩個女生都是迅速地成名，然後把自己的優勢發揮到商業當中去。不過，從一線網紅藝人到公司的創始人，這種身份的巨大的轉變，其實是有很大的衝突性的。

我個人理解是，創業沒有男女之分。在這條路上，所有人都站在同一條起跑線上，大家並不會因為你是女生，就多照顧你。

兩個人在鏡頭下都是超級真實的，一點兒也沒有所謂藝人的做派，我都很喜歡。（一条提供）

尤其是馬薇薇，我跟她比較熟剛開始找到她，我說我想跟拍你創業，但我可沒有錢。

她回了我一句：「我們也不會瘋狂到問紀錄片要錢。」

創業面前，人人平等

傅盛和安傳東（一条提供）

安傳東是代表當下絕大部分草根創業者的現狀。他出身在農民家庭，沒有資源，沒有經驗，也沒有方向。就只有一腔熱血，不怕失敗的勁頭兒，事業是剛剛起步階段。

傅盛早已是商場上的老手了。他的獵豹移動2014年就在美國上市，個人也已實現了財務自由。

就是這樣兩個處境截然不同的人，在創業的道路上，同樣遇到了困境。

安傳東雄心壯志發展他的「跨界美食家」項目，為餐廳拍宣傳視頻，又以99元吃4頓霸王餐為噱頭，招攬會員。但項目本身就不被投資人看好，他屢屢碰壁。結果在我們拍攝過程中，項目就死掉了。

安傳東連員工的工資都發不出，最後他只能用他爸乾了一年農活存下來的錢，給員工發了薪水。

這就是現實。（一条提供）

傅盛做殺毒軟件起家，打造出了3721,360安全衛士這樣的明星產品。他的獵豹移動，是第一批在海外上市的中國互聯網公司，市值最高的時候接近50億美金，2015年的全球用戶量23億，本身已經是非常成熟的商業體。

但近幾年，外界的算法改變了，獵豹的利潤不能像以前那樣高速增長了，而且很有可能永遠不可能了，市值也縮水到了十幾億美金。

傅盛遭遇了瓶頸，所以他很焦慮，很痛苦，在尋找突破口。（一条提供）

現在他決定要轉型，去做人工智能。

選擇拍傅盛，就是想告訴大家，不要覺得創業是一個一蹴而就的事情。

上市不是終點，可能是一個更難過的起點，因為所有財務公開，你要對更多，更廣大的股東負責，壓力其實是更大的。

誰是最值得被尊敬的人？

我做了20多年電視節目導演，一直都關注著中國創業環境和創業者的變化。

其實中國的創業者們，經歷到現在，已經是第三代了。

按下圖看看中國創業環境和創業者的變化▼

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這一代的人讓我看到了跟上兩代人更不一樣的東西。大多數小孩，其實在我看來更有野心。不是說我要發個財掙個錢，實現財務自由，或者說是改變個人的物質生活。因為現在大家都很自由，隨時可以流動。而是說我要改變行業，甚至改變世界。

除了創業者的變化之外，創業環境也變了，變得更熱鬧，資本更雄厚，速度更快，更需要創新，需要你所有的能力在瞬間成長。

真正的商業天才是很少的。經緯中國的張穎在片子裡面說了，創業公司3年之內，有93%都會死掉，活下來的只有7%。但是沒有一個創業者，在上路的那一天是想要失敗的。

所以我就說，沒有病到一定程度，千萬別去創業。（一条提供）

因為創業的人身上有一個共同的東西，就是欲罷不能。哪怕前面是個火坑，大部分人覺得就不要去跳，但我一定要去跳，不然我會一輩子後悔。

我覺得這樣的人，其實是社會前進的動力。所有的創新，都是從這無數的人付出血的代價裡換取回來的，我們的生活才一點一點變得更好。

在和平時期，我覺得創業者是最值得我們尊敬的人。

《燃點》其實到現在還沒有完全關機，還在跟拍，還在剪。接下來，我們要同步做一個五集的電視版長片。

按下圖看看拍攝《燃點》時遇到的困難▼

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我拍老羅的時候，問過他一個問題：「你為什麼不去做脫口秀，非得做這麼難的事兒（做新手機）呢？」

他回答我說，「還是熱愛，要不然堅持不下去。」

我們也一樣。因為紀錄片始終不是市場上最熱的東西。它也掙不著什麼錢，發大財更不用想。如果不喜歡紀錄片，那你完全沒必要做這個。

（官方微博截圖）

我從央視出來十幾年，一直很喜歡紀錄片，之前做過兩部紀錄片的出品策劃。我想在某種程度上，我也是個創業者。

大家都說今年的冬天很冷，未來也會冷一段時間。所以《燃點》就算是一把火，送給那些不放棄的人。

誰規定創業必須要成功？大家都是在不斷失敗中前進。不放棄就有機會。先活下來是一切的王道。只要有勇氣在這條路上搏鬥過，都值得別人給他們喝彩。

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