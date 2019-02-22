【財務自由】善用公餘時間　發展10大副業：寫作、設計、手作仲有

香港生活成本高，不少打工仔每個月的人工僅僅夠用，想去旅行也要「死慳死抵」，買樓更是遙遙無期。想增加收入的打工仔，可以在工餘時間在家工作，利用個人才能賺取額外的金錢，甚至為創業「試水溫」。

如果你有一門專長，不妨嘗試發展副業，說不定能夠打出一片新天地。（GettyImages/VCG）

即使你有一份全職工作，也可以抽時間發展副業。雖然是打兩份工，可是，你擁有一定的彈性選擇自己有興趣的工作，更有機會藉此實現創業夢想。

發展副業需要準備的東西：（按圖了解）

1. 【商業計劃書】 創辦企業的第一步是制定商業計劃。商業計劃書有助你將創意概念化為產品或服務，並一步步邁向成功。從概述業務概念開始，商業計劃應包括市場分析、制定產品或服務、營銷和銷售、財務的計劃，以及有助於解釋業務如何取得成功的其他數據或圖表。（GettyImages/VCG）

很多創業的點子都可以由舒適的家開始，以下是十種在家工作的提議：（按圖了解）

1. 【自由寫作】 內容為王。各種小企業、媒體公司、非營利組織和營銷公司都需要自由寫作人創作內容。如果你有良好的寫作技巧，加上熟悉搜尋引擎最佳化（SEO）和營銷策略，便可以嘗試加入這行列。（GettyImages/VCG）

+ 5 + 4 + 3

（資料來源：Ladders）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O